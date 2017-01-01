«Он сделает Америку снова великой»
Репортаж корреспондента «Известий» Алексея Забродина с инаугурации 45-го президента США
Новости
Сотни тысяч протестующих против Трампа вышли на улицы Нью-Йорка
Жители города обвиняли президента США в женоненавистничестве и расизме
Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»
В матче против «Сток Сити» англичанин забил 250-й мяч в составе МЮ, побив рекорд Бобби Чарльтона
Экс-глава Гамбии после отказа от власти покинул страну
Ранее ЭКОВАС заявило, что войска силой сместят президента, если он не откажется от своего поста
Взрыв прогремел у посольств Италии в Ливии
В результате подрыва автомобиля погибли два человека
Белый дом обвинил СМИ в искаженном освещении инаугурации Трампа
Пресс-секретарь новой администрации Шон Спайсер заявил, что СМИ принижали число участников инаугурации
Рада зарегистрировала проект об исключительности украинского языка
Парламент Украины может рассмотреть тотальный перевод жизни в стране на государственный язык
Арестованным за беспорядки в Вашингтоне грозит до 10 лет тюрьмы
Полиция задержала около 230 участников акций протеста в день инаугурации Дональда Трампа
IBU откроет расследование в отношении СБР по семи случаям допинга
Также Международный союз биатлонистов включит всех россиян в пул допинг-тестирования
Трамп обратился к ЦРУ с призывом разгромить ИГ
Президент США выступил перед сотрудниками разведки в штаб-квартире ведомства
ФГР поставила «неуд» сборной России после поражения в 1/8 финала ЧМ
Российские гандболисты проиграли Словении и закончили выступление на мировом первенстве
CNN отключил из эфира Мадонну за мат в адрес Трампа
Певица нецензурно ругалась на митинге в Вашингтоне, а затем спела матерную песню
Премьер Британии Мэй встретится с Трампом
Президент США подтвердил будущую встречу
Керри принял участие в «Марше женщин» против Трампа в Вашингтоне
Экс-глава Госдепа США пришел на демонстрацию вместе со своей собакой
Спецпосланник ООН по Сирии де Мистура прибыл в Астану
Представитель Всемирной организации начнет в столице Казахстана подготовку к межсирийским переговорам
IBU закрыл дела о допинге в отношении 22 из 29 российских биатлонистов
До 5 февраля СБР даст объяснения по оставшимся семерым
Меркель призвала к поиску компромисса между Европой и США
Канцлер ФРГ выразила желание работать над сближением позиций с Вашингтоном
Власти Италии подадут в суд на Charlie Hebdo за карикатуру о лавине
Журнал опубликовал карикатуру, на которой изображена смерть, съезжающая с горы на лыжах
Юношеская сборная России по футболу выиграла Мемориал Гранаткина
В финале россияне обыграли сборную Казахстана
Петиция по налоговой декларации Трампа набрала более 100 тыс. подписей
Документ набрал необходимое число голосов для рассмотрения
Лицо Мишель Обамы стало главным мемом инаугурации Трампа
«Лучшим» назван презрительный взгляд бывшей первой леди, когда она находилась рядом Меланьей Трамп
ФК ЦСКА разгромил «Волен» в товарищеской встрече
Московские армейцы одержали победу над швейцарским клубом со счетом 3:0
В Москве поезд насмерть сбил иностранку
Женщина с дочерью перебегала железнодорожные пути в неустановленном для этого месте
Мутко: если бы WADA трезво смотрело на вещи, то стало бы партнером РФ
Вице-премьер правительства РФ оценил документальный фильм о допинге «Икар»
Четыре человека погибли в ДТП в Марий Эл
Иномарка столкнулась с грузовиком в Медведевском районе республики
СМИ: сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акции против Трампа
Отмечается, что марш в Вашингтоне собрал больше участников, чем инаугурация президента США
МВД России планирует дактилоскопировать иностранцев, въезжающих в РФ
Речь идет не только о трудовых мигрантах
Мужская сборная РФ по биатлону заняла третье место на этапе Кубка мира
Россияне отстали от команды победителей на 33,6 секунды
Трамп посетил Кафедральный собор в первый день президентства
Американский лидер спел национальный гимн США перед молебном
Ле Пен призывает страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
Глава французского «Национального фронта» подчеркнула, что с приходом правых консервативных сил к власти один миропорядок сменяется другим
Делегации России и Ирана провели встречи в Астане
Представители Ирана провели предварительные обсуждения и с турецкими коллегами
Соколов сообщил о скором возобновлении регулярных авиарейсов в Каир
По словам министра транспорта РФ, доклад о состоянии безопасности в аэропорте египетской столицы уже направлен в правительство
Главк МЧС предупредил о метели и сильном ветре в Москве
Депутат Госдумы рассказал, когда «Искандеры» отведут из Калининграда
По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне, российские ракетные комплексы будут находиться на своих позициях, пока существует угроза безопасности России
Солдат Росгвардии упал на рельсы в московском метро
Мужчина отделался ушибами, движение поездов восстановлено
Силачка Оксана Кошелева сдвинула два трамвайных вагона при минус 20
Иркутская спортсменка также призналась, что мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер
Ле Пен подвергла критике миграционную политику Меркель
Кандидат в президенты Франции отметила, что никто не спросил у жителей ФРГ мнения о миграционной политике страны
Тариф «Платона» могут повысить однократно со сдвигом срока
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов
Восстановлено движение поездов на Кольцевой линии метро в Москве
Сбой возник из-за инцидента с пассажиром
Песков: за атаками на банки РФ могли стоять иностранные спецслужбы
Пресс-секретарь президента России также сообщил, что хакерским атакам подвергались и правительственные сайты страны
Песков: нельзя связывать отмену санкций и сокращение ядерного оружия
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «композиция ядерной составляющей в США и у нас в стране разная»
Песков: без США не удастся разрешить сирийский конфликт
Так пресс-секретарь Кремля прокомментировал заявление Тегерана, который выступает против участия Вашингтона в переговорах по Сирии в Астане
Песков: решение о выдаче Сноудена может быть принято лично Путиным
Сноуден — не игрушка, чтобы его передавать, отметил пресс-секретарь президента России
Песков: соглашения «Минска-2» должны выполнить Донбасс и Киев
Россия является гарантом этого процесса, а не стороной конфликта, напомнил он
Два боевика уничтожены в Кизлярском районе Дагестана
Ранее в регионе был введен режим контртеррористической операции
16 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Италии
В транспортном средстве также находилась группа школьников от 14 до 18 лет
Песков: в ближайшие дни Путин позвонит Трампу
Российский лидер поздравит президента США со вступлением в должность
Минфин зачислит дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет
Резервный фонд в 2017 году пополнять не планируется
Порошенко совершит визит в США в феврале
Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый
Медведев поддержал создание центра цереброваскулярной патологии
Федеральное учреждение будет введено в эксплуатацию во второй половине 2017 года
Около 40 человек пострадали в пожаре в ночном клубе Бухареста
Элитное заведение загорелось в ночь на субботу
Пассажирский самолет А319 совершил аварийную посадку во Владивостоке
В одном из сел Дагестана введен режим контртеррористической операции
Ракета Atlas V со спутником слежения запущена с мыса Канаверал
Правозащитники в США начали кампанию за импичмент Трампа
Полиция Вашингтона освободила задержанного журналиста RT
Против открывшего стрельбу в центре Москвы возбуждено уголовное дело
В Twitter президента США по ошибке выложили фото инаугурации Обамы
Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации
Мэттис объявил об укреплении альянсов США с союзниками
Apple подала в суд на производителя чипов для мобильных телефонов
Полицейские в Москве застрелили мужчину, грозившего им гранатой
Парламент Турции одобрил введение президентской формы правления
Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет
Полиция Вены задержала предполагаемого террориста
Протестующие сожгли американский флаг в Канаде
Трамп приостановил выполнение реформы Обамы Obamacare
Более 200 человек задержаны при беспорядках в Вашингтоне
Сенат США утвердил Джона Келли на пост министра нацбезопасности
Раздел об ЛГБТ был удален с сайта Белого дома
США потребовали от Южной Кореи ареста и выдачи брата Пан Ги Муна
СМИ: Пентагон выбрал для армии замену пистолету Beretta M9
Толпа протестующих в Вашингтоне подошла к Белому дому
Президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом
Сенат конгресса США утвердил Мэттиса на посту министра обороны
Трамп поблагодарил Клинтон за посещение инаугурации
Трамп пообещал вернуть власть народу США
Неизвестные обстреляли из гранатометов офис правящей партии в Стамбуле
Пожар в здании больницы имени Бурденко в Москве потушен
Президент США Дональд Трамп возглавил парад в честь инаугурации
Трампу предоставили доступ к официальному Twitter-аккаунту президента
Британский принц Уильям займется делами королевской семьи
Трамп заявил, что добьется роста экономики США на 4% в год
Захарова прокомментировала уход из власти Обамы
Президент Гамбии согласился уйти со своего поста
Сенат США рассмотрит кандидатуры министров обороны и безопасности
СМИ: более 90 человек задержаны за беспорядки в Вашингтоне
Зарубежные ритейлеры в 2016 году сократили экспансию на рынке РФ
Рейсовый автобус попал в ДТП в Подмосковье
Спасатели обнаружили 10 выживших в накрытом лавиной отеле в Италии
Косачев: речь Трампа заставила вздрогнуть немало политиков в ЕС
Трамп: США не будут навязывать свой образ жизни другим странам
США выйдут из торгового договора TTP и готовы выйти из NAFTA
США создадут системы ПРО для защиты от Ирана и КНДР
Корреспондента RT задержали в Вашингтоне во время инаугурации Трампа
Трамп обещает определить курс развития США и всего мира на годы вперед
Локализован пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве
Хиллари Клинтон рассказала, зачем прибыла на инаугурацию Трампа
Инаугурация Трампа проходит в Вашингтоне
Служба безопасности забрала у Трампа его личный телефон
Шувалов назвал заявление Чубайса об ужасах в Давосе страшилками
Политика
Песков рассказал, когда РФ уберет ракеты «Искандер» из Калининграда
В нынешних условиях это невозможно, отметил пресс-секретарь Владимира Путина
Экономика
Минфин предложил постепенно ограничивать расчеты наличными
По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, такие меры смогут сделать российскую экономику более прозрачной
Общество
Минтруд предсказывает снижение реального размера пенсий
Армия
Дальние бомбардировщики ВВС России нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
Общество
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Это связано с появлением новых психостимуляторов, относящихся к синтетическим каннабиноидам
Мир
Минск продлил действие тарифов на транзит нефти
Цены, закрепленные в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, будут действовать на протяжении всего 2017 года
Политика
В Минобрнауки допускают отмену «закона Димы Яковлева»
По словам замглавы образовательного ведомства, Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном по вопросу усыновления детей
Политика
Не менее 18 человек погибли при взрыве на рынке в Пакистане
Инцидент произошел в городе Парачинар на северо-западе страны
Политика
Песков: встреча Путина и Трампа может пройти в ближайшие месяцы
В то же время пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер готов встретиться со своим американским коллегой
Мир
Пенс привел к присяге нового главу Пентагона
Отставной генерал Джеймс Мэттис был предложен Трампом на должность министра обороны
Мир
Супруги Обама после инаугурации Трампа отправились в отпуск
Мир
Как проходила инаугурация Дональда Трампа. Хроника событий
В Вашингтоне состоялась торжественная церемония принятия присяги и вступления в должность 45-го президента США
Политика
Дмитрий Медведев: «Дороги в нашей стране принято ругать»
К 2020 году 85% российских дорог должны соответствовать нормативным требованиям
Политика
Бизнес поставит вопрос о наследстве
Объединения предпринимателей попросят президента и правительство ускорить принятие законопроекта о реформе наследственного права
Мир
Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США
Основные составляющие торжественной церемонии, рекорды и антирекорд предшественников, а также сценарий Дональда Трампа — в материале «Известий»
Общество
Российские регионы хотят укрупнить
Минэкономразвития подготовило проект Стратегии пространственного развития РФ
Мир
Россия вышла на американские передовицы
При этом активные дискуссии о «российской угрозе» не смогли сформировать у большинства американцев «нужного» мнения
Мир
Астана забуксовала
Подготовка ко встрече по сирийскому урегулированию проходит на фоне резких заявлений ряда сторон
Мир
Дональд Трамп — президент без кабинета
Сенат пытается саботировать назначения на должности членов команды избранного президента США
Общество
Школьные учителя не сдали экзамен на адаптацию
Увеличение нагрузки на преподавателей больше не компенсируется повышением их зарплат
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Стрельба в невесомости
В очередной части франшизы «Три икса» герои действуют вопреки законам физики и логики
Мир
Демократы опасаются сделки Трампа с Россией по Украине
Несмотря на сложности в конгрессе и даже в своем ближайшем окружении, избранный президент может пересмотреть подходы США к украинскому вопросу
Общество
Курильщиц стало меньше
Но после 30 лет женщины попадают в никотиновую ловушку чаще, чем мужчины
Политика
Из семейных побоев выведут крайности
Госдума 25 января проголосует во втором чтении за декриминализацию первичных побоев в отношении близких
Экономика
«Нам чрезвычайно интересны российские промышленные активы»
Глава банка «Интеза» в России Антонио Фаллико — о том, как проходила сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» и кому можно продать Сбербанк
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Обязательное страхование: как это работает для автовладельцев
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общественный деятель
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политолог
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композитор