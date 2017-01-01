Доктор Лиза продолжает спасать детей
Прошла первая эвакуация детей из Донбасса после смерти руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки
Новости
Рейс Доктора Лизы в помощь Донбассу впервые совершили без нее
Фонд «Справедливая помощь» провел первую эвакуацию детей без участия своего руководителя — Елизаветы Глинки
В Приамурье хотят запретить торговлю спиртным в ресторанах после 23.00
Антиалкогольные поправки в местный закон подготовил губернатор области Александр Козлов
Грузия продолжит добиваться отмены визового режима с Россией
В начале февраля в Праге пройдет российско-грузинская встреча по нормализации отношений
Пушков: Разговор Путина и Трампа шел в теплых тонах
Сенатор отметил, что переговоры президента США с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом носили деловой и напряженный характер
Акция протеста против указов Трампа началась у Белого дома
Демонстранты парализовали движение по 15-й улице, прилегающей к зданию
Иранский режиссер не поедет на вручение «Оскара» из-за указа Трампа
Асгара Фархади, фильм которого «Коммивояжер» номинирован на премию, поддержали коллеги по сообществу
Белый дом: список стран из указа Трампа составляла администрация Обамы
Шон Спайсер прокомментировал миграционные распоряжения президента США
В Москве подросток получил смертельное ножевое ранение во время драки
Инцидент произошел на парковке торгово-развлекательного центра на юге города
Петиция против визита Трампа в Великобританию собрала 600 тыс. голосов
Для рассмотрения парламентом необходимо, чтобы она набрала 100 тыс. подписей
Федоров: вопрос о принадлежности Калининградской области закрыт
Представитель региона от «Единой России» ответил на призыв в Литве отобрать его у России
На развитие спорта в Крыму выделили более 4 млрд рублей
В регионе будет построен Центр подготовки олимпийских водных видов спорта
Праймериз социалистов во Франции выиграл Бенуа Амон
Бывший министр образования одержал победу с большим перевесом голосов
Посольство России в Лондоне обвинило BBC в искажении фактов
Диппредставительство уличило журналистов в распространении некорректных сведений об отношении Москвы к сирийской оппозиции
Трамп: США уничтожили в Йемене 14 боевиков «Аль-Каиды»
В ходе американской операции также погибли мирные жители
Во французских Альпах погиб российский лыжник
Мужчина в возрасте около 30 лет упал в расщелину, спускаясь с горного массива Монблан
Балахничев: Степанова оставила в России «замечательное наследие»
Экс-президент ВФЛА считает, что информатор WADA лишила возможности заниматься легкой атлетикой тысячи людей
Подозрительный предмет в порту Севастополя оказался муляжом
Специалисты изучили находку около Морского вокзала города
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Турция при этом заявила о 14 подобных случаях
Белый дом: Трамп не принял решения по поводу снятия санкций с РФ
Шон Спайсер заявил, что тема ограничений не обсуждалась во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина
Карякин сыграл вничью с Карлсеном на турнире в Нидерландах
По итогам первенства россиянин стал третьим
Захарова объявила конкурс карикатуры на Бориса Джонсона
Глава МИД Великобритании «пришел в ярость» из-за приглашения официальному представителю МИД РФ посетить палату общин
В Испании семья погибла в результате падения полок с одеждой
Супружеская пара и их 12-летняя дочь страдали синдромом Диогена
Великобритания направит эсминец в Черное море
Это произойдет впервые со времен холодной войны
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на ЧЕ
По итогам чемпионата Европы россияне заняли первое место в общем зачете
Коротченко прокомментировал запрос Нидерландов к РФ по делу MH17
По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», Россия заинтересована в установлении обстоятельств трагедии и готова предоставить объективную информацию
Премьер Словакии: ЕС отменит антироссийские санкции сразу после США
Роберт Фицо отметил, что в ряде ситуаций Евросоюз находится «на побегушках» у Вашингтона
Пассажир упал на рельсы станции метро «Кунцевская» в Москве
Выясняются обстоятельства произошедшего
45 человек погибли во время празднования свадьбы на Мадагаскаре
Грузовик с молодоженами и их родственниками упал в реку
Экзамен по устной речи появится в российских школах
В 2017 году выпускники девятых классов будут сдавать тест в качестве пилотного проекта
Нетаньяху выступил за перенос посольства США в Иерусалим
Премьер-министр Израиля надеется, что все дипведомства в стране будут в конечном итоге перенесены в столицу
Отобрать у России Калининградскую область решили в Литве
Линас Бальсис считает, что процедуру по «отнятию» российского региона должен начать Евросоюз или Литва
ВВС Норвегии впервые командовать будет женщина
49-летняя Тонье Скиннарланд официально утверждена на должность Госсоветом страны
Три человека погибли при крушении туристического судна в Малайзии
Власти страны подтвердили информацию о жертвах инцидента
Подозрительный предмет обнаружен в районе Морского вокзала Севастополя
Школьницу из Нижегородской области освободили из плена в Дагестане
СДПГ выдвинулo Мартина Шульца на пост канцлера ФРГ
Следователи Нидерландов не смогли расшифровать данные от РФ по MH17
СМИ: создатель клуба Soho Rooms погиб в Москве, упав с 17-го этажа
В дагестанском Хасавюрте снят режим КТО после ликвидации боевиков
КПРФ не может найти бывшего депутата Вороненкова
Швейцарец Федерер завоевал первенство Открытого чемпионата Австралии
Военные США могли скрыть неудачу при запуске ракеты Trident
Журналисты российского телеканала НТВ попали под обстрел в Донбассе
ОАЭ станут выдавать россиянам въездные визы на погранпунктах страны
СК начал проверку по факту гибели выпавшего из окна многоэтажки Москвы
Глава минфина ФРГ признал ошибкой массовый прием беженцев
Меркель выразила сожаление по поводу указа Трампа о беженцах
Пропавшее в Малайзии судно с выжившими туристами обнаружили спасатели
Информатор WADA Степанова возвращаться в Россию не хочет
Посетитель зоопарка в Китае погиб после нападения тигра
Мужчина погиб в центре Москвы, упав с высоты 17-го этажа
Жителей столичного региона ожидает потепление
Упавший с крыши снег стал причиной гибели мальчика в Башкирии
СМИ сообщили об уходе с должности главы «Росгосстраха» Хачатурова
Туристы из России смогут расплачиваться в Турции рублями
Клинцевич: военные силы России и США могут за месяц уничтожить ИГ
Главы крупнейших американских компаний осудили указ Трампа о беженцах
В подмосковной Балашихе неизвестный ранил из пистолета мужчину
Не менее 10 мирных жителей погибли в Йемене в результате операции США
Глава МИД Ирана назвал указ Трампа «подарком экстремистам»
Трое боевиков ликвидированы в дагестанском Хасавюрте
Певица Рианна обозвала Трампа «аморальной свиньей»
Американский сенатор надеется, что Трамп снимет санкции с России
Мексика разочарована заявлением Нетаньяху о стене на границе с США
В Подмосковье задержаны пять подозреваемых в похищении бизнесмена
Россия считает Армению ключевым союзником в Закавказье
Британским врачам запретили называть беременных женщин будущими мамами
Скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в метро Москвы
Мир
В Тбилиси надеются на отмену визового режима Москвой
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В России разработали лекарство от наркозависимости
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«Халифат» пытается блокировать Алеппо
Отряды джихадистов нанесли внезапный удар по стратегической трассе
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Строителей Восточного выберут на конкурсе
Госкорпорация «Роскосмос» впервые объявит открытый тендер на право построить космодром
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Кампания по выборам губернаторов вышла на неофициальный старт
Главы и врио субъектов намерены принять участие в выборах в сентябре этого года в случае, если президент им окажет доверие
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Минкомсвязи разрешит телекоммуникационным компаниям обслуживать клиентов в Крыму с коммутаторов соседнего региона
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Американцев просят остаться в Ираке
Власти в Багдаде обсуждают с Вашингтоном дальнейшее пребывание на территории Ирака части войск США
Экономика
Дальневосточным ресторанам грозит ограничение на продажу спиртного
Губернатор Амурской области Александр Козлов предложил запретить торговлю спиртным в заведениях общепита после 23.00
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Стать «Ветераном труда» будет сложнее
В правительстве предлагают ввести дополнительные требования для получения звания
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Коллектор боится звонить дважды
Вступивший в силу закон «О защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» снизил эффективность взысканий и приведет к ужесточению кредитной политики банков
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Экстремистский разлад
Подвижки в процессе политического урегулирования конфликта в Сирии привели к накалу противоречий между вооруженными группировками
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Штраф для зацеперов могут повысить
Мосгордума внесет в нижнюю палату законопроект, ужесточающий ответственность за зацепинг
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Президентской комиссии по ТЭК добавят полномочий
Орган будет определять стратегию разработки новых месторождений полезных ископаемых
Мир
НАТО собирается прирасти Черногорией
В альянсе заявляют, что страна в ближайшее время может стать полноценным членом военного блока
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Космический эксперимент решит земные проблемы
Ученые нашли способ удешевления клеточной терапии — метод заморозки заменят лиофильной сушкой
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В прошлом году МВД удалось конфисковать на четверть меньше нелегального алкоголя, чем в 2015-м
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Минздрав урегулирует сферу народной медицины, а депутаты отделят от целителей шаманов и экстрасенсов
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Beeline и Теле2 запустили конкурентов Tinder. У МТС приложение для знакомств появилось еще в прошлом году
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