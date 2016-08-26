Я верю в мудрость народа

Республика Южная Осетия подходит к рубежу, который требует оценки уже пройденного пути и нового осмысления стратегии развития, задач и вызовов. Главным направлением в жизни республики за последние пять лет стал переход от системного политического кризиса 2011–2012 годов к стабилизации и устойчивому развитию.

Первоочередной задачей было восстановление гражданского мира и налаживание сотрудничества в политическом пространстве республики. Это удалось сделать и с минимальными политическими рисками перейти к этапу государственного строительства, восстановления экономики и социальной сферы республики. Южная Осетия — маленькая страна, но перед нами стоят большие и ответственные задачи, связанные с внутренней и внешней политикой. Для нас принципиально важно трудолюбием и волей народа Южной Осетии доказать всему миру, что проекты, связанные с интеграцией и союзничеством с Россией, могут быть успешными во всех направлениях. Это относится уже к сфере глобальной политической и даже цивилизационной конкуренции.

Наша задача — опираясь на поддержку со стороны России, перейти к инновационному развитию и обеспечить все условия для развития человеческого потенциала Южной Осетии и быть готовыми как к интеграции в российскую государственность, так и (в случае если для России такое развитие ситуации окажется на настоящем этапе не приоритетным) укреплению собственной государственности.

Меня часто спрашивают: что можно отметить в качестве самых важных направлений развития Республики Южная Осетия, которые касаются повышения качества жизни нашего народа? Я считаю, что, несомненно, позитивные процессы и достижения связаны с решением целого комплекса социально-экономических и инфраструктурных проблем республики в целом и ее столицы Цхинвала. Сюда можно отнести, например, налаживание системы водоснабжения, которая действует практически бесперебойно, чего не удавалась добиться даже в советские годы. Проводка электричества в высокогорные села, а также прокладка к ним дорог. Планомерная газификация даже самых отдаленных сёл республики.

Очень важной задачей для развития республики являлась реализация проектов по дорожному строительству — как центральных магистральных трасс, так и в отдаленных Ленингорском и Знаурском районах.

Для повышения качества жизни реализованы с опорой на российскую поддержку и инвестиции проекты строительства как жилого фонда, особенно социального жилья, так и объектов инфраструктуры. В Республике Южная Осетия активно строятся дошкольные учреждения, школы, больницы, дома культуры, возводится здание республиканского театра, начал свою работу республиканский музей. Идет возрождение системы высшего образования и науки республики. Учреждены президентские стипендии. Проводится работа как в плане создания материальной базы, в частности начато строительство университетского кампуса, так и в более широком смысле в интеграции Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова в образовательное и научное пространство России. Осуществляется трудоустройство молодых квалифицированных соотечественников.

Принципиально не могу согласиться с теми людьми, которые стараются исходя из своих сиюминутных амбиций перечеркнуть всё, что было достигнуто народом Южной Осетии за последние годы. К сожалению, в республике есть силы, которые хотят в своих целях подорвать стабильность в стране накануне президентских выборов. При том что эта кампания исходит от тех «политиков», которым в 2011 году осетинский народ отказал в своем доверии. Но именно они стараются для удовлетворения своего самолюбия и эгоизма спровоцировать внутриполитический кризис и отбросить нашу республику назад в ее экономическом и социально-политическом развитии.

Действия деструктивных сил в республике, которые из чистой демагогии пытаются подорвать работу правительства, — это действия против своего народа и прямой подрыв той политики, которую в отношении Южной Осетии проводит руководство России. Задачи Южной Осетии — развиваться и создавать условия для комфортной жизни своих граждан, и при этом мы должны всеми силами поддерживать политику братской России, которая последовательно отстаивает принципы стабильности и прогресса в нашей республике и в регионе в целом. Демагоги, прикрываясь красивыми фразами, а на деле подрывая стабильность Южной Осетии, пытаются запустить у нас тот сценарий, который может привести к нежелательным для нашего народа процессам в это неспокойное в мире время.

Сейчас крайне важно сохранить стабильность власти и не допустить повторения событий 2011 года, тем более что есть всем известные политические силы в ближнем и дальнем зарубежье, которые будут готовы использовать любую серьезную проблему, а тем более внутриполитический конфликт как против Южной Осетии, так и России. Для себя я считаю важным выполнение всех своих обещаний, реализацию задуманных проектов и сохранение стабильности в обществе.

В политике и управлении не всегда удается сделать всё так, как изначально планировалось, и я вижу те изъяны, над которыми нужно трудиться дальше. Вместе с тем вижу и другое — у нас есть успехи в ключевых для Южной Осетии вопросах политики, экономики, социальной сферы. Они дают возможность двигаться дальше, углублять интеграцию с Россией, сохраняя внутриполитическую стабильность и развивая экономику республики. Полным ходом идет реализация пунктов Договора о союзничестве и интеграции между РФ и РЮО от 18 марта 2015 года. Народ Южной Осетии — темпераментный, но это народ воинов и тружеников, и он всегда сможет показать примеры политической мудрости, сумев поставить на место демагогов, какими бы громкими лозунгами они себя ни прикрывали. Я верю в мудрость народа Южной Осетии и, несмотря на наличие серьезных вызовов, смотрю в будущее с оптимизмом.

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