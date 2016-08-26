Дерипаска ждет иностранных инвесторов в «Алюминиевой долине»

Компания UC Rusal Олега Дерипаски совместно с правительством Красноярского края и Алюминиевой ассоциацией России инициирует создание «Алюминиевой долины» в Красноярском крае, которая на начальном этапе позволит привлечь не менее $200 млн от различных инвесторов, в том числе китайских и европейских. Об этом рассказал «Известиям» директор UC Rusal по сбыту на рынках России и стран СНГ Роман Андрюшин.

По его словам, компания инициирует и поддерживает развитие новых производств внутри страны для замещения импортной продукции и планирует поставлять свой металл как на новые, так и на действующие российские предприятия для производителей автомобилей, железнодорожных вагонов, кабельной продукции, мостов, велосипедов, оконных рам, различных видов упаковки, а также для 3D-принтеров и строительных объектов.

Реализация проекта к 2024 году, по предварительной оценке, позволит увеличить потребление алюминия на 80%, до 2,5 млн т, и потребует инвестиций в размере около $2 млрд. Речь идет о кредитных ресурсах, которые понадобятся для развития инфраструктуры и создания новых производств компаниями-потребителями продукции UC Rusal. То есть без инвестиций самого алюминиевого гиганта, добавил топ-менеджер UC Rusal.



— Это конкретный крупный, многообещающий проект с участием государства — «Алюминиевая долина» в Красноярском крае. Он реализуется нами совместно с Алюминиевой ассоциацией. Проект даст толчок для развития среднего и крупного бизнеса в крае, привлечет в край значительные инвестиции китайских и европейских партнеров. Он изменит статус Красноярска, который войдет в число городов, где создаются инновационные высокотехнологичные продукты из алюминия для использования этого металла в автомобильной, строительной, авиационной и других отраслях, — отметил Роман Андрюшин.

— Если условия участия будут привлекательными, а цели этой особой экономической зоны будут такими же, то иностранные компании могут стать резидентами ОЭЗ, — считает Дмитрий Баранов из «Финама».

По словам аналитика Промсвязьбанка Игоря Нуждина, на Россию приходится сейчас около 20% выручки компании.

— На внутренний рынок UC Rusal поставляет около 0,8–1,0 млн т первичного алюминия, из них перерабатывает в фольгу и сплавы около 0,1 млн т, остальной металл идет сторонним потребителям. По нашим оценкам, потребление необработанного алюминия в РФ в 2016 году упадет на 1,4%, до 0,87 млн т, и это после снижения в 2015 году на 20%. К 2020 году мы ожидаем восстановление рынка до 0,95 млн т. Для сравнения — максимальный уровень спроса на алюминий в стране после кризиса 2008 года наблюдался в 2012–2013 годах и составлял порядка 1,2 млн т в год. Таким образом, ожидать серьезных перемен со спросом на внутреннем рынке в ближайшее время не стоит, — считает аналитик.

Компания же рассчитывает на рост потребления алюминия в России и СНГ с прогнозируемого уровня в 1,4 млн т за 2016 год до 2 млн т к 2021-му и до 2,5 млн т к 2024 году.



— Красноярские власти заинтересованы в этом проекте, ведь даже на начальном этапе сумма привлеченных инвестиций составит не менее $200 млн. Это ставит «Алюминиевую долину» в число крупнейших инвестпроектов края последних лет, — сообщил Андрюшин.

По его словам, сейчас создание «Алюминиевой долины» в Красноярске находится на этапе подготовки заявки — обоснования создания особой экономической зоны (ОЭЗ) и индустриального парка. В частности, с правительством Красноярского края идет согласование местоположения и границ земельных участков и территорий для включения в проект территории ОЭЗ, а с потенциальными инвесторами — параметров их бизнес-проектов и требований к инфраструктуре.



— Среди основных потребителей алюминия можно выделить кабельную промышленность, энергетику, экструзионное производство, автопром и черную металлургию. Надеемся, что все потребители будут увеличивать потребление нашего металла и сплавов на его основе, но наибольшую ставку делаем на прокат, автопром, кабельную и экструзионную промышленность, — добавил Роман Андрюшин.

— Естественно, что компания заинтересована в этом проекте, ведь он позволит увеличить операционные показатели. А выпуск продукции с высокой степенью передела загрузит подразделения компании, производящие первичный алюминий, укрепит положение на рынке, диверсифицирует бизнес, повысит эффективность, — сообщил Дмитрий Баранов из «Финама».

В рамках проекта «Алюминиевая долина» предполагается формирование специальных механизмов господдержки, для того чтобы инвесторы получили дополнительные стимулы. Это связано с налоговыми льготами, соцподдержкой коллективов, получением образования, строительством жилья.



Среди наиболее перспективных рынков потребления алюминия Роман Андрюшин назвал выпуск железнодорожных вагонов из алюминия.

— Во всем мире наиболее востребованы вагоны из алюминия для перевозки сыпучих материалов (хопперы). В России мы сейчас заканчиваем их сертификацию. В следующем году, надеемся, будет выпущена первая партия хопперов. Как вариант рассматриваем их выпуск на базе «Рузхиммаша». Вагоны из алюминия легче, долговечнее, позволяют перевозить большие объемы грузов, — сообщил он.

Также компания планирует активно предлагать свою продукцию для мостостроения, производства велосипедов и тарной упаковки.

Однако ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что особая экономическая зона (ОЭЗ) создается на несколько десятилетий и ждать мгновенного результата от нее не стоит.

— Надо напомнить, что ранее сообщалось о создании промышленной территории «Алюминиевая долина», в которую должны войти ряд металлургических предприятий Красноярского края. Целью же создания именно ОЭЗ называли создание комплекса современных предприятий по выпуску различной продукции из алюминия, то есть такие предприятия еще предстоит построить. С учетом этого, а также того факта, что решение о создании этой Особой экономической зоны федеральные власти не принимали, начать выпускать продукцию она сможет через несколько лет, — заключил Дмитрий Баранов.

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