Минэнерго заплатит 8 млн рублей за прогноз ситуации на газовом рынке

Министерство энергетики объявило тендер на «Разработку модели прогнозирования спроса и предложения газа на мировом рынке». Эксперты отмечают, что с началом проведения анализа и прогнозирования этого рынка Россия и российские газовые компании смогут предусмотреть возможные последствия «сланцевых революций» и открытий новых мировых регионов производств энергоносителей при разработке стратегии добычи и экспорта российского газа.



Как отмечается в документах закупки, победителю придется выполнить пять видов работ: «Анализ текущего состояния мирового рынка газа с прогнозом потребления газа в мире в разрезе основных стран и отраслей», «Прогноз предложения газа на мировом рынке исходя из динамики добычи газа основными производителями», «Анализ текущего положения и будущих перспектив ПАО «Газпром» на газовом рынке Европы», «Подготовка научно обоснованных предложений по обеспечению защиты интересов России на основных экспортных направлениях газового рынка» и «Описание методологии разработки динамической модели изменения спроса и предложения на мировом рынке газа в зависимости от внешних параметров». Максимальная стоимость закупки составляет 8 млн рублей.



На участие в тендере заявки подали четыре компании. Это «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», которая предложила цену в 7,98 млн рублей, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления» — 6,1 млн рублей, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации — 7,2 млн рублей и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук» — 7,8 млн рублей. Итоги тендера будут объявлены в ближайшее время, так как первые результаты работ должны быть предоставлены к концу ноября 2016 года.



В Минэнерго «Известиям» заявили, что «полученные благодаря внедрению модели спроса и предложения газа на мировом рынке данные Минэнерго России сможет учитывать при формировании в своей компетенции энергетической политики страны».



По всей видимости, Минэнерго хочет получить научно обоснованный метод прогнозирования спроса и предложения, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.



— Газ — один из основных экспортных товаров страны. По этой причине и следует провести соответствующую научно исследовательскую работу. То, что эти разработки будут полезны и для «Газпрома», — это однозначно, — считает он.



По словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, основной причиной для создания такой модели являются предыдущие ошибки в прогнозировании динамики мировых рынков углеводородов.



— Это и «сланцевая революция» в США, и развитие возобновляемой энергетики в Европе. Соединенные Штаты смогли физически увеличить добычу нефти примерно на 4 млн баррелей за последние пять лет. В странах ЕС за тот же период обеспечение энергопотребления за счет возобновляемых источников возросло от 1–2% до более чем 10%. Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идет об источниках чистой энергии, за исключением гидроэлектростанций, которые активно использовались и ранее. Я полагаю, что этим и объясняются интерес Минэнерго к скорейшей реализации проекта по прогнозированию, а также выделение средств на его финансирование, — пояснил Дмитрий Лукашов.

Добыча сланцевого газа в Северной Америке в начале 2000-х годов, названная впоследствии сланцевой революцией, обрушила мировые цены на газ. Добыча сланца в США выросла с 54 млрд кубометров в 2007 году до 319 млрд кубометров в 2013-м. Хотя уже в 2009 году Штаты обгоняли Россию по общей добыче — 681 млрд кубометров против 656 млрд кубометров.

Важнейшим результатом «сланцевой революции» стало падение цен на природный газ. Например, цены импорта газа для Евросоюза в 2014 году снизились к августу на 20%. Другим последствием стало некоторое сокращение объемов добычи природного газа в отдельных местностях. В августе 2012 года «Газпром» и его партнеры объявили о приостановке разработки крупнейшего в мире по запасам Штокмановского месторождения, откуда сжиженный газ предполагалось отправлять в США. Именно тогда российские власти признали, что «сланцевая революция» в США представляет угрозу для отечественной газовой отрасли. В 2012 году президент Владимир Путин на заседании кремлевской комиссии по ТЭКу лично поручил «Газпрому» предусмотреть последствия «сланцевой революции» при разработке стратегии экспорта российского газа. До этого же угрозу «сланцевой революции» долго отрицали.



Как отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, основным источником прогнозов по динамике добычи и спроса на природный газ до настоящего времени остается Energy Information Administration (EIA) — независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике.



Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер считает, что Минэнерго хочет идти в ногу со временем и наряду с коллегами из другой энергетической державы мира — США, а также ОПЕК и объединения стран-потребителей энергоресурсов — МЭА иметь свой своеобразный think tank (исследовательский центр).



— В его задачи может войти прогнозирование конъюнктуры на рынке газа и оценка происходящих процессов в области изменения глобального спроса и предложения, способов и маршрутов транспортировки газа, появления новых технологий и другое. Минэнерго нужно иметь собственный профессиональный взгляд, для того чтобы лучше понимать путь, по которому будет идти развитие отрасли, и вовремя предвосхищать появление вызовов, к примеру, активное развитие СПГ и усиление атимонопольного регулирования в ЕС, и находить им достойный ответ, — заключил он.



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