Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на борьбу с ВИЧ
Средства будут направлены на противодействие распространению инфекции, ее лечение и просветительскую работу
Новости
Украина и США начали переговоры по поставкам угля Киеву
Стороны обсудили условия поставок сырья и цену
Советник Трампа признала ошибку насчет «резни в Боулинг-Грин»
Объясняя причины указа президента, Келиэнн Конуэй упомянула несуществующий теракт
Прокуратура Чечни предлагает возбудить дело против блогера Мэддисона
Комик Илья Давыдов снял шутливый ролик про Коран
Около 300 тыс. румын приняли участие в антиправительственных митингах
Участники многотысячных демонстраций протестуют против поправок к Уголовному кодексу
У главы Нижнегорского района Крыма обнаружилась судимость за наркотики
В бытность республики под властью Украины Александр Петров оказался замешан в серии правонарушений
Прима-балерина Мария Александрова уволилась из Большого театра
Это личное решение народной артистки РФ
Глава МИД Франции пригласил нового госсекретаря США в Париж
Рекс Тиллерсон и Жан-Марк Эйро обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран
Трамп подписал указы по финансовому регулированию в США
Директивы по закону Додда — Франка и «фидуциарному правилу» направлены на поддержание экономического роста
Белый дом: США больше не будут терпеть провокации со стороны Ирана
Администрация Дональда Трампа считает, что международное сообщество слишком толерантно относилось к республике
СБУ запретила въезд на Украину актеру Садальскому
Выступление российского артиста должно было состояться в Одессе
Порошенко и Эрдоган обменялись заверениями в дружбе
Президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за солидарность в вопросе Крыма
Станцию «Проспект Ветеранов» в Петербурге закрыли после звонка о бомбе
Поезда следуют до станции «Ленинский проспект»
Пожар на бывшей мебельной фабрике в Москве потушили
Площадь горения достигала 300 кв. м
Максимальный льготный автокредит хотят повысить до 1,45 млн рублей
Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минпромторг России
Трампа упомянули в 52 судебных исках с начала президентства
Они связаны с политикой ужесточения миграционного режима
Лавров и Могерини обсудили обострение в Донбассе
Стороны также договорились о возможности проведения совместной встречи
Порошенко обвинил в обстрелах Авдеевки Россию
Президент Украины заявил, что Киев всеми силами старается соблюдать режим прекращения огня
США аннулировали более 100 тыс. виз
Это произошло после подписания Трампом иммиграционного указа
В России заработал православный мессенджер «Правжизнь Telegram»
Приложение дает возможность подписаться на официальные каналы храмов, позволяет обмениваться сообщениями и файлами
Глава минстроя Ингушетии подозревается в мошенничестве
Следствие полагает, что Мустафа Буружев причастен к хищению 54 млн рублей
В СК РФ подтвердили гибель пропавшей в Москве девушки
Тело 23-летней Натальи Меламед было обнаружено в красногорском лесу
СМИ: напавший на патруль у Лувра является гражданином Египта
По информации журналистов, злоумышленнику 29 лет
Коммунальная авария оставила без воды 65 тыс. воронежцев
Устранить прорыв трубопровода планируется в ночь на субботу
Лавров и Эйро обсудили ситуацию в Сирии и на Украине
Главы дипведомств России и Франции провели телефонные переговоры
США направили эскадренный миноносец к Йемену
Корабль будет патрулировать воды и защищать морские пути от хуситов
Цена Brent выросла до $57,15 после расширения санкций США против Ирана
Стоимость WTI поднялась до $53,92 за баррель
США ввели дополнительные санкции против Ирана
В список попали 13 человек, включая иностранных граждан, а также 12 компаний
Торгованов остался на посту главного тренера гандбольной сборной РФ
Такое решение принял исполком Федерации гандбола России
«Роскосмос» назвал основную версию аварии «Прогресса МС-04»
Причина в разрушении двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя
Ученые нашли способ вернуть режим сна в норму
Для этого необходимо проводить выходные на природе и к вечеру убавлять яркость освещения в доме
Минздрав: пациентка отказалась обвинять подольского врача в насилии
В личной беседе, которая велась под запись, она призналась, что никакого надругательства не было
Матвиенко возмущена зарплатой учителя в 7 тыс. рублей
Спикер Совета Федерации предложила главе Минобрнауки Ольге Васильевой заняться этим вопросом
Служба безопасности Норвегии сообщила о хакерских атаках из России
Девять попыток взлома электронной почты различных структур якобы осуществила группа APT29
Ученые подсчитали безопасное число рабочих часов в неделю
Норма для мужчин составила 39 часов в неделю, для женщин — 34
СК не подтвердил обнаружение тела пропавшей в январе Натальи Меламед
По факту пропажи девушки в Москве следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
ЦБ сделает дорогие потребкредиты невыгодными для банков
Цель изменений — предотвращение «пузырей» на кредитном рынке
Дальняя авиация РФ нанесла удар по объектам ИГ в Сирии
Бомбардировщики Ту-22м3 действовали в провинции Дейр-эз-Зор
Назарбаев назначил послом Казахстана в России бывшего вице-премьера
Ранее президент Казахстана освободил Имангали Тасмагамбетова от должности заместителя председателя правительства
Лукашенко считает законным решение о выдаче Азербайджану Лапшина
Блогер, который имеет гражданство РФ и Израиля, задержан по запросу Интерпола за посещение НКР
РФ недополучила $22,3 млрд за поставки нефти Белоруссии
В Кремле заявили, что Россия продолжает оказывать экономическую, политическую и иную помощь Минску
Введение пограничных зон без переговоров может привести к конфликту
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
В здании сената в Париже проходят обыски по делу супруги Фийона
Следователи полагают, что дети четы Фийон могли работать в качестве помощников своего отца фиктивно
Дело завели против женщины в Белгороде, прикурившей от свечи в храме
Девушке, оскорбившей религиозные чувства верующих, грозит до одного года лишения свободы
Альпинисты спасли пугливого енота в Подмосковье
Выброшенный на улицу в Балашихе зверь от страха забрался на дерево и мог замерзнуть
МИД РФ назвал «особо циничным» демонтаж советского памятника в Польше
В ведомстве считают, что Варшава нарушила собственные международные обязательства по охране монументов
СМИ: НЛО в Китае помешал самолетам совершить посадку
Три пассажирских лайнера не смогли приземлиться в аэропорту города Мяньян в провинции Сычуань
28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»
Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели
Суд частично остановил исполнение миграционного указа Трампа
Решение вынесла федеральный судья Виктория Робертс
Трамп принял приглашение посетить Польшу
Президента США пригласил польский лидер Анджей Дуда
Трамп призвал США извлечь урок из нападения исламиста в Париже
Вооруженный ножом мужчина атаковал военных около Лувра
Госдолг Украины за год вырос почти до 82% ВВП
По состоянию на 2017 год украинский государственный долг составил $70,97 млрд
Лукашенко попросил сограждан не отказываться от русского языка
Президент Белоруссии заявил, что аккуратно относится к этой теме
Белоруссия планирует увеличить срок пребывания иностранцев без виз
Ранее Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий гражданам 80 стран оставаться в республике пять суток
Путин заявил о возможном повышении зарплат в 2017 году
Президент России допустил не только восстановление покупательной способности граждан, но и ее увеличение
Склад горюче-смазочных материалов горит в Киеве
Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м
Российский лыжник Ретивых взял золото на этапе Кубка мира в Пхенчхане
Другой россиянин Андрей Парфенов показал третий результат
Facebook запустил раздел для поиска новых знакомств
Пока раздел «Найти людей» доступен только в мобильной версии соцсети
Кремль: ввод приграничных зон не повлияет на граждан РФ и Белоруссии
Трамп пригрозил Ирану, что не будет так же добр, как Обама
В Кремле назвали приоритетным продолжение интеграции с Минском
Песков: мы не занимаемся подсчетами боеприпасов у ополченцев
Захарова ответила на обвинения Reuters в цензуре и угрозах насилия
Данкверт: после решения Лукашенко будет трудно работать с Белоруссией
Укус собаки привел к смерти 5-летней девочки в Хабаровске
Президент США высмеял звезду Голливуда Арнольда Шварценеггера
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о деле против Данкверта
Песков: Россия никогда не признавала паспорта ДНР и ЛНР
Лукашенко назвал полным вымыслом данные о выходе Белоруссии из ЕАЭС
Песков: Кремль не следит за ходом дела Навального
Песков: корректировка Вашингтоном санкций — не послабление
Гособвинение просит для Навального пять лет условного лишения свободы
ЦБ: годовая инфляция на 30 января замедлилась до 5,1%
ФССП: приставы не уполномочены проверять судебные решения
Иран откажет во въезде команде борцов из США
Медведев поручил подготовить закон о реорганизации «Почты России»
Тело пропавшей в Москве девушки обнаружено в Красногорском лесопарке
Немецкий велогонщик требует наказать ударившего его украинца
НАТО опровергает разговор Столтенберга с российскими пранкерами
Белоруссия обратилась в суд из-за сокращения поставок нефти из России
Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» возвращается в Североморск
Названа дата встречи глав МИД России и Италии
В Киеве рассказали о потерях ВСУ с момента обострения в Донбассе
Белоруссия выступает за сотрудничество с Литвой в атомной энергетике
Депутата райсовета убили ударом ножа в сердце в лесу Новосибирска
Экс-премьера Норвегии приняли за террориста в аэропорту США
Лавров обсудил с главой МИД Италии обострение в Донбассе
Этапирование Дадина в алтайскую колонию признано законным
Второго человека задержали полицейские Парижа в связи с ЧП у Лувра
СК возбудил дело после ДТП с девятью пострадавшими в Петербурге
ММОМА представит персональную выставку Эдуарда Штейнберга
Яровая предложила создать единую базу данных педофилов
СМИ: у ракеты Falcon 9 обнаружен дефект в лопастях турбины
Шувалов предложил вернуться к «физкультуре»
Лукашенко: Белоруссия не променяет независимость на российскую нефть
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%
СКР возбудил дело об убийстве после пропажи девушки в Москве
Лукашенко: отмена Минском виз не угрожает безопасности России
Лукашенко: «Мы не Украина, мы в НАТО не стремимся»
Белый дом опроверг «двадцатиминутную встречу» Трампа и Тимошенко
Около 100 человек эвакуировали из горящей сауны на западе Москвы
Захарова: варварским налетом на Донецк Киев попрал Женевскую конвенцию
Андрей Кириленко и НБА открыли в Тюмени новую баскетбольную площадку
Неизвестный с мачете и чемоданом в руках пытался прорваться в Лувр
Москвичка планировала убийство матери ради квартиры
Лукашенко требует возбудить дело против главы Россельхознадзора
Fancy Bears опубликовала письмо МОКа эксперту WADA Макларену
Лукашенко обвиняет Россию в нарушении международных договоров
Лукашенко: «Россия не понимает, что мы всё равно найдем выход»
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов
Минфин купит валюты на 113 млрд рублей
Старейшая актриса России Зоя Булгакова скончалась в Новосибирске
СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России
Украинский велогонщик разбил лицо немецкому сопернику
Белый дом США пересмотрит закон Додда – Франка
Мир
Трамп совершил выгодную сделку по закупке истребителей F-35
Белый дом заявил, что президент сэкономил налогоплательщикам $455 млн
Общество
СК проводит проверку в связи с госпитализацией журналиста Кара-Мурзы
Председатель Фонда Бориса Немцова был доставлен на скорой помощи в одну из московских больниц
Мир
Иванка Трамп спасла американских геев от указа отца
О заступничестве дочери Дональда Трампа за ЛГБТ-сообщество сообщили американские СМИ
Мир
МИД: посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам
Москва ожидает реакции международного сообщества на провокацию
Общество
Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины из Минской области
Эта мера связана со случаями мошенничества при поставках мяса в Россию
Политика
Госдума займется защитой детей от насилия
Культура
«Трансформация» в кризисе
Героиня триллера Стивена Шейнберга не сразу понимает, что она — не человек
Мир
Вашингтон пересматривает политику в отношении Кубы
Наука
Тайна Красной планеты: зачем землянам Марс
Как устроена миссия «ЭкзоМарс», что ищут исследователи на планете и какие загадки она в себе таит
Общество
Мигрантов без трудовых договоров выдворят из России
МВД разработало законопроект, ужесточающий санкции к нелегалам
Экономика
Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза
Тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам будет повышен до 3,06 рубля с 1,53 рубля
Общество
Ростуризм исключил девять компаний из реестра туроператоров
Компании наказали за то, что они вовремя не создали фонды персональной ответственности
Мир
ЕС не выпустит беженцев из Ливии
На Мальте лидеры Евросоюза обсуждают миграционный кризис и обстановку в Ливии
Спорт
РФС обсудит возможность передачи футбольных школ в Минобрнауки
В Доме футбола на Таганке рассмотрят вопрос целесообразности перевода под юрисдикцию Министерства образования групп начальной подготовки спортивных и футбольных школ
Мир
Лавров: «Мы заинтересованы, чтобы Украина стала успешным государством»
Глава МИДа обозначил позицию Москвы после признания событий февраля 2014 года в Киеве госпереворотом
Мир
Глава Пентагона везет в Сеул американские ракеты
Основной темой визита министра обороны США в Южную Корею будет размещение противоракетной системы THAAD
Культура
«Голос монстра» в шелесте листвы
Хуан Антонио Байона снял фильм, в котором мудрое дерево учит ребенка жизни
Мир
СМИ: безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает летом
Мир
Мэттис: США сокрушительно ответят на ядерный удар КНДР
Глава Пентагона в ходе визита в Южную Корею заверил Сеул в поддержке со стороны Вашингтона
Экономика
Российские овощи вытесняют импорт
По ряду позиций ввоз продуктов из-за рубежа за год снизился на 50%
Мир
Ассанж подольет масла в огонь предвыборной кампании Франции
Основатель WikiLeaks анонсировал «интересную» информацию о третьем фаворите президентской гонки
Экономика
Экономика пойдет на взлет
Эксперты считают стагнацию и рецессию наименее вероятными сценариями будущего России
Мир
Две недели Дональда Трампа
С момента инаугурации 45-й президент подписал рекордное количество указов
Мир
Порошенко собрался туда, где его не ждут
Президент Украины намерен провести референдум о вступлении в НАТО
Экономика
Подпись уйдет с карты «Мир»
Российская платежная система отменила голограмму и полосу для автографа владельца
Политика
Сторонники «Единой России» создадут электронную «книгу жалоб»
Движение сторонников партии актуализирует свой проект в преддверии избирательных кампаний
Армия
Курды помогут спасти Дейр-эз-Зор
Сирийская армия и поддерживаемое США курдское ополчение начали координировать борьбу с ИГ
Армия
Спецназу купили «вторую кожу»
Минпромторг выделил 38 млн рублей на выпуск уникального термобелья
Общество
В стране стало меньше квартирных воров и наркодельцов
В 2016 году преступность снизилась почти на 10% по сравнению с предыдущим годом
Политика
Элла Памфилова усилит ЦИК кадрами
В Центризбиркоме начнут реформу аппарата исходя из конкретных задач
Спорт
Поветкин: «Я не употреблял никаких запрещенных препаратов»
Исследование второй пробы российского боксера подтвердило наличие допинга в его крови
Общество
Для жалоб на приговоры выделят специальных судей
В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды
Армия
Для гиперзвуковых аппаратов создают «электронный штаб»
Программа рассчитает возможные варианты ведения боя, действий противника и контрударов
Общество
Дефицит нестрогого режима
В новых исправительных центрах ФСИН может не хватить мест для осужденных к принудительным работам
Культура
Виктор Сухоруков: «Своего Гиммлера я изначально ненавидел»
Народный артист — о том, как правильно играть людоеда и пенсионера
Экономика
Авиаторам возвращают форменную одежду
Сотрудников Росавиации оденут в ведомственные мундиры со знаками различия
Гаджеты & Телеком
Данные со счетчиков будут собирать дистанционно
Россияне смогут в режиме реального времени оплачивать свет и воду, а компаниям ЖКХ будет легче прогнозировать расход ресурсов
Экономика
Роботизированные кражи пошли на убыль
Россияне на удивление быстро научились не реагировать на попытки автоматизированных голосовых программ узнать их персональные данные
Спорт
Глава службы безопасности президента возглавит Федерацию бокса России
Российская федерация любительского бокса кардинально меняет свою структуру
Экономика
Миллиард сомнений
Банк России ужесточает надзор за подозрительными операциями кредитных организаций
Экономика
Минтруд подготовил профстандарт для SMM-специалистов
На основе этого документа планируется сформировать учебные программы для вузов
Культура
Русская литература расширяет границы
Премия «Ясная Поляна» учредила номинацию, где могут быть представлены экранизации, инсценировки и книги нон-фикшн
Спорт
Спортивные выходные с «Известиями»
Центральные матчи КХЛ, противостояние ЦСКА и «Автодора» в Единой лиге ВТБ, лыжный этап Кубка мира в будущей столице Олимпийских игр и решающие игры чемпионата мира по хоккею с мячом
Культура
Как полюбить себя в искусстве
Ясумаса Моримура вступил в диалог с шедеврами Пушкинского музея и его посетителями
Спорт
«В Единую лигу ВТБ хотят вступить многие клубы Европы»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко — о первом Матче всех звезд, неудачах «Пармы» и возможном пополнении состава участников турнира в следующем сезоне
Спорт
Артис Аболс продолжит тренировать «Ладу»
Латвийский специалист с высокой вероятностью сохранит пост главного тренера тольяттинского клуба, несмотря на неудачное выступление в нынешнем сезоне КХЛ
Культура
Консервативная светомузыка
В Московской консерватории соединили видеоарт и авангардную электронику
Фотолента
Росгвардия на страже
Мастер-класс от спецподразделений Росгвардии – в фотоленте «Известий»
Фотолента
28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»
Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели
Инфографика
Что мы едим: опасные для здоровья продукты
Для чего в пище нужны химикаты, чем их потребление грозит организму и что нужно учитывать при выборе продуктов — в инфографике «Известий»
Мнение
Габор Штир
политический аналитик
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Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах
О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»
Мнение
Владимир Лукин
президент Паралимпийского комитета РФ
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Бизнес-команда: люди, которые помогут Трампу руководить страной
Кто вошел или только готовится войти в окружение 45-го президента США — в инфографике «Известий»
Инфографика
Ипотека: как взять и не прогадать
На что обратить внимание, приобретая жилье в ипотеку, как воспользоваться господдержкой и можно ли вернуть часть потраченных денег — в инфографике «Известий»
Инфографика
Спортивный интерес: как менялись нормы ГТО за последние 40 лет
Какие виды тестов входят в программу, и насколько сильно ее модернизировали с 1977 года — в инфографике «Известий»
Инфографика
В безопасности ли ваш ребенок: на что обратить внимание
Как понять, что дети попали в беду и скрывают это, какие действия следует предпринять в этом случае — в инфографике «Известий»