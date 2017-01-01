«Все идет к конфликту Дональда Трампа и Ангелы Меркель»
Немецкий политолог рассказал о наметившемся противостоянии между избранным президентом США и властями в Берлине
Новости
Полиция проверит нарушение ПДД свадебным кортежем в Москве
Колонна элитных иномарок перекрыла движение на проспекте Вернадского
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи по Сирии в Астане
Главы дипломатий России и Турции также согласились с необходимостью соблюдать режим тишины в САР
Блогер Носик оплатил 300 тыс. рублей штрафа по делу об экстремизме
Как уточнили в пресс-службе суда, взыскание было оплачено еще 23 декабря, но квитанция об оплате была отправлена сегодня
Интернет-зависимых в Китае больше не будут лечить электрошоком
Внимание надзорных органов к подобным практикам привлек трагический случай: подросток убил свою мать после курса исцеления
Полиция нашла $150 тыс. в квартире стамбульского террориста
Абдулгадир Машарипов мог получить эти деньги за убийство 39 человек в ночном клубе Reina
Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре
Трое полицейских погибли, трое — получили ранения
Кудрин советует повысить пенсионный возраст с 2019 года
Уже через несколько лет уходить на пенсию смогут мужчины с 65 лет и женщины с 63 лет
Порошенко поручил подать иск в Международный суд ООН против РФ
По мнению украинского лидера, РФ якобы нарушила две конвенции — о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации
Московская биржа назвала причину остановки торгов на фондовом рынке
Специалисты зафиксировали сбой в работе программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов
Храм Московского патриархата забросали в Киеве «коктейлями Молотова»
Однако чудом возгорания не произошло, бутылки разбились о стены деревянной церкви
МВФ не изменил прогноз роста экономики РФ на 2017 и 2018 год
По данным фонда, показатели мировой экономики в течение двух ближайших лет увеличатся на 3,4% и 3,6% соответственно
Мигрантам в Челябинской области запретили работать таксистами
Указ подписан губернатором Борисом Дубровским
Конституционный суд РФ объявит решение по делу ЮКОСа 19 января
Провозглашение постановления по запросу Министерства юстиции об исполнении решения ЕСПЧ состоится на открытом заседании в 10:00
Восемь богатейших людей мира владеют деньгами 50% человечества
Первый обладатель триллиона может появиться уже через 25 лет
«Газпром» на четверть увеличил экспорт в дальнее зарубежье с 2017 года
В пресс-службе корпорации пояснили, что спрос на российский газ среди европейских потребителей продолжает расти
В Шотландии неизвестный открыл стрельбу у входа в начальную школу
В результате инцидента ранение получил 35-летний мужчина
Россия поддержит жителей геополитически важных территорий: документ
Власти намерены сдержать отток населения из них
МВД проверяет видео со свадебным кортежем полицейского в Москве
В случае установления причастности сотрудника ГУВД Карахана Балакеримова к правонарушениям ему грозит дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения
Би-би-си и Первый канал расследуют ситуацию с утечкой серии «Шерлока»
Руководство британского телеканала также рассматривает версию, согласно которой появление эпизода в сети могло быть организовано намеренно
Агент: к Ласине Траоре проявляют интерес некоторые английские клубы
По его словам, трансфер ивуарийца в «Малагу» не состоялся из-за принципиальной позиции «Монако»
Байден сравнил демократические реформы на Украине с полетом на Луну
Вице-президент США призвал граждан страны продолжать «демонстрировать свою приверженность верховенству права»
Кабмин РФ выделит 107,5 млрд рублей на поддержку промышленности
Более 60 млрд рублей из этих средств получит автопром
СК проводит в отношении художника Павленского новую проверку
Акционист подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы Анастасии Слониной
Неймар дороже Месси на €76,3 млн
Центр спортивных исследований CIES составил список из ста самых дорогих футболистов мира
Опознаны тела 15 погибших при крушении Boeing под Бишкеком
Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта
Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены после остановки
Специалисты уточняют причины неполадки в работе торговых систем
Упавший под Бишкеком Boeing разрушил половину дачного поселка
По данным МЧС Киргизии, повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью разрушены
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены
В Чечне задержаны более 60 связанных с ИГ боевиков
Еще четыре участника бандподполья ликвидированы силовиками
Обама: некоторые американцы доверяют Путину больше, чем властям США
По его словам, ситуация с «российскими хакерами» продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами
Около 200 человек покинули «Новинский пассаж» из-за возгорания
Вспышка жировых отложений произошла в одном из кафе торгового центра
Samsung определила причину возгорания Galaxy Note 7
Результаты расследования компания обнародует 23 января
Управляющие компании будут штрафовать за неправильное начисление платы
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, размер штрафа составит до 50% излишне начисленной суммы
Кремль согласен с мнением Трампа о НАТО
В Москве также считают, что альянс — устаревшая организация
В РАНХиГС завершился Гайдаровский форум-2017
Москва вновь увидит «Преступление и наказание»
Первый Airbus А330 произведут в Китае к сентябрю 2017 года
Военный детский санаторий в Евпатории назван именем Елизаветы Глинки
Кремль не подтвердил факт приглашения администрации Трампа в Астану
Найден один из двух «черных ящиков» с разбившегося под Бишкеком Boeing
Песков рассказал, что сайт Кремля регулярно атакуют хакеры
МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Boeing в Киргизии
Комикс для мигрантов с правилами поведения выпустят власти Москвы
СМИ: подходы к Керченскому мосту построит «Стройгазмонтаж»
Пятерых человек застрелили на музыкальном фестивале в Мексике
Цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в Подмосковье
Слуцкий: отмена санкций США — не предмет торга в атомной безопасности
Полузащитник Александр Самедов подписал контракт со «Спартаком»
В МГУ откроется космический факультет
Мамут стал единственным владельцем Rambler & Co.
Парламент Турции проголосовал за президентскую форму правления
Италия может заставить трудиться мигрантов, претендующих на убежище
Медведев выразил соболезнования по поводу крушения Boeing под Бишкеком
Путин и президент Молдавии Додон обсудят Приднестровье 17 января
Сбербанк временно прекратил выдачу льготных образовательных кредитов
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Бишкеком
Вице-президент США прилетел в Киев
Машина сбила коляску с младенцем в ДТП с грузовиком в Москве
Клиенты Булгар-банка получат до 1 млрд рублей
Высота сугробов в Москве превысила 30 см
Пилот разбившегося под Бишкеком Boeing скончался
В Киргизии возбудили уголовное дело по факту крушения Boeing
ЦБ отозвал лицензию у Булгар-банка
Трамп собирается не сразу отменять санкции против РФ
СК проверяет данные о высаженной из автобуса в Новосибирске девочке
Число жертв крушения Boeing под Бишкеком достигло 37 человек
Около 15% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
Стюардессу уволили в Великобритании из-за съеденного бутерброда
Мир
Россия передала Польше записи из кабины Ту-154М Качиньского
Как заявили в МИД РФ, другими звукозаписями российская сторона не располагает
Политика
Путин привязал зарплату главы ПФР к зарплате его подчиненных
Политика
Песков: РФ не обсуждает вопрос о сокращении ядерного вооружения
Ранее избранный президент Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в обмен на двустороннее соглашение об уменьшении ядерного арсенала
Мир
Порошенко заявил о готовности к сотрудничеству с Трампом
Президент Украины рассчитывает, что «украинский вопрос» останется в приоритете у новых американских властей
Мир
Интервью Трампа вызвало в Брюсселе беспокойство и изумление
В частности, избранный президент США заявил, что НАТО устарело
Армия
Авианосную группу ВМФ РФ будут сопровождать два британских корабля
Ранее российская сторона объявила о сокращении группировки своих войск в Сирии
Общество
Ферма рабов: СК передал в суд дело банды «черных риелторов»
Мошенники оставили без крыши над головой более 30 жителей Москвы и Смоленска
Мир
Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Хроника событий
Неподалеку от города Манас разбился грузовой самолет турецкой авиакомпании
Общество
Прощание с Доктором Лизой проходит в Новодевичьем монастыре в Москве
Проститься с выдающимся общественным деятелем и основателем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой могут все желающие
Политика
Россия может сократить взносы в ПАСЕ
Госдума и Совет Федерации обсуждают возможность применения такой меры начиная с 2018 года
Мир
Крым подготовил проект резолюции о нарушении Киевом прав человека
Член правительства республики сообщил, что противоправные действия против населения были совершены Украиной в период, когда полуостров принадлежал этой стране
Экономика
ОАК получила деньги на новый самолет
Корпорация заключила соглашение с ОАО «Ил» о разработке регионального турбовинтового лайнера
Армия
В России сформируют части береговой обороны
Задача создаваемых воинских соединений — защита Северного морского пути
Мир
Представитель МИДа рассказала о вербовке российского дипломата
Спецслужбы США попытались склонить на свою сторону сотрудника посольства, покупавшего лекарство для экс-премьера Евгения Примакова
Экономика
Власти Татарстана вступились за свой банк
Для спасения Татфондбанка впервые может быть применен «кипрский» сценарий
Экономика
В Совете Федерации опасаются роста цен на жилье
Средств компенсационного фонда долевого строительства может не хватить для защиты покупателей строящейся недвижимости
Экономика
ЦБ нашел и обезвредил 1,6 тыс. «черных кредиторов»
В прошлом году выявлено почти вчетверо больше компаний, занимающихся незаконным кредитованием, чем в 2015-м
Общество
Водителям добавят бонус за вредность
Минтруд оценит условия работы на городском транспорте по новым критериям
Гаджеты & Телеком
Роскомнадзор изменит технологию блокировки сайтов
Это позволит защитить законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе с нарушителем
Общество
Россияне отдохнут от праздников в Таиланде и Красной Поляне
На путешествиях после новогодних каникул туристы экономят вдвое
Гаджеты & Телеком
Уплативших долги будут быстрее выпускать за границу
Сегодня процедура отмены ограничений может занимать несколько недель
Гаджеты & Телеком
В половине дальних поездов появится Wi-Fi
Российские железнодорожники планируют в 2017 году обеспечить вагоны дальнего следования развлечениями и интернетом
Политика
«Единая Россия» против мажоритарных выборов в муниципалитетах
В партии не поддерживают идею об отказе от смешанной системы на выборах в городах с населением более 100 тыс. человек
Гаджеты & Телеком
Госорганы поставили на счетчик
Сайты федеральных органов исполнительной власти обязали вести подсчет посетителей с помощью российских программ
Спорт
Александр Емельяненко намерен выйти на ринг в марте 2017 года
Российский тяжеловес готовится возобновить профессиональную карьеру
Экономика
Промышленность вырастет на химии
Минпромторг прогнозирует рост производства на уровне 2% в 2017 году
Спорт
Федор Смолов останется в «Краснодаре» до конца сезона
Лидер «быков» не покинет команду в зимний трансферный период
Культура
Бетховен, Чайковский и Толстой во власти «Зимних грез»
В программу фестиваля в Большом зале консерватории входят творческие дуэли и художественное чтение
Спорт
Антон Миранчук: «Очень хочу остаться в «Локомотиве»
Полузащитник «железнодорожников» — о прошедшем отпуске, подготовке ко второй части сезона и желании продлить контракт с клубом
Культура
«Шелковый путь» к книге
Государственный центр современного искусства представил тему Востока на страницах уникальных арт-изданий
Мнение
Виктор Литовкин
обозреватель
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Сергей Филатов
обозреватель
Мнение
Илья Резник
композитор
Интерактив
«Желтая подлодка» и «Земляничные поля»: какую песню Beatles пели о вас
Ровно 60 лет назад открылся клуб, в котором дебютировали участники группы, и теперь 16 января — день легендарного квартета
Мнение
Вячеслав Кушнарев
эксперт
Фотолента
Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра
В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии
Фотолента
Этап мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» прошел в Москве
Зрелищные трюки в дисциплине Big air показали спортсмены из России, США и стран Европы
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Шелковый путь: соединяя время и континенты
Самый древний путь из Китая в Европу, как и тысячелетия назад, объединяет людей в разных концах мира
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Анна Кузнецова
детский омбудсмен
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Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения
Впервые с момента распада СССР можно увидеть шедевры мастеров ушедшей страны