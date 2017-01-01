ФСБ проводит спецоперацию по ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Мероприятия проводятся в крымском Бахчисарае
Новости
Один человек погиб, 10 пострадали в результате взрыва дома в Вене
Причиной происшествия может быть утечка бытового газа
Метель и порывистый ветер ожидаются вечером в Москве
В пятницу днем в столичном регионе потеплеет до минус 1 градуса
Курс доллара впервые за неделю превысил 60 рублей
Ослабление рубля связывают с новостями о планах Минфина России начать закупки иностранной валюты
Острова Греции просят безвизового въезда для россиян
Реализация данного предложения способствует улучшению экономической ситуации в регионе
Москва готова к возобновлению диалога с Лондоном
Однако навязываться Россия не собирается, заявил первый замглавы российского МИДа Титов
Власти потеряли в рухнувших банках почти 100 млрд рублей
Такая сумма накопилась за три года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев
Шайю ЛаБафа арестовали во время акции против Трампа в Нью-Йорке
Голливудский актер напал на одного из прохожих
Ливанов просит Путина «даже и не думать» оставлять пост президента
Исполнитель роли Шерлока Холмса получил в четверг из рук президента России орден Почета
Путин вручает госнаграды в Кремле
Торжественная церемония проходит в Екатерининском зале
Тариф системы «Платон» не повысят с 1 февраля
Об этом заявил замглавы минтранса РФ Евгений Дитрих
Патриарх Кирилл предложил запретить микрозаймы
Выступая в Госдуме, он призвал к созданию системы банков для бедных
Песков: США не обсуждали с РФ планы по созданию безопасных зон в Сирии
В Кремле призвали Вашингтон просчитать последствия организации подобных территорий
СМИ: IKEA с четверга снизит цены на 20% ассортимента сети в России
Осенью этого года компания запускает в стране мебельную фабрику по производству кухонь и гардеробов
Состоятельные россияне предпочитают хранить сбережения в валюте
По словам главы ВТБ24 Михаила Задорнова, они не верят, что укрепление рубля продлится долго
Сайт Росгвардии подвергся массированной кибератаке
Перебои в работе ресурса начались еще в среду вечером
Песков: Путин следит за ситуацией с Севастиди, осужденной за SMS
В Кремле ожидают от ведомств разъяснений по поводу этого дела
Средняя сумма микрозайма в России выросла на 18%
Эксперты прогнозируют дальнейший рост этого рынка
В Кремле прокомментировали дискуссию Кадырова и Васильевой о хиджабах
По словам пресс-секретаря президента России, существовали разные подходы к этой теме
Агенты ЦРУ следили в СССР за ценами на водку
Российские журналисты изучили рассекреченные архивы американской спецслужбы
Туристы из КНР попали под машину при попытке сделать селфи в Мурманске
24-летняя девушка погибла, а ее 28-летний спутник с множественными травмами находится в больнице
Автобус вылетел на тротуар в московском районе Медведково
В результате инцидента никто не пострадал
Конгрессмен США рассказала о встрече с Асадом
Тулси Габбард раскритиковала действия США по свержению сирийского президента
Почтовую марку в честь убитого посла РФ в Турции выпустят в феврале
Она войдет в серию «Герои Российской Федерации»
Менее половины россиян верят в улучшение отношений с США при Трампе
Таковы данные опроса, проведенного исследовательской организацией «Левада-центр»
Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Москве
Одна женщина госпитализирована
Число пострадавших в массовой драке в Москве выросло до шести
Они доставлены в НИИ имени Склифосовского, а также в городские клинические больницы № 1 и № 36
Сотрудник ОМОНа обнаружен мертвым на базе в Москве
По предварительным данным, боец Росгвардии покончил с собой
Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого
Успешно завершился эксперимент по выращиванию здоровой поджелудочной железы мыши в теле крысы
В омском отделении «эсеров» удовлетворили заявление Мизулиной
Отзывать сенатора из Совета Федерации губернатор Омской области Виктор Назаров не планирует
Почта Великобритании выпустит марки в честь Дэвида Боуи
Они поступят в продажу 14 марта
61% россиян поддержали идею о «пожизненном запрете» продажи табака
Инициатива Минздрава касается всех граждан, родившихся после 2014 года
Массовая драка произошла в Москве на Страстном бульваре
Пять человек обратились за медицинской помощью
Скончался посол России в Индии Александр Кадакин
Дипломат умер в больнице в Нью-Дели после непродолжительной болезни
Трампу понравилось прощальное письмо, оставленное ему Обамой
Мадридский «Реал» оказался за бортом Кубка Испании
Почти 2 тыс. ДТП зафиксировано на дорогах Москвы за прошедшие сутки
Трамп: дети нелегальных иммигрантов могут не бояться депортации из США
Мутко: финал Кубка России планируется провести на арене «Фишт» в Сочи
IT-миллионеры обзаводятся бункерами, опасаясь «восстания машин»
Иванка Трамп может в будущем перейти на работу в Белый дом
Режим ЧС введен на Алтае из-за метели
Президент Мексики отказался платить за стену Трампа
Жителю Забайкалья диагностировали перелом позвоночника после допроса
Трамп выдвинул Филипа Билдена на пост министра ВМС США
В Приамурье школьник попал в реанимацию после инфаркта на тренировке
Полиция нашла бомбу в лагере для беженцев в Швеции
Латвия намерена предоставить гражданство Михаилу Барышникову
СМИ: Трамп намерен сократить финансирование ООН
Министр обороны Франции уснул во время дебатов социалистов
Найдены тела последних жертв схода лавины в Италии
Великобритания осудила поселенческую активность Израиля
Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9%
Dow Jones преодолел исторический максимум в 20 тыс. пунктов
Трамп уверен в эффективности пыток против подозреваемых в терроризме
Минобороны: российские боевые корабли не нуждаются в эскорт-услугах
ВЭБ прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017–2021 годах
Жириновский рассказал, почему встреча в Астане является победой Москвы
Россия предлагает создать курдскую автономию в Сирии
РФ усилила роль авиации в операции по освобождению Пальмиры
Юдаева: экономика должна снизить сырьевую зависимость
Трамп намерен создать зоны безопасности для жителей в Сирии
IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине
Актриса Мэри Тайлер Мур скончалась в возрасте 80 лет
Трамп: МВБ немедленно начнет строительство стены с Мексикой
Фонд Доктора Лизы создает Общественный совет
Мир
Виктория Нуланд покидает госдеп США
Она курировала вопросы европейской политики в последние три года правления президента Барака Обамы
Армия
Россия восстановила радиолокационное поле противоракетной обороны
Система радаров обеспечивает контроль за ракетными пусками вокруг России в радиусе 6 тыс. километров
Мир
Конгрессмен США рассказала о встрече с Асадом в Сирии
Тулси Габбард раскритиковала Вашингтон за планы свержения президента Сирии и поставки оружия «умеренной оппозиции»
Общество
Психотерапевт: «Общество способствует появлению новых лолит»
Владимир Файнзильберг — о причинах педофилии в элитных школах
Армия
Пальмиру вернут «Аллигаторы» и «Грачи»
Непрерывная высокоточная авиаподдержка станет ключом к победе над боевиками-джихадистами
Мир
Мадлен Олбрайт заявила о готовности стать мусульманкой
Экс-госсекретарь США уверена в ошибочности миграционной политики президента Дональда Трампа
Мир
Депутат ЕП: «Перед ЕС стоит задача создать военный альянс»
Юнус Омарджи — о необходимости формирования европейского военного альянса и военном сотрудничестве ЕС и России
Экономика
Юдаева: «Для нас цель по инфляции — безусловный приоритет»
Первый заместитель председателя Банка России — о том, как нефть, Минфин и доверие граждан будут помогать достигать цели по инфляции в 4% в 2017 году
Политика
В России не используется около 60 млн га сельхозземель
Генеральная прокуратура обнародовала данные о нарушениях в сфере оборота земель сельхозназначения
Общество
Рынок труда не вышел из кризиса
Хуже всего обстоят дела с работой в сфере туризма и услуг, а востребованы специалисты в области консалтинга, антикризисного управления и HR
Экономика
Кредит — каждому десятому
В 2016 году банки одобрили лишь 10% заявок граждан на получение займа
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Робот «Гагарин» понимает эмоции человека
В России создали андроида, который в перспективе сможет работать в сфере обслуживания и обучать людей
Экономика
Дистанционной торговле создали ГОСТ
Он обяжет продавцов предоставлять максимум информации о товаре
Политика
Россиянам могут запретить называть детей «неправильными именами»
В Госдуме намерены принять закон, не допускающий в качестве имен использовать аббревиатуры, цифры и мат
Общество
Микроорганизмам объявили большую войну
Определены главные направления национального плана действий по борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам
Политика
Общественная палата проверит закон о коллекторах
Активисты займутся мониторингом законов, вступивших в силу в этом году
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В Госдуме предлагают запретить иностранным компаниям владеть объектами критической информационной инфраструктуры
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