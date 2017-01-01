Российские университеты могут прибавить в рейтинге
Владимир Путин обсудил необходимость господдержки вузов с ректором НИУ ВШЭ
Новости
Дисквалифицированный российский бегун Дылдин завершил карьеру
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) наказал спринтера за нарушение антидопинговых правил
Белый дом: разведка максимально рассекретила доклад по кибератакам
По словам Джоша Эрнеста, в целях защиты источников и методов, не было обнародовано, как именно была получена информации
В Великобритании умер социолог и философ Зигмунт Бауман
Исследователь скончался в возрасте 91 года
СМИ узнали о смерти российского консула в Афинах
В посольстве России подтвердили факт кончины дипломата
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
31-летний португалец опередил в голосовании аргентинца Лионеля Месси и француза Антуана Гризманна
В Совфеде выступили против введения резких антитабачных запретов
По мнению главы социального комитета верхней палаты парламента, в борьбе с курением более результативным будет поощрение здорового образа жизни
Улицу в Анкаре назвали в честь убитого посла России Андрея Карлова
Об этом сообщили в муниципалитете турецкой столицы
СМИ: Трамп намерен назначить зятя на должность старшего советника
Джареда Кушнер является мужем дочери Трампа Иванки
Сбербанк предупредил о сбоях в работе уличных банкоматов из-за мороза
Неполадки были зафиксированы в ряде автоматов в Московском, Среднерусском и Волго-Вятском банках
Ассанж назвал бездоказательным доклад США о кибератаках
По словам основателя портала WikiLeaks, документ служит политическим целям
Минюст РФ предложил лишать должников единственного жилья
Законопроект министерства предполагает применение таких мер, если площадь жилья превышает размер, установленный государственными нормами
«Дочка» итальянской Finmeccanicа вышла из уставного капитала ГСС
До этого World Wings SA владела 5,53% уставного капитала российской компании
Жители Алеппо получили более 11 т гумпомощи от Центра по примирению
В городе открыты пункты горячего питания
Должники смогут выезжать за границу сразу после уплаты долгов
Соответствующие поправки были внесены главой комитета Совета Федерации по регламенту Вадимом Тюльпановым
Гонщик Сайнс попал в аварию и снялся с «Дакара-2017»
Спортсмен потерял управление за 5 км до финиша четвертого этапа
Российского спринтера Дылдина дисквалифицировали на четыре года
Спортивный арбитражный суд наказал бегуна за нарушение антидопинговых правил
ФИФА возмутилась отказом игроков «Барселоны» от церемонии в Цюрихе
Ранее в понедельник стало известно, что на церемонии не будет нападающего Лионеля Месси и других ведущих футболистов клуба
Президент «Дикси» продал 1,3% акций сети
Он реализовал пакет, доставшийся ему при назначении в России
Три экс-депутата Госдумы продолжают занимать служебное жилье в Москве
В ближайшее время все они планируют покинуть квартиры
Суд закрыл полиции Голландии доступ к изъятым данным о катастрофе MH17
По словам одного из задержанных независимых журналистов, сотрудники правоохранительных органов смогут получить доступ к данным только по решению суда
Россельхознадзор: распространение птичьего гриппа в России возросло
Причиной повышения показателей в ведомстве называют общемировое осложнение обстановки
«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдс» поддержать бездомных в холода
Первая акция прошла в Екатеринбурге
«Роснефть» увеличит поставки нефти в Китай через Казахстан
Речь идет о дополнительных 56 млн т нефти
Неопознанных граждан предложили хоронить за счет федерального бюджета
В настоящее время стоимость соответствующих ритуальных услуг возмещается из региональных бюджетов
Минтранс: инспекция в аэропорты Египта запланирована с 11 января
В конце декабря эксперты проверили один из терминалов в Каире
Ушел из жизни известный скульптор Альберт Чаркин
Похороны главы правления Санкт-Петербургского союза художников, предположительно, пройдут на Смоленском кладбище
Елену Ваенгу на гастролях экстренно госпитализировали
Певице пришлось отменить ближайшие концерты из-за гриппа
Школьница из Татарстана скончалась после приема таблеток для похудения
По факту смерти 16-летней девочки начата проверка
Ассанж назвал доклад спецслужб США о хакерских атаках пресс-релизом
По словам создателя WikiLeaks, публикация подобных данных компрометирует репутацию ЦРУ
Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка
Экс-госсекретарь США сосредоточится на благотворительности
Глава «КамАЗа» рассказал о вытеснении команды РФ из лидеров «Дакара»
По словам гендиректора компании, введенные руководством турнира новые технические требования вынуждают «КамАЗ» на дополнительные затраты
Ученые назвали причину стойкого смога над Пекином
Она кроется в работе угольных электростанций и котельных на окраинах китайской столицы
Мару Багдасарян могут навсегда лишить права управления автомобилем
У нарушительницы имеется заболевание, которое противопоказано при управлении транспортным средством
Певец Александр Новиков дал подписку о невыезде
Минздрав РФ предложил увеличивать время рабочего дня курильщикам
Хоккеисты команды «Кузнецких медведей» массово отравились в Тюмени
Консульский отдел посольства США в Москве приостановил работу
25% граждан США не удовлетворены исполнением Обамой своих обещаний
В Красногорске восстановлены все системы теплоснабжения
Игроки «Барсы» пропустят церемонию вручения приза лучшему игроку ФИФА
Белоруссия отменяет визы для граждан США и ЕС
Захарова высмеяла доклад о «русских хакерах» в США
Путин: Россия готова наращивать работу с Египтом в борьбе с террором
Комитет ГД выступил за оповещение родных заключенных об их переводе
Кисляк будет представлять Москву на инаугурации Трампа
Участок столичного метро строится с помощью уникальных технологий
«Коммерсант» закроет печатные версии журналов «Власть» и «Деньги»
ФАС рассказала о повышении тарифов на транзит нефти через Белоруссию
ФБР задержало менеджера Volkswagen по делу о «дизельном скандале»
СМИ: Трамп даст большую свободу своему кабинету
Корабль ВМС США открыл огонь в направлении иранских катеров
Диспетчера осудили за отправку перегруженных самолетов в Красноярске
Полонский предложил Чайке возглавить группу обвинителей по его делу
Путин встретится с ректором Высшей школы экономики Кузьминовым
В Польшу прибыли первые танки США
Константина Райкина прооперировали в Москве
На «Евровидение-2017» от России может поехать Александр Панайотов
Инаугурацию президента США впервые за 60 лет будет вести новый диктор
В МЧС опровергли информацию о возгорании в «Москва-Сити»
Песков: Путин не общался с Трампом во время новогодних праздников в РФ
Теффт может остаться послом в Москве после инаугурации Трампа
Сильный туман ожидается в Москве 9 и 10 января
Далай-лама: Трампу придется идти по пути мира, у него нет выбора
ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов
Чавушоглу надеется, что Трамп не станет повторять ошибок Обамы
Политика
Законопроект об онлайн-кинотеатрах доработают ко второму чтению
Правительство указало на необходимость дополнительных обоснований для ограничения доли иностранного участия
Мир
В Нидерландах задержали прилетевших из Донбасса журналистов
Общество
Синоптики рассказали, когда отступят сильные морозы
По словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, холода покинут европейскую часть России 10 января
Общество
Песков прокомментировал концепцию Минздрава РФ о продаже сигарет
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что предложение министерства подлежит серьезному обсуждению
Экономика
Иностранцы скупают рубли
Российская валюта за январские праздники укрепилась до двухлетнего максимума
Экономика
«Газпром» сообщил о рекордном росте экспорта в дальнее зарубежье
По словам главы корпорации, в прошлом году был установлен максимальный показатель за всю историю газовой отрасли
Политика
Песков назвал голословными обвинения РФ в хакерских атаках
Россия по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к киберпреступлениям в США, подчеркнул представитель Кремля
Мир
Николай Азаров: создание правительства в изгнании вполне реально
За признанием российским судом событий 2014 года в Киеве госпереворотом последуют обращения в международные инстанции
Экономика
«Молчунам» дадут слово
Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
Общество
Минздрав решил отучить россиян от курения запретом на продажу сигарет
Новые правила могут коснуться тех, кто родился в 2015 году и позже
Политика
Парламент создаст базу для цифровой экономики
Госдума и Совет Федерации сосредоточатся на реализации положений послания президента
Армия
Морская пехота США пропишется в Афганистане
Пентагон идет на экстренные меры, чтобы отбить у талибов юг страны
Спорт
Устюгов одержал главную спортивную победу рождественских каникул
Российский лыжник повторил достижение Александра Легкова, выиграв «Тур де Ски»
Политика
В портфеле Агентства Дальнего Востока проекты на 1 трлн рублей
Глава Минвостокразвития Александр Галушка — об инвестиционной привлекательности региона для российского и иностранного бизнеса
Политика
Россияне положительно оценили уровень жизни
По данным ВЦИОМа, социальное самочувствие граждан улучшилось
Мир
Количество смертников в Ираке сократилось вдвое
В Багдаде это связывают с перекрытием сирийско-турецкой границы
Общество
Россияне стали больше зарабатывать
Зарплаты сотрудников организаций в среднем выросли за год на 7,7%
Армия
Минобороны защитит режимные объекты «фонарями-охранниками»
Охранный комплекс с замаскированными модулями оповестит обо всех нарушителях запретной зоны
Общество
Миграционная амнистия выведет из тени половину нелегалов
Это поможет предотвратить эпидемии опасных заболеваний и дать дополнительный доход в казну
Экономика
«Решение о торговле спиртным в интернете будет принято в 2017 году»
Онлайн-магазинам разрешат продавать алкогольную продукцию после разработки механизмов контроля
Спорт
Валерий Брагин: «Все мои команды имели главное — характер»
Наставник молодежной сборной России — о бронзе чемпионата в Монреале, профессионализме своих подопечных и тренерских амбициях
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Художник Борис Мессерер — о Белле Ахмадулиной, ее современниках и посвященной ей книге
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