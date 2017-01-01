В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателей
Ведомство проводит масштабную структурную реформу
Новости
Савченко: могу стать президентом Украины, если будет нужно
Депутат Верховной рады Надежда Савченко не исключила, что ее движение пойдет на парламентские выборы
Оливер Стоун: Киев обостряет ситуацию в Донбассе из-за Трампа
Известный голливудский режиссер призвал президента США Дональда Трампа рассекретить всю информацию по Украине
ДНР: украинские силовики готовят наступление на донецком направлении
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о переброске сил в Донбасс
МИД Германии: сближение США и РФ поможет разрешить мировые кризисы
При этом Зигмар Габриэль отметил, что эти договоренности не должны достигаться за счет Украины или Европы
Савченко назвала глупостью утверждения, что она завербована ФСБ РФ
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отвергла обвинения в предательстве
Более 400 тыс. человек потребовали отставки правительства Румынии
Митинги усиливаются, несмотря на готовность властей пойти навстречу
Демократы в конгрессе США призвали выяснить, есть у Трампа связи с РФ
Лидер партии Нэнси Пелоси обратилась к ФБР с просьбой проверить налоговые отчетности президента
СМИ: собаки, загрызшие ребенка на Урале, были натасканы на дичь
Хозяева животных выпускали их гулять без намордников и не реагировали на жалобы односельчан
Более 100 человек погибло при сходе лавин в Афганистане
Перед этим в течение трех дней прошли обильные снегопады
СМИ: полиция Австрии отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни
Еще двое остаются под арестом за нарушение миграционного законодательства
Делегация России прибыла в Астану на встречу по Сирии
Главой делегации остался замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов
Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции — 3:4
Чемпионат мира в Сандвикене завершился неожиданно
Белый дом уверен в законности иммиграционного указа Трампа
Вице-президент Майкл Пенс считает, что действия главы государства соответствуют конституции
Ле Пен будет лишать гражданства Франции лиц, угрожающих безопасности
Такое предвыборное обещание дала лидер «Национального фронта»
Американские военные прибыли в Латвию
В ближайшие дни в республику доставят танки и бронетранспортеры армии США
Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета
Об этом сообщил глава организации Маурисио Сулейман
Иномарка сбила беременную женщину на тротуаре в Ростове-на-Дону
Водитель Honda Accord не справился с управлением автомобилем на высокой скорости
Пенс: Трамп не даст прошлому помешать сотрудничеству России и США
Вице-президент Соединенных Штатов подчеркнул, что улучшение отношений двух стран пойдет на пользу всему миру
Лавров назвал причину введения Россией продэмбарго
Министр иностранных дел РФ пояснил, что ограничения потребовались для того, чтобы сбалансировать ситуацию на российском рынке после введения антироссийских санкций
Ник Миннерат: «Матч звезд поможет популяризации баскетбола в России»
Американский форвард «Автодора» — о звездном уикенде и жизни в Саратове
ВСУ обстреливают пригород Горловки
Огонь ведется из тяжелых орудий
В Белграде обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой
При деактивации взрывного устройства были зафиксированы колебания земли магнитудой 1,3
На Урале установлены хозяева собак, напавших на девочку
Трагедия произошла в деревне Пальмино Свердловской области, возбуждено дело
Трамп выбрал подарки для королевской семьи Великобритании
Американский лидер планирует совершить визит в страну летом
Москва и Вашингтон продолжат обсуждение ситуации на Украине
Вице-президент США Майкл Пенс заявил об этом в интервью
Тело семилетней девочки со следами собачьих зубов обнаружено на Урале
Вашингтон обеспокоен ростом насилия на востоке Украины
Об этом заявил вице-президент страны Майкл Пенс
Президент Эстонии прошла 50-километровую дистанцию на лыжном марафоне
Керсти Кальюлайд заняла 70-е место среди 215 участников
Асад продлил до конца июня действие указа об амнистии
Указ об амнистии для вооруженных лиц был подписан 28 июля 2016 года
ОНФ в Севастополе предложит альтернативное место для парка «Патриот»
Об этом сообщил сопредседатель регионального отделения общественного движения
Проди: Италия должна вернуть Россию к работе в формате G8
Об этом экс-премьер страны и бывший глава Еврокомиссии написал в своей статье
Траулер с девятью рыбками потерял ход в Баренцевом море
Инцидент произошел из-за поломки главного двигателя
Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»
Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter
Дерево в Подмосковье насмерть придавило москвича
22-летний парень погиб в лесу около Балашихи
54 боевика «Талибана» ликвидированы в Афганистане
В операции были задействованы артиллерия и военно-воздушные силы исламской республики
СМИ: армия Великобритании не способна защитить страну
Технические характеристики кораблей и бронетехники создали «серьезные бреши» в обороноспособности
Лыжники Ретивых и Парфенов заняли первое место на этапе Кубка мира
Турнир прошел в южнокорейском Пхенчхане
Четыре человека пострадали в ДТП под Воронежем
Пассажирский автобус столкнулся с комбинированной дорожной машиной
Бельгийская компания вживила своим сотрудникам чипы-ключи
С помощью микропроцессоров работники смогут открывать двери и пользоваться оргтехникой
ВВС Турции уничтожили в Сирии главаря боевиков
Авиаудар был нанесен 3 февраля, ликвидированы 32 террориста
Минобороны: все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы
Российское военное ведомство опровергло информацию арабского телеканала о якобы гибели россиян в Сирии
Захарова: Киев поддерживает интерес к Донбассу военными провокациями
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ обратила внимание на то, что власти республики не пытаются урегулировать ситуацию на востоке страны путем реформ
Американский хоккеист напал на Никиту Задорова в ходе матча НХЛ
Драку спровоцировал силовой прием россиянина
Власти Турции задержали 60 человек, связанных с террористами
Спецоперация проводилась в четырех районах Анкары
Вертолет эвакуирует пострадавших в ДТП в «новой Москве»
Люди пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса
14 человек стали жертвами схода лавины в Пакистане
Еще 16 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести
Сотрудника МЧС избили в Москве
Мужчина госпитализирован с множественными ранениями
Иран выдаст визы борцам США после приостановки действия указа Трампа
Об этом сообщил официальный представитель МИД ИРИ
Апелляционный суд в США отклонил запрос минюста страны
Ведомство требовало отменить судебное решение о приостановке иммиграционного указа Трампа
Трамп ответил журналисту Fox News на обвинения в адрес России
«Наша страна такая уж невинная?» — спросил корреспондента президент США
СМИ: террористы могут отслеживать перемещение самолета Терезы Мэй
Данные включенных транспондеров воздушного судна премьер-министра Великобритании находились в открытом доступе
Землетрясение произошло в Бурятии
Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от Северомуйского тоннеля БАМа
Саакашвили заявил о подготовке к смене власти на Украине
По словам экс-губернатора Одесской области, он обсуждает с политиками возможности досрочных выборов в раду
В Англии мужчина решил поплавать в море в сильный шторм
Скорость ветра достигала 30 м/с
Двадцать четыре человека спасены с аттракциона в Абу-Даби
Аттракцион остановился на середине подъема в минувшую пятницу
Восстановлено энергоснабжение Горловки в Донбассе
Лавров: РФ готова пройти свою часть пути восстановления диалога с США
ЛНР: украинские силовики не отвели технику от линии соприкосновений
Лавров прокомментировал продэмбарго РФ в отношении производителей ЕС
В КНР прошло испытание системы связи для общения 13,5 млрд человек
Похолодание ожидается в столичном регионе в начале недели
Названы причины, которые могут привести к уничтожению человечества
Настоятеля Шаолиньского монастыря Юнсиня оправдали по делу о коррупции
Стали известны обстоятельства гибели мальчика на горке в Подмосковье
Мэр Лондона заявил об угрозе терактов в столице Великобритании
Рогозин обещал «начихать» на продление антироссийских санкций ЕС
В Китае 69-летняя женщина заболела птичьим гриппом
Гарт Дэвис получил премию Гильдии режиссеров США за лучший дебют
Туман блокировал работу Керченской переправы
США и Япония провели летное испытание ракеты-перехватчика
Жители Флориды встретили Трампа массовой акцией протеста
Минобороны США и Южной Кореи хотят держать связь на фоне угроз КНДР
Около 18 тыс. канадцев остались без света из-за снегопада
Температура в столичном регионе днем составит до минус 13 градусов
СМИ узнали о планах ЕС продлить на полгода санкции против 100 россиян
Япония не будет участвовать в операциях против ИГ
Трамп уверен в успешном обжаловании приостановки действия его указа
Трамп не знает, как у него сложатся отношения с Путиным
Суд США открыл властям доступ к переписке клиентов Google
МИД КНР: Китай ценит деловое сотрудничество с Россией
Трампа могут не пустить в самый престижный зал парламента Британии
Задержанные в Вене вооруженные чеченцы оказались беженцами
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G7 на Сицилии
Минюст США опротестовал решение суда о блокировке указа Трампа
Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи
Противники политики Трампа собрались возле культового гей-клуба
Партия кокаина и героина с изображением Трампа перехвачена в США
Трамп и Порошенко договорились о полном прекращении боев в Донбассе
Саакашвили: Украина обречена стать сверхдержавой Европы
Двое французских солдат зашли в McDonald's и лишились автоматов
Трамп вновь выразил недоумение в связи с приостановкой его указа
Товарный поезд врезался в автобус на западе Сербии
Белый дом хочет отказаться от идеи воссоздания секретных тюрем ЦРУ
В распоряжение РПЦ переходит один из первых соборов Петербурга
Пенс: Трамп добьется утверждения своего кандидата в Верховный суд
Трамп с отрубленной головой в руке появился на обложке Spiegel
НАТО начнет прилагать больше усилий для борьбы с ИГ
Россия уступила Сербии в 1/8 финала Кубка Дэвиса
ВВС Иордании нанесли удар по позициям ИГ в Сирии
Правительство Румынии отменит указ об амнистии
Байкер Хирург осудил позицию Минобороны по поводу парка «Патриот»
Россия отказала Киеву в экстрадиции бойцов «Беркута»
Семилетний мальчик погиб в результате катания на «ватрушке»
Микроавтобус столкнулся с поездом под Уфой, есть пострадавшие
Украинский военнослужащий получил ранение в Донбассе
Марин Ле Пен выступает за выход Франции из НАТО
Госдеп временно приостановил исполнение миграционного указа Трампа
Латвия строит забор на границе с Россией
Посольство РФ в Вене прокомментировало задержание уроженцев Чечни
Мир
В ЕС миграционную политику Трампа восприняли в штыки
Европарламент выработал ответ на инициативы президента США в вопросе миграции
Политика
Эффективность губернаторов могут переоценить
Систему мониторинга деятельности глав субъектов ждут изменения
Экономика
Все жалобы ведут в Центробанк
Регулятор выявит проблемные банки через службу «одного окна»
Мир
Трамп отказался от плана Обамы по взятию Ракки
В Вашингтоне намерены по-новому взглянуть на борьбу с терроризмом в Сирии и подумать о сотрудничества с Россией
Общество
«К чайлдфри россияне относятся негативно»
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров — о роли ипотеки в изменении демографии и о том, что сегодня считать средним возрастом
Спорт
Морально к реваншу готов
Шахматист Сергей Карякин — о новых матчах с Магнусом Карлсеном и шутке про Дональда Трампа во время игры в Нью-Йорке
Экономика
ОНФ выступил против реформы ОСАГО
Исследование «Общероссийского народного фронта» показало, что замена выплат ремонтом выгодна только страховщикам
Политика
ВЦИОМ: россияне по-прежнему поддерживают «закон Димы Яковлева»
По данным опроса, лишь каждый третий респондент готов сам стать усыновителем
Мир
Интересы Дамаска и Анкары совпали в Алеппо
Два соседа, чьи отношения оставляют желать лучшего, вместе борются с террористами
Экономика
Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта
Росалкогольрегулирование предлагает обязать производителей добавлять денатурат в выпускаемый метанол
Экономика
Летчиков будут проверять на алкоголь и наркотики
Минтранс предлагает ввести обязательные тесты пилотов, бортпроводников и авиадиспетчеров — причем как до, так и после смены
Армия
Минобороны создало каталог сирийских беспилотников
Трофейные летательные аппараты нужны для изучения опыта разработки дронов
Общество
Генпрокуратура вступилась за сирот
Ведомство выявило многочисленные нарушения прав детей и их опекунов
Армия
Сирийская оппозиция воюет сама с собой
Переговоры в Астане привели к столкновениям между оппозиционерами-исламистами
Общество
В малых городах появятся жилищные контролеры
Специалисты по ЖКХ будут консультировать жителей даже самых удаленных населенных пунктов
Экономика
Госзакупки без штрафов запретили
Государственный контракт всегда должен предусматривать штраф за его неисполнение, признали ФАС и Верховный суд
Общество
Турция возвращает звание главного курорта россиян
В этом году на турецкие пляжи забронировано в два раза больше туров, чем за тот же срок до закрытия направления
Экономика
Доходы есть, источник неясен
Ведомства развернули дискуссию о причинах роста собираемости акцизов на 28%
Общество
В кризис россияне переключились на личную жизнь
В стране стало больше людей, считающих работу неприятной обязанностью
Экономика
Россияне отказываются от заморских коньяков
Общество
Военные медики провели уникальную операцию
Пациенту удалили с лица гигантскую злокачественную опухоль, с которой несколько лет не могли справиться ни одним из известных способов
Экономика
Mail.ru Group выходит на рынок райдшеринга
Холдинг запускает систему поиска пассажиров и водителей для поездок между городами и за город. BeepCar станет конкурентом известного сервиса BlaBlaCar
Экономика
Грузовую авиацию «соберут» на «Иле» к маю 2018 года
После этого ОАО «Ил» присоединят к Объединенной авиастроительной корпорации
Экономика
Железные дороги требуют у Минфина 20 миллиардов
Перевозчикам грозят колоссальные убытки за перевозки по тарифам, регулируемым государством
Спорт
В ГД отстранение российских паралимпийцев назвали дискриминацией
Комитет Госдумы по спорту готовит ответ на очередное решение Международного паралимпийского комитета
Культура
Людмила Максакова: «Любимов научил меня быть бесстрашной»
Народная артистка России — о том, как в основателе Таганки сочетались форма и содержание
Спорт
«Цель на год — выиграть чемпионат мира и закончить десятый класс»
Рекордсменка мира по фигурному катанию Евгения Медведева — о новых задачах на будущее и мечте выучить японский язык
Культура
Воскресший Пушкин
В программе Пушкинского театрального фестиваля — спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска
Культура
Шепоты и крики «Коммивояжера»
В новом фильме Асгар Фархади идет по стопам Бергмана и призывает к милосердию
Спорт
Из «Терека» может уйти один из ведущих игроков
Переговоры руководства грозненского клуба с Олегом Ивановым рискуют закончиться провалом
Культура
Станиславский в «Пяти истинах»
Благодаря видеоинсталляции британского режиссера Кэти Митчелл московский Электротеатр превратился в музейное пространство
Спорт
Россия на Шведских хоккейных играх: от Шестеркина до Прохоркина
«Известия» представляют игроков национальной сборной, вызванных на третий этап Еврохоккейтура
Мир
ООН потребовала от Киева выплатить пенсии жителям Донбасса
Координатор системы международной организации на Украине подчеркнул, что действия властей страны нарушают международное законодательство
Мир
Британские СМИ сомневаются в обороноспособности армии страны
Недостатки эсминцев делают их уязвимыми для подводного флота противника
Политика
Вице-президент США рассказал об условиях снятия санкций с Москвы
Мир
Трамп будет работать совместно с Москвой и Киевом для мира на Украине
Об этом американский лидер заявил в разговоре со своим украинским коллегой Петром Порошенко
Мир
Правительство Румынии отменило вызвавшие протесты поправки об амнистии
По данным местных СМИ, акции протеста, прошедшие в связи с планами кабмина внести поправки об амнистии осужденных за коррупцию, стали самыми крупными за последние 25 лет
Инфографика
Заграничные яства: правила ввоза санкционных продуктов в РФ
Сколько деликатесов можно привезти с собой из-за рубежа — в инфографике «Известий»
Мнение
Владлена Калашникова
общественный деятель
Фотолента
Росгвардия на страже
Мастер-класс от спецподразделений национальной гвардии РФ — в фотоленте «Известий»
Фотолента
28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»
Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели
Инфографика
Что мы едим: опасные для здоровья продукты
Для чего в пище нужны химикаты, чем их потребление грозит организму и что нужно учитывать при выборе продуктов — в инфографике «Известий»
Мнение
Габор Штир
политический аналитик
Инфографика
Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах
О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»
Мнение
Владимир Лукин
президент Паралимпийского комитета РФ
Инфографика
Бизнес-команда: люди, которые помогут Трампу руководить страной
Кто вошел или только готовится войти в окружение 45-го президента США — в инфографике «Известий»