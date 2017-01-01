С 1 января россияне будут жить по новым законам
Вступили в действие документы, принятые в ушедшем году
Новости
Ставки акцизов на алкоголь выросли в России с 1 января
Вступил в силу ряд поправок в Налоговый кодекс РФ
Лидер КНДР назвал страну «ядерной державой Востока»
По словам Ким Чен Ына, разработка межконтинентальной баллистической ракеты находится в последней стадии
Минимальная зарплата на Украине повышена в два раза
Повышение социальных стандартов произошло с 1 января
Лидер Китая поздравил Путина и российский народ с Новым годом
В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин выразил надежду, что дружеские отношения между Россией и КНР будут укрепляться
Шесть человек погибли в ДТП на юге Германии
Предварительной причиной аварии назвал туман
Продолжаются поиски террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле
Количество жертв теракта достигло 39 человек
Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений с Южной Кореей
Лидер КНДР Ким Чен Ын считает необходимым сделать все, чтобы предотвратить угрозу военного столкновения двух стран
Лукашенко назвал Белоруссию заложницей экономической ситуации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги года для страны
Три человека погибли при столкновении легкомоторных самолетов в США
Инцидент произошел в 55 км севернее Далласа
ИГ планирует теракты в Великобритании с применением химического оружия
По мнению английской разведки, исламисты сами могут производить иприт
Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле убит
В результате атаки погибли 35 человек и 40 получили ранения
Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассказать о деле «русских хакеров»
Количество жертв стрельбы в Стамбуле достигло 35 человек
Мэр города Васип Шахин назвал это терактом
Правительство РФ приняло федеральный бюджет на 2017 год
Доходы составят 13,488 трлн рублей, расходы – 16, 241 трлн рублей
Сильный пожар потушен в Санкт-Петербурге
Ликвидацией огня занимались 102 человека
Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу в Стамбуле
Два человека погибли, более 20 ранены
Полиция Кельна проверила тысячу человек по подозрению в беспорядках
Выходцев из Северной Африки не пустили в центр города
Налетчики отобрали у москвича 5 млн рублей
Злоумышленники спровоцировали ДТП и угрожали оружием
Канадская полиция арестовала пьяного пилота авиалайнера
Летчик уснул в кабине перед вылетом
Россия и Япония упрощают визовый режим
Для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз
Авиалайнер Boeing 777 совершил экстренное приземление в Красноярске
Экипаж японского авиалайнера попросил о посадке
Полиция ФРГ задержала мужчину, заявившего о бомбе в Берлине
Злоумышленник задержан за распространение ложных сведений
Статья о хакерской атаке на электросеть США не достоверна
Компания Burlington Electric опровергла данные «Вашингтон пост» о проникновении киберпреступников из РФ
Дирижера в Италии уволили за то, что он заявил, что Санта-Клауса нет
Музыкант заявил об этом после концерта для детей
Чуркин призвал не ставить под сомнения договоренности по Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин обратился к членам Совбеза ООН с просьбой «не напускать туман»
Перестрелка с участием полиции произошла в Монреале
Во время инцидента один человек получил тяжелые ранения
СБ ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии
За документ, предложенный РФ и Турцией проголосовали 15 стран
Власти Турции освободили журналиста газеты «Уолл-стрит джорнэл»
Ранее 49-летнего корреспондента Диона Ниссенбаума задержали спецслужбы страны за распространение пропагандистских материалов ИГ
Порошенко вручил американскому сенатору Маккейну наградное оружие
Представители Конгресса США вместе с президентом Украины прибыли в Донбасс, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом
В Вашингтон прибыл самолет, который должен доставить в РФ дипломатов
Лайнер совершил посадку в аэропорту имени Даллеса
Путин и Роухани обсудили встречу по сирийскому урегулированию в Астане
Стороны договорились продолжать сотрудничество для нормализации обстановки в САР
Бой между Мирзаевым и Макашвили может быть перенесен
Сейчас российский боец смешанного стиля находится в больнице, его состояние оценивается как нормальное
Гроссмейстер Карякин опустился на восьмое место в рейтинге FIDE
На первой строчке находится норвежец Магнус Карлсен
Путин призвал россиян стать волшебниками в новогоднюю ночь
Президент РФ отметил, что секрет волшебства заключается в любви к своим близким
В Турции задержаны восемь боевиков ИГ, готовивших теракт в Новый год
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили злоумышленников в ходе спецоперации в Анкаре
Суд арестовал обвиняемых в нападении на сотрудников Росгвардии
Фигурантов дела обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении оружия
Киев обеспечит отбывание срока осужденного за шпионаж в РФ украинца
Как пояснил представитель Минюста республики, переда заключенного состоится при наличии согласия обеих сторон
Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Татарстане
Легковой автомобиль столкнулся в бензовозом КамАЗ
МЧС Москвы опровергает данные о пожаре в здании посольства США
Ранее СМИ растиражировали информацию о пожаре в посольстве США на Новинском бульваре
Захарова: есть все предпосылки для выхода из тупика в диалоге с США
Украинская писательница пригрозила судом магазину за русскую речь
В Москве объявлено штормовое предупреждение
Расула Мирзаева прооперировали после нападения в Москве
Путин поручил правительству выделить субсидии на чемпионат Worldskills
«Нафтогаз Украины» взял кредит в $500 млн на закупку газа
Норвежец Карлсен досрочно покинул церемонию награждения ЧМ по блицу
Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе стран ЕврАзЭС
Американский хор спел гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154
19 человек погибли в результате двух взрывов в Ираке
Трамп высмеял CNN и NBC News за освещение санкций против России
Казахстан поставил условие проведения переговоров по Сирии в Астане
Помощники Трампа рассказали о его неладах с современными технологиями
Режим ЧС, введенный после массового отравления в Иркутске, отменен
Совбез ООН рассмотрит резолюцию РФ по Сирии до наступления Нового года
Тайвань не вернется на путь противостояния с Китаем
Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой на балу
Китай вводит запрет на торговлю слоновой костью
США обвинили российских хакеров в атаке на электросеть
СМИ: Apple сократит производство iPhone на 10%
Хит Джорджа Майкла после его смерти показал лучший результат в чартах
Свыше 60 человек получили травмы на музыкальном фестивале в Австралии
Вместе с дипломатами США выдворяют российского шеф-повара
Вооруженный мужчина напал на консула Туниса во Франции
Меркель в Новый год назовет главную угрозу для Германии
Трамп подверг критике американские СМИ
Мавзолей Ленина закрыли на время новогодних мероприятий
Гражданин Польши угрожал взорвать самолет на пути с Канарских островов
Перемирие в Сирии соблюдается, считают в Вашингтоне
Рубль за год вырос почти на четверть к европейской валюте
Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали
Дарья Антонюк победила в шоу «Голос»
Полиция Чехии застрелила угрожавшего взорвать самолет пассажира
Мэрия Москвы ограничила продажу алкоголя на каникулах
Главы МИД РФ и Турции обсудили режим прекращения огня в Сирии
Супруга посла Греции в Бразилии созналась в соучастии в его убийстве
Песков объяснил свой «сон» в прямом эфире суперконцентрацией
США объявили о высылке 35 российских дипломатов. Хроника событий
Мир
Трамп поздравил с Новым годом своих врагов и критиков
Республиканец подчеркнул, что люди, выступавшие ранее против него, сейчас не знают как действовать
Общество
Путин: 2016-й год был непростым, но трудности сплотили страну
«Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — сказал президент в новогоднем обращении, показанном на Дальнем Востоке
Культура
«Викинг» Красно Солнышко
Князь Владимир в исполнении Данилы Козловского поменял меч на крест
Армия
Анкара отправляет тысячи солдат в Сирию
Турецкий контингент вырастет с нескольких сотен до 5 тыс. военнослужащих
Политика
Самые яркие цитаты Владимира Путина в 2016 году
Поговорки, намеки, шутки и признания — неформальная составляющая выступлений президента
Культура
Светлана Ходченкова: «Ради такого чувства можно и предать, и убить»
Актриса фильма «Викинг» — о «картине десятилетия» и сходстве со своей героиней
Спорт
Спортивные новогодние каникулы с «Известиями»
Молодежный ЧМ по хоккею, единственный оставшийся у России этап Кубка мира по сноуборду, boxing-day в английском футболе, немецкий этап в биатлоне и битва лидеров Востока в КХЛ
Общество
Неизвестные в Москве ранили из пистолета бойца ММА Расула Мирзаева
Политика
Главные отставки и назначения года
Кадровая ротация затронула все уровни власти — от губернаторского корпуса до администрации президента
Общество
Катастрофы и трагедии года
Високосный 2016-й унес тысячи человеческих жизней — погибших в результате терактов было больше, чем жертв природных катаклизмов
Политика
Десять главных законодательных инициатив 2016 года
Повышение пенсионного возраста и разовая выплата в 5 тыс. рублей, изменение правил ОСАГО и «пакет Яровой»: чем запомнится работа Госдумы в 2016 году
Культура
Серьезное интервью Деда Мороза
Главный зимний волшебник — о смысле жизни, победе Трампа и мире во всем мире
Экономика
Сильный рубль и слабый рост
«Известия» подводят экономические итоги 2016 года и делают прогноз на 2017-й
Спорт
Битва за Олимпиаду, триумф Императора и шахматное противостояние
Политика
Владимир Путин провел год в рабочем графике
Российский лидер уделил много внимания международным отношениям и экономической ситуации в стране
Мир
Россия–ЕС: год упущенных возможностей
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов — об итогах отношений Москвы и Брюсселя в 2016 году
Мир
Россия–НАТО: Москве навязывают повестку холодной войны
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко — большинство европейцев понимают, что обеспечить безопасность без России невозможно
Мир
Россия–США: отчуждение с надеждами на будущее
В Москве видят в Дональде Трампе возможность для улучшения отношений
Общество
Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя
Ученые разработали таблетку, способную уберечь печень от токсического воздействия и восстановить пораженный орган
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Выборы, борьба с коррупцией и кадровые перестановки
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Россия и Турция: от недоверия к партнерству
Общество
Искать обломки Ту-154 продолжают батискафы
В операции принимает участие подводный аппарат Русского географического общества
Экономика
Главные бизнес-события 2016 года
Пять наиболее значимых событий уходящего года в сфере бизнеса и потребительского рынка по версии «Известий»
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В 2016-м общество заметило инвалидов, вспомнило об астрономии и задумалось о свалках, но решение проблем перенеслось на 2017-й
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Кавказ научился кормить бюджет
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Банки в 2016 году увеличили прибыль в четыре раза, не выполняя своей основной функции
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Россияне выработали защиту от киберворов
В 2016 году доход хакеров, делающих ставку на классический обман, упал на 15%
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Роскомнадзор собирается в «МегаФон» и МТС
Надзорное ведомство проверит защиту персональных данных в компаниях в наступающем году
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Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года
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Андрей Подольский
психолог
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Россия изо льда: новый городок в Москве
Из настоящего сибирского льда мастера создали точные копии главных достопримечательностей страны
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О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»
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Антон Дроздов
глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов
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Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России
О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»
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омбудсмен
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Виктор Литовкин
обозреватель
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президент Паралимпийского комитета России