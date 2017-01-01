Ипотека без государственной поддержки
Президенту доложили о ситуации с жилищными кредитами и долевым строительством
Новости
Ле Пен поддержала иммиграционные указы Трампа
Французский политик заявила, что не удивлена первыми действиями нового президента США
Комитет сената США одобрил кандидатуру на пост министра финансов
Также была утверждена кандидатура на должность министра здравоохранения и социальных служб
Галушка рассказал о высоком интересе к «дальневосточному гектару»
Глава Минвостокразвития отметил, что наибольший интерес к проекту проявили жители Москвы и Московской области
Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
Депутат Верховной рады отметила, что будет бороться с президентом страны всеми законными методами
Комитет сената США одобрил Сешнса на пост генпрокурора
После этого кандидатура должна быть утверждена сенатом полного состава
Истребитель ошибочно открыл огонь по военным во время учений в США
В результате инцидента погиб сотрудник базы ВВС из числа гражданского персонала
Нарушитель протаранил автомобиль ДПС в Москве
В городе объявлен план «Перехват»
Посол России в Осло опроверг сообщение о его вызове в МИД Норвегии
По словам дипломата, протеста выражено не было
После крупного ДТП в «новой Москве» возбуждено уголовное дело
Авария могла произойти по вине водителя автомобиля Toyota, выехавшего на полосу встречного движения
В ДНР сообщили о возобновлении обстрелов Донецка артиллерией ВСУ
Из расположенных вблизи линии огня домов были эвакуированы жители
Посольство РФ в Осло подтвердило отказ в визах двум депутатам
Норвежские парламентарии находятся в российском санкционном списке
Контактная группа согласовала заявление о прекращении огня в Донбассе
Ранее СБ ООН выразил глубокую озабоченность «опасной эскалацией ситуации» на востоке Украины
Клинтон напишет книгу о поражении на президентских выборах
Сборник эссе выйдет осенью 2017 года
С Навального и Офицерова взяли подписку о невыезде из Кирова
Решение было принято после того, как подсудимые дважды не явились на заседания суда
Шестнадцать человек эвакуировали из горящего здания в центре Москвы
По предварительной информации, никто не пострадал
СМИ: украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ из «Бука»
Пуск ракеты с позиций ВСУ в районе Авдеевки был зафиксирован вечером во вторник
Максимальная ставка по рублевым вкладам достигла минимума с 2011 года
Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил об эффективности данной меры
В штабе ЧФ РФ опровергли сообщения об обстреле украинского самолета
Ан-26 совершил два провокационных захода на российские буровые вышки в Черном море
Захарова поделилась реакцией главы МИД ОАЭ на указ Трампа о мигрантах
В Арабских Эмиратах считают, что ограничение въезда в страну — суверенное право США
Москва и Токио договорились провести в марте консультации по Курилам
Представители двух стран также обсудят вопросы сотрудничества в экономической сфере, а также культурных и гуманитарных обменов
В Донбассе согласились отвести тяжелые вооружения к 5 февраля
Санкций за невыполнение этого решения не предусмотрено
Польша пожалуется на РФ в Гаагу из-за обломков Ту-154М Качиньского
Варшава также планирует добиться поддержки других стран и международных организаций
Объявлены стартовые пятерки на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Евгений Пашутин и Димитрис Итудис сделали свой выбор
Нарушителей порядка в Московской области не выпустят за границу
Причиной тому неоплаченные штрафы Госадмтехнадзора
Задержанный за подготовку теракта на Кубани связан с исламистами
Уроженец Северного Кавказа оказался пособником запрещенной в РФ группировки «Джебхат Фатах аш-Шам»
Кабмин решил не продлевать программу субсидирования ипотечных ставок
Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов
Тайские военные выдворили русскоговорящих туристов с закрытого острова
Лодки, на которых прибыли отдыхающие, доставлены в полицию
СМИ: Иванович уже сегодня присоединится к «Зениту»
Игрок вылетел в Испанию, где его новая команда встречается с норвежским «Оддом» в товарищеском матче
Логинов и Старых вошли в состав сборной РФ по биатлону на ЧМ
Турнир пройдет в австрийском Хохфильцене 9–19 февраля
Церковь выделит почти 40 млн на создание кризисных центров для матерей
Эту сумму собрали в 2016 году в российских храмах перед Днем защиты детей
НАТО призывает Россию способствовать прекращению насилия в Донбассе
Йенс Столтенберг заявил, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения
Вооруженного пациента психбольницы обезвредили в Стамбуле
Мужчина взял в заложники сотрудников медицинского учреждения
Сквоттеров выгнали из особняка российского олигарха в Лондоне
Полиция потребовала у «активистов» покинуть захваченный в поддержку бездомных дом
Трамп об ограничениях на въезд: называйте это, как хотите
Президент США прокомментировал свой иммиграционный указ
Мэй намерена представить «Белую книгу» по Brexit 2 февраля
В этом документе изложены планы на переговорах с ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза
Восемь человек погибли в результате ДТП в «новой Москве»
Иномарка столкнулась с отечественным автомобилем, произошло возгорание
РЖД в 2017 году повысит цену билетов почти на 4%
В компании планируют открыть продажу проездных документов за 90 суток до отправления поезда
Шойгу: вход на Всемирные военные игры в Сочи будет свободным
Министр обороны пригласил всех желающих поболеть за российских спортсменов
Полузащитник «Рубина» Батов перейдет в аренду к «Анжи»
В перспективе 24-летний игрок может подписать с махачкалинским клубом полноценный контракт
Администратора «группы смерти» «ВКонтакте» признали вменяемым
Молодой человек обвиняется в доведении подростков до самоубийства
Слушания по делу семьи Дель начнутся 8 февраля
Родители требуют вернуть изъятых у них органами опеки 10 приемных детей
Лавров: «Все знают, кто на Украине заводит ситуацию в тупик»
Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит Порошенко, поделился глава МИД РФ
Ушаков: провокацией в Авдеевке Киев хочет проверить реакцию США
Помощник президента России назвал действия укринских силовиков в Донбассе «определенной пробой»
Роспотребнадзор разъяснил законопроект о штрафах за санкционные товары
Денежные взыскания не коснутся тех, кто покупает такие продукты для личного пользования
Задержанные в ФРГ исламисты планировали теракт в Германии
Всего в ходе спецоперации были задержаны 16 подозреваемых
Власти Москвы заключили контракт с производителем детского питания
Две другие компании, претендовавшие на договор, заявляют о незаконной победе «Вимм-Билль-Данн»
Ушаков: деловые круги России и США выступают за сотрудничество
Помощник президента РФ подчеркнул важность экономического сотрудничества двух государств
«Барселону» пригласят сыграть с «Динамо» на новом стадионе
Товарищеская встреча может состояться весной 2018 года, когда арена будет сдана в эксплуатацию
В Кремле не исключили присоединения Венгрии к газопроводам РФ
Depeche Mode выпускает весной новый альбом
Матч «Томь»–«Ростов» перенесли в Ростов-на-Дону
Матвиенко прокомментировала принятие закона о декриминализации побоев
Рис может исчезнуть с прилавков российских магазинов
СМИ: дело «Шалтая-Болтая» не связано с задержанием сотрудников ЦИБ ФСБ
Жена Фийона не может найти документы о своем приеме на работу
Матвиенко: Киев осмысленно идет на провокации в Донбассе
В Кремле прокомментировали арест сотрудников ФСБ по делу о госизмене
Заявки на «дальневосточный гектар» подали уже более 2 тыс. человек
Песков: Путин и Трамп предметно не обсуждали Украину
Иран подтвердил проведение ракетных испытаний
В Кремле не следят за процессом по делу «Кировлеса»
Минобороны контролирует учения НАТО в Черном море
Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз санкционной продукции
Совфед одобрил закон о декриминализации побоев в семье
Песков: действия Украины подрывают Минские договоренности
Жители Донецка остались без воды после обстрелов
Лавров предложил вернуть Сирию в Лигу арабских государств
Нефть марки Urals выросла в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом
Экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» обвинили в госизмене
Европарламент отложил голосование по безвизовому режиму для Грузии
Абэ хочет лично с Путиным подписать мирный договор между РФ и Японией
Звезда сериала «Клан Сопрано» умер от рака легких
МОК лишил российских бегуний серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 м
Поклонская: сообщать о нарушениях антикоррупционных законов нужно в ГД
Мощный взрыв прогремел в центре Луганска
Сотрудники ФСБ искали улики в Эрмитаже до четырех утра
Совфед потребует у рады прекратить эскалацию конфликта в Донбассе
Ткачев: продэмбарго сохранится еще год или два
Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 17 по 26 февраля
Самый маленький и мощный компьютер в мире создали в Китае
В Москве выдали первый паспорт болельщика на Кубок конфедераций-2017
Опрос: большинство граждан РФ считают, что кризис будет затяжным
Столичные камеры начали фиксировать непропускающих пешеходов водителей
Злоумышленник ограбил салон сотовой связи в Москве на 700 тыс. рублей
Трамп заявил, что отношениям США и РФ пора двигаться вперед
Совфед ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Овечкин забросил 549-ю шайбу и стал 27-м в списке лучших снайперов НХЛ
Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок «Аватара 2»
Пан Ги Мун отказался баллотироваться в президенты Южной Кореи
Водитель маршрутки высадил ребенка из-за электронного проездного
МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права
Навальный прибыл в суд
СК проверит детдом в Чите после сообщения об абортах среди детей
Медведев выделил маленьким городам 500 млн рублей на парки
Февраль принесет в Москву небольшие морозы и снег
Обама с семьей отдыхает на вилле у владельца Virgin Group
Совбез ООН высоко оценил переговоры по Сирии в Астане
Мир
Киев сообщил об обстреле украинского Ан-26 в Черном море
В минобороны Украины заявили, что огонь по транспортному самолету велся из стрелкового оружия
Мир
Дональд Трамп нашел своего гаранта
Назначение девятого члена Верховного суда США имеет принципиальное значение
Политика
Песков прокомментировал повышение пенсионного возраста в РФ
Этот вопрос представитель Кремля переадресовал правительству
День в истории
«Известия» 1992-го года — об окончании «холодной войны»
25 лет назад была подписана декларация в Кэмп-Дэвиде, положившая конец противостоянию, длившемуся с 1945 года
Политика
Бизнес-омбудсмен просит ВС защитить бизнесменов от незаконных арестов
Борис Титов направил в Верховный суд внепроцессуальное обращение
Общество
Появилось видео с места ДТП в «новой Москве», где погибли 9 человек
Мир
Киев признал, что ВСУ ведут наступательные действия в Донбассе
Замминистра обороны Украины заявил, что украинские военные «героически продвинулись»
Экономика
Утверждены символы для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей
Мир
Донбасс борется с украинскими диверсантами
В самопровозглашенных республиках считают, что обострение обстановки спровоцировано Петром Порошенко ради удержания власти
Экономика
Выход на пенсию откладывается на неопределенный срок
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
Экономика
Переменчивость черного золота: колебания цены на нефть с 2012 года
Что влияет на мировой нефтяной рынок и чего ждать в 2017 году
Мир
Совбез ООН выпустил заявление по ситуации в Донбассе
Члены организации встревожены усилившимися обстрелами в районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки
Политика
СПЧ подготовился к встрече с Сергеем Кириенко
Правозащитники обсудят с первым замглавы АП предложения по реализации поручений главы государства
Мир
Белый дом запретил своим представителям выступать на CNN
Советник президента США заявил, что администрация не будет сотрудничать с телеканалом
Мир
Трамп выдвинул судью-консерватора в состав Верховного суда США
Американский лидер надеется, что кандидатуру Нила Горсача поддержат и демократы, и республиканцы
Общество
«На севере страны сейчас теплее, чем на юге»
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сравнил температурный фон России со слоеным пирогом и рассказал, когда ждать очередного похолодания
Мир
WikiLeaks дал ссылки на документы о кандидатах в президенты Франции
В архиве сайта содержатся тысячи документов, имеющих отношение к Франсуа Фийону и Марин Ле Пен
Экономика
Заемщикам оставят половину дохода
Банки не смогут требовать выплату просроченных долгов в объеме, превышающем 50% зарплаты должника
Экономика
Земля в подарок
Стартовал третий этап программы по предоставлению гражданам «дальневосточного гектара»
Мир
Москва предложит Трампу взглянуть на Иран иначе
У российской стороны есть аргументы, которые позволят удержать Вашингтон от резких шагов
Мир
Россия и США будут развивать контакты после утверждения госсекретаря
Посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк призвал не ждать чего-то сверхъестественного, поскольку администрация Белого дома еще не сформирована
Политика
Путин и Мирзиёев обсудят сотрудничество в экономике и обороне
Мир
Москва предложила привлечь Египет к переговорам по Сирии
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Супруги стали чаще обижать друг друга
За год количество преступлений, совершенных в отношении членов семьи, выросло почти на 20%
Мир
Ангела Меркель едет в Турцию за соглашением по беженцам
Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом важны для канцлера из-за предстоящих выборов в Германии
Общество
Пауки и анемоны помогли создать новый класс обезболивающих
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Опрос ВЦИОМ: россиян интересует театр, но чаще всего они бывают в кино и на массовых праздниках
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На Байконуре сэкономят миллиард рублей в год
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У МПК не получится сломать российских паралимпийцев
Отечественные атлеты продолжают готовиться к Играм-2018 в Пхенчхане, несмотря на решение об их отстранении от отборочных соревнований
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На 8 Марта пользуются спросом туры в Италию, а на 23 февраля — в Чехию
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В «Геликон-опере» поставили авторский вариант оперы Пуччини «Турандот»
Мнение
Габор Штир
политический аналитик
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президент Паралимпийского комитета РФ
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политолог
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вице-спикер Совета Федерации
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аналитик