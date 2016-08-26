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Земфира: от «Ромашек» до «Бесконечности»

Самой загадочной российской певице исполнилось 40 лет

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

За мизерный в исторических масштабах срок певица по имени Земфира перешла из категории «девочка-скандал» в список «ста самых влиятельных женщин России». Сегодня уже без всякой наигранности к ней можно обращаться по имени-отчеству. 26 августа Земфире Талгатовне Рамазановой исполняется 40.

Кто еще у нас главные герои той же эпохи? Илья Лагутенко и Шнур. С конца 1990-х «Мумий тролль» выпустил дюжину студийных альбомов. «Ленинград» и вовсе два десятка. Земфира — всего шесть. Чем старше она становилась, тем длиннее получалась дистанция между дисками. Ее взрывной нрав и лидерские амбиции тут никак не сказывались. Свою авторскую рефлексию и нужное звучание Земфира вынашивала тщательно.

Безотносительно ко всему, что обычно мотивирует популярного исполнителя активно действовать (контракты с лейблами, обязательства перед промоутерами, спонсорами, опасения «выпасть из обоймы» и т.п.), Земфира как-то быстро зафиксировала свою избранность на отечественной музыкальной сцене и выбила себе право подчинять всё собственному перфекционизму.

Начиная с альбома «Вендетта» (2005), а можно сказать, сразу после пластинки «Четырнадцать недель тишины» (2002) певица взяла за правило под каждый свой проект собирать интересную команду музыкантов и звукоинженеров и расставаться с ними вскоре после релиза, несмотря на его успех и сложившиеся в коллективе отношения.

В какой-то степени то же произошло и с теми, кто поддерживал певицу на старте ее карьеры. С теми, кто считает, что их промоутерские усилия и студийное чутье во многом поспособствовали талантливой уфимской девушке с манерами дерзкого подростка стремительно превратиться в суперзвезду. В артистку, которая может спеть балладу Life Is Real в сопровождении группы Queen или сделать концертную кавер-версию Everybody Hurts с культовой Патти Смит, причем так, что 60-летняя на тот момент «мама панк-рока» будет смотреться в их дуэте как бэк-вокалистка.

Земфиру, конечно, пестовали особо. Все — музыкальные критики, старшие коллеги, околомузыкальная тусовка, быстро нарисовавшееся фан-сообщество, в конце концов. Из нее лепили сенсацию. Но она и была сенсацией. Российский рок-н-ролл после отлета на Марс Жанны Агузаровой заждался такой героини. Только тут всё выходило покруче.

Агузарова феерила в пору, когда русский рок стремительно набирал высоту, куда ни глянь — были одни легенды и хедлайнеры. А к миллениуму всё стало как-то выцветать. По женскому разряду так совсем получалось скромно. И вдруг такой бриллиант из Башкирии... Не только певица, но главное — автор песен, да еще и с шикарным характером. Скандалы липнут сами — необязательно усердствовать с пиаром.

Одаренность Земфиры такова, что перед ней просто нужно было зажигать зеленый свет. Его благо и зажигали. А дальше всё сложилось само собой. Она фактически сформировала язык и образ нынешнего российского женского рока. За ней потянулась и тянется по сей день целая плеяда наших певиц, в той или иной степени испытавших ее влияние.

Но главное — сама она ушла уже гораздо дальше. Что этому способствует — однозначно не скажешь. Ее последовательное саморазвитие, регулярное исследование мировой современной музыки, тесная дружба с Ренатой Литвиновой, череда печальных событий в семье (за последние шесть лет Земфира похоронила отца, старшего брата, а в прошлом году и маму) — всё, вероятно, повлияло на ее взросление.

В 2007 году она выпустила альбом «Спасибо», ставший, на мой взгляд, тестом для массовой публики, привыкшей любить ее за «Ариведерчи», «Ромашки», «Хочешь?» или «Созрела». Здесь же в композициях «Господа», «1000 лет» или «Во мне» появилась другая Земфира — усложненная, с иной музыкой и поэзией не девочки, но женщины.

А шесть лет спустя наконец состоялся релиз альбома «Жить в твоей голове» с едким «Кувырком» и магически безжалостной холодной «Горой» в эпилоге. Эта работа закрепила экзистенциальный вектор в ее творчестве.

Отмечая 40-летие Земфиры, приходится строить текст в прошедшем времени, поскольку героиня сама подталкивает к такому выбору. Свой гастрольный тур «Маленький человек», завершившийся в апреле, она назвала последним. То же говорилось и об альбоме «Жить в твоей голове». Больше, мол, альбомов не будет.

Понятно, что в шоу-бизнесе любые обещания недорого стоят, а в случае с уходами и зароками Земфиры вообще много условного. Тем не менее два своих финальных аншлаговых шоу в «Олимпийском» певица провела так, словно и впрямь навсегда расставалась со своей аудиторией.

Последняя несла ее на руках в лодке с белым парусом через весь стадион, а Земфира просила, чтобы ее «не забывали» и на прощанье выбрала тему с хитрым названием «Бесконечность». Пока по принципу бесконечности всё и развивается.

«Маленький человек» через месяц отправится в Израиль, затем в Германию, далее — в Америку. Потом Земфира наверняка остановится, возьмет паузу и вернется, когда почувствует, что пора. Интересно, какой она будет и чего ей захочется спеть на следующем отрезке своей зрелости?

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Земфира: от «Ромашек» до «Бесконечности»

Земфира: от «Ромашек» до «Бесконечности»Самой загадочной российской певице исполнилось 40 лет

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