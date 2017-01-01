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Четверг,
26 января
2017 года
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Киев требует права голоса в будущих переговорах Путина и Трампа

Киев требует права голоса в будущих переговорах Путина и Трампа

Украина обеспокоена возможным отстранением страны от мирных переговоров по ситуации в Донбассе

ФСБ проводит спецоперацию по ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Мероприятия проводятся в крымском Бахчисарае

 

Минздрав ухудшил прогноз по смертности

В ведомстве объяснили это старением населения

 
 

Новости

Один человек погиб, 10 пострадали в результате взрыва дома в Вене

Причиной происшествия может быть утечка бытового газа

Метель и порывистый ветер ожидаются вечером в Москве

В пятницу днем в столичном регионе потеплеет до минус 1 градуса

Курс доллара впервые за неделю превысил 60 рублей

Ослабление рубля связывают с новостями о планах Минфина России начать закупки иностранной валюты

Острова Греции просят безвизового въезда для россиян

Реализация данного предложения способствует улучшению экономической ситуации в регионе

Москва готова к возобновлению диалога с Лондоном

Однако навязываться Россия не собирается, заявил первый замглавы российского МИДа Титов

Власти потеряли в рухнувших банках почти 100 млрд рублей

Такая сумма накопилась за три года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев

Шайю ЛаБафа арестовали во время акции против Трампа в Нью-Йорке

Голливудский актер напал на одного из прохожих

Ливанов просит Путина «даже и не думать» оставлять пост президента

Исполнитель роли Шерлока Холмса получил в четверг из рук президента России орден Почета

Путин вручает госнаграды в Кремле

Торжественная церемония проходит в Екатерининском зале

Тариф системы «Платон» не повысят с 1 февраля

Об этом заявил замглавы минтранса РФ Евгений Дитрих

Патриарх Кирилл предложил запретить микрозаймы

Выступая в Госдуме, он призвал к созданию системы банков для бедных

Песков: США не обсуждали с РФ планы по созданию безопасных зон в Сирии

В Кремле призвали Вашингтон просчитать последствия организации подобных территорий

СМИ: IKEA с четверга снизит цены на 20% ассортимента сети в России

Осенью этого года компания запускает в стране мебельную фабрику по производству кухонь и гардеробов

Состоятельные россияне предпочитают хранить сбережения в валюте

По словам главы ВТБ24 Михаила Задорнова, они не верят, что укрепление рубля продлится долго

Сайт Росгвардии подвергся массированной кибератаке

Перебои в работе ресурса начались еще в среду вечером

Песков: Путин следит за ситуацией с Севастиди, осужденной за SMS

В Кремле ожидают от ведомств разъяснений по поводу этого дела

Средняя сумма микрозайма в России выросла на 18%

Эксперты прогнозируют дальнейший рост этого рынка

В Кремле прокомментировали дискуссию Кадырова и Васильевой о хиджабах

По словам пресс-секретаря президента России, существовали разные подходы к этой теме

Агенты ЦРУ следили в СССР за ценами на водку

Российские журналисты изучили рассекреченные архивы американской спецслужбы

Туристы из КНР попали под машину при попытке сделать селфи в Мурманске

24-летняя девушка погибла, а ее 28-летний спутник с множественными травмами находится в больнице

Автобус вылетел на тротуар в московском районе Медведково

В результате инцидента никто не пострадал

Конгрессмен США рассказала о встрече с Асадом

Тулси Габбард раскритиковала действия США по свержению сирийского президента

Почтовую марку в честь убитого посла РФ в Турции выпустят в феврале

Она войдет в серию «Герои Российской Федерации»

Менее половины россиян верят в улучшение отношений с США при Трампе‍

Таковы данные опроса, проведенного исследовательской организацией «Левада-центр»

Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Москве

Одна женщина госпитализирована

Число пострадавших в массовой драке в Москве выросло до шести

Они доставлены в НИИ имени Склифосовского, а также в городские клинические больницы № 1 и № 36

Сотрудник ОМОНа обнаружен мертвым на базе в Москве

По предварительным данным, боец Росгвардии покончил с собой

Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого

Успешно завершился эксперимент по выращиванию здоровой поджелудочной железы мыши в теле крысы

В омском отделении «эсеров» удовлетворили заявление Мизулиной

Отзывать сенатора из Совета Федерации губернатор Омской области Виктор Назаров не планирует

Почта Великобритании выпустит марки в честь Дэвида Боуи

Они поступят в продажу 14 марта

61% россиян поддержали идею о «пожизненном запрете» продажи табака

Инициатива Минздрава касается всех граждан, родившихся после 2014 года

Массовая драка произошла в Москве на Страстном бульваре

Пять человек обратились за медицинской помощью

Скончался посол России в Индии Александр Кадакин

Дипломат умер в больнице в Нью-Дели после непродолжительной болезни

Трампу понравилось прощальное письмо, оставленное ему Обамой

Мадридский «Реал» оказался за бортом Кубка Испании

Почти 2 тыс. ДТП зафиксировано на дорогах Москвы за прошедшие сутки

Трамп: дети нелегальных иммигрантов могут не бояться депортации из США

Мутко: финал Кубка России планируется провести на арене «Фишт» в Сочи

IT-миллионеры обзаводятся бункерами, опасаясь «восстания машин»

Иванка Трамп может в будущем перейти на работу в Белый дом

Режим ЧС введен на Алтае из-за метели

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Жителю Забайкалья диагностировали перелом позвоночника после допроса

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В Приамурье школьник попал в реанимацию после инфаркта на тренировке

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