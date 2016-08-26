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«Обычно перенос запуска на сутки не считается нештатной ситуацией»

Новый глава НПО автоматики имени академика Семихатова Андрей Мисюра — о том, какие выводы сделаны после срыва первого пуска с космодрома Восточный

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с нового космодрома Восточный, за которым лично приехал наблюдать президент Владимир Путин, из-за ошибки, которую зафиксировала контрольно-измерительная техника, не выдавшая команды на разъем бортземля, был перенесен на сутки. Вскоре выяснилось, что причиной ЧП стал некачественный кабель управления, изготовленный не по конструкторской документации и без нескольких необходимых перемычек производства НПО автоматики имени академика Семихатова (НПОА). Глава космического ведомства Игорь Комаров, вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс и ракетно-космическую отрасль, получили выговоры от главы государства. С поста руководителя НПОА вынужден был уйти Леонид Шалимов, а на его место был назначен министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Мисюра, до этого больше 10 лет проработавший в НПОА. О последовавших изменениях на предприятии Андрей Мисюра рассказал в интервью корреспонденту «Известий» Дмитрию Литовкину.

 Андрей Васильевич, история с переносом запуска из-за неработающего кабеля — это системная ошибка или случайность?

 Сложно давать оценку  системная это ошибка или случайность,  потому что комиссии со стороны «Роскосмоса» и коллегии Военно-промышленной комиссии и наша внутренняя ревизия показали, что ситуация с кабелем  форс-мажорные обстоятельства. НПОА  старейшее предприятие, занимающееся разработкой систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, для автоматизации технологических процессов в различных отраслях отечественной промышленности. В обычной ситуации перенос запуска на сутки не считается нештатной ситуацией. Всегда лучше еще раз всё перепроверить. Тем не менее это не означает, что мы не должны работать над качеством и улучшать его.

 Перенос пуска привел к кадровым и технологическим изменениям на производстве?

 После возникновения той ситуации был принят ряд решений, направленных на усиление контроля качества выпускаемой продукции на сдаточных позициях и космодромах. В частности, появилась двухуровневая система проверки качества с персональной ответственностью исполнителей за выполненную работу. Простой пример  у нас есть показатель оценки качества при установке премиального фонда для рабочих, но этого не было при оценке качества труда начальников цехов и производств. То есть премируя одних, мы не стимулировали вторых. Сегодня этот момент исправлен, и у нас появилась двухуровневая система проверки качества с персональной ответственностью исполнителей за выполненную работу.

Наша главная задача  сделать процессы, связанные с планированием производства, технологических циклов, закупкой комплектующих, контроля производства и разработки, прозрачными. За несколько месяцев работы в должности руководителя НПОА я увидел, что мы можем спокойно, без каких-либо встрясок сократить цикл изготовления изделий на 30%. Это, что называется, с нуля.

Сейчас перед нами стоит задача полностью автоматизировать технологические процессы  по всему циклу производства. Это объясняется тем, что даже обеспечение контроля, планирования, выявление критических сроков, которые могут влиять на выполнение наших обязательств по гособоронзаказу, увеличивает себестоимость продукции. А нам необходимо ее снижать.

 Это ваш свежий взгляд на проблему или старый нарыв, который просто не решались вскрыть?

 Я бы отметил, что это некая переоценка с учетом того опыта, который я получил, работая в правительстве области. В министерстве мы курировали работу 17,5 тыс. предприятий. Решения по ним принимались не циклами, а часами. Мы привыкли к такому темпу работы. На НПОА другие сроки. У нас же тут не металлургия, где конъюнктура меняется месяцами, у нас цикл производства полтора года  космическое машиностроение сложная вещь. Тут решения воплощаются месяцами, и это поле для повышения эффективности производственных процессов. Поэтому в планах этого года мы имеем то, что закладывали в начале прошлого. И сегодня я ставлю задачи на 2017 год, в том числе и по диверсификации производства.

 Ваше предприятие сохранит ориентацию на ракетно-космическую промышленность?

 Наше предприятие, конечно, значимо для космической промышленности, но конечную продукцию выпускает огромная кооперация. Моя задача добиться абсолютного качества в исполнении гособоронзаказа и скоординировать выпуск гражданской продукции. Космический сектор всё-таки не такой большой. Гособоронзаказ для нас главный, но прибыль мы получаем с гражданского сектора. Уже сейчас мы на 30% присутствуем в нем. Наша цель  выход на новые рынки. Это нефтегазовый комплекс, рельсовый транспорт  городской и железнодорожный, укрепление связей с крупнейшими госкорпорациями страны, такими как судостроительная и авиастроительная. Мы готовы выйти на более высокий уровень изготовления систем управления для морских и авиационных судов. Благодаря этому даже при сокращении объемов гособоронзаказа мы планируем сохранить уровень зарплат на предприятии в объемах 2015 года. Это также один из немаловажных факторов, который будет влиять на качество выпускаемой нами продукции в интересах космической отрасли.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

«Обычно перенос запуска на сутки не считается нештатной ситуацией»

«Обычно перенос запуска на сутки не считается нештатной ситуацией»Новый глава НПО автоматики имени академика Семихатова Андрей Мисюра — о том, какие выводы сделаны после срыва первого пуска с космодрома Восточный

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Анатолий Вассерман

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