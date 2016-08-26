Абхазия идет вперед

26 августа исполняется восемь лет со дня признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией.

Для абхазского общества эта дата имеет важное значение, и ее широко отмечают по всей республике.

После августа 2008 года Абхазия сделала большой шаг к укреплению своего международно-правового и политического положения. Признание независимости со стороны стран — членов ООН, безусловно, говорит об огромном прогрессе в деле укрепления государственности Абхазии, достигнутом за небольшой исторический срок.

Признание независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия произошло в сложных международных политических условиях. Россия в тот тяжелый для наших республик момент встала на защиту справедливости и не допустила повторения событий начала 1990-х.

С признанием независимости в жизнь каждого гражданина Абхазии пришли долгожданные перемены. И в первую очередь они коснулись безопасности республики и наших граждан.

На протяжении 15 лет, прошедших после окончания отечественной войны, жители республики находились под постоянной угрозой возобновления военных действий со стороны Грузии.

С 2009 года охрана границы с Грузией обеспечивается совместными усилиями абхазских и российских военных, что значительно повысило уровень безопасности в республике.

Присутствие российских военнослужащих является сдерживающим фактором для реваншистски настроенных представителей грузинской власти. Российские базы, которые находятся в Абхазии, являются гарантом безопасности и стабильности всего региона.

Важным результатом взаимодействия с Россией стали принятые после признания международные договоры и соглашения, охватывающие практически все сферы двустороннего сотрудничества. Всего их подписано более ста. Готовятся к подписанию и другие договоры и соглашения, а также секторальные документы в развитие Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, в которых найдут отражение новые аспекты взаимодействия.

Следует особо подчеркнуть, что нынешний политический статус Республики Абхазия является неизменным.

Абхазия есть и будет суверенным и независимым государством.

После признания мы, наконец, смогли начать выстраивать с Российской Федерацией официальные союзнические отношения. Это стало мощным толчком для экономического развития Абхазии.

К примеру, за период с момента признания экспорт увеличился в пять раз, собственные доходы бюджета увеличились более чем в три раза. Количество туристов, приезжающих из России, выросло в десять раз.

Экономика Абхазии стремится к ориентации на экспорт. Например, мы занимаем лидирующие позиции по поставкам винной продукции на российский рынок.

Сегодня ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата в республике. Одним из важнейших шагов, предпринятых нами в этом направлении, стало создание специализированного инвестиционного агентства при министерстве экономики, которое призвано оказывать поддержку инвесторам. Благодаря исследованиям делового климата в нашей стране мы выявили болевые точки и занимаемся их устранением.

С каждым годом наблюдается значительное увеличение потока туристов в республику. Более 90% туристов, приезжающих к нам, — это граждане Российской Федерации. Развиваются туристические города и маршруты. Набирает популярность паломнический туризм, являющийся круглогодичным.

Признание дало возможность Абхазии отстаивать свои интересы и высказывать мнение по вопросам, касающимся безопасности нашего государства на международной арене. Это, в частности, международная переговорная площадка — Женевские дискуссии по Закавказью, которой мы придаем большое значение и намерены продолжать полноценно участвовать в этом формате.

Пока идут дискуссии, войны не будет, а это самое главное. Женевская площадка дает нам отличную возможность для прямого общения с такими важнейшими факторами, как ЕС, ООН, ОБСЕ и США.

В то же время Республика Абхазия продолжает сталкиваться с негативным отношением к своим устремлениям со стороны Запада. К сожалению, политика Запада в отношении Абхазии продолжает базироваться на устаревших геополитических и региональных схемах.

Внешняя политика Абхазии основывается на принципах открытости при жестком учете национальных интересов.

Абхазия продвигает идею своего признания, используя все современные технологии, а также прямые контакты. Наши граждане имеют возможность учиться в различных вузах за пределами страны и повышать уровень квалификации.

Министерство культуры проводит фестивали международного масштаба, которые значительно повысили уровень культурной жизни в стране и привлекают сюда большое количество людей со всего мира.

Более того, расширились связи со всеми культурными центрами Абхазии за рубежом — в Турции, Германии, Италии. Таким образом, самобытная абхазская культура с большой историей становится частью мировой культуры.

Абхазский народ долго шел к признанию независимости. Во имя свободы нашего государства лучшие сыны и дочери сложили свои головы. Безусловно, широкое признание независимости остается основным направлением внешней политики нашего государства.

Международное сообщество должно свыкнуться с мыслью, что Абхазия никогда больше не станет частью Грузии.

Несмотря на сложный исторический путь нам во многом удалось сохранить свою самобытность и культуру, при этом идти в ногу со временем и развиваться в рамках демократии.

Подводя итоги за период, прошедший после признания независимости Абхазии, можно смело утверждать, что жизнь в республике значительно улучшилась.

К сожалению, мы не можем пока говорить о том, что в стране нет проблем. Они есть, но мы готовы их решать. Абхазия, пусть и не так быстро, продолжает развиваться и идет в своем становлении вперед.

Все мнения