«Турецкий клин» в Сирии разорвет «курдский пояс»

Турция после установления контроля над сирийским городом Джараблус продолжит вести боевые действия с целью не допустить формирования «курдского пояса» вдоль своей границы. Так считает сирийский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Турки Хасан.

— Очевидно, США дали сирийским курдам отмашку на формирование их территориального образования. Руководство в Анкаре понимает, что в таком случае границы этого образования в какой-то момент станут расползаться и на Турцию. Естественно, турецкие власти такой вариант принять не могут. В этой связи стоит вспомнить заявления президента, премьера и вице-премьера Турции о том, что они не позволят нарушить территориальную целостность Сирии. Самый эффективный способ претворить эти слова в жизнь — начать делать то, что Турция уже делает. Иными словами, она вклинивается в сирийскую территорию, чтобы не позволить сформировать «курдский пояс» от Африна до Эль-Камышлы, — рассказал Турки Хасан.

Собеседник «Известий» подчеркивает, что операция в Джараблусе является нарушением суверенитета Сирии.

Об установлении турецкими военными полного контроля над Джараблусом сообщил 25 августа телеканал Haberturk. По его сведениям, однако, в том районе до сих пор периодически слышны взрывы и выстрелы. Над Джараблусом курсируют беспилотники, с помощью которых отслеживают боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Кроме того, на окраине города находится порядка 20 турецких танков. Также сообщается о присутствии в Джараблусе боевиков Сирийской свободной армии, которую на Западе считают умеренной оппозицией.

Операция по зачистке города началась 24 августа в 4 часа утра. Менее чем за день турецким военным удалось выбить террористов ИГИЛ из Джараблуса. Зону вооруженных столкновений покинуло около 3 тыс. жителей города. Как сообщается, Турция намерена снабжать их едой, водой и необходимыми вещами, пока ситуация вокруг Джараблуса не нормализуется.

Как сообщает телеканал NTV, операция турецких войск в Джараблусе предположительно продлится две недели.

По мнению старшего преподавателя Высшей школы экономики, востоковеда Леонида Исаева, в будущем главной задачей Турции станет продвижение к городу Эль-Баб, который с недавних пор стал предметом интереса курдов.

— Когда Сирийские демократические силы (СДС, состоят преимущественно из курдских формирований. — «Известия») уничтожили боевиков ИГИЛ в Манбидже, следующей целью для них стал город Эль-Баб с последующим выходом на курдский анклав в районе Африна. Таким образом должен был быть сформирован «курдский пояс» вдоль турецко-сирийской границы и разорвана связь между Турцией и туркоманами в Сирии. Такая перспектива заставила Анкару действовать, и в итоге были введены войска в Джараблус. Следующий логичный шаг — продвижение на юг, в сторону Эль-Баба (город и окружающие территории контролируются ИГИЛ. — «Известия»), чтобы не позволить курдам на северо-востоке Сирии соединиться с курдами на северо-западе, — убежден эксперт.

Ранее, после освобождения Манбиджа от боевиков ИГИЛ, представитель сирийской курдской партии «Демократический союз» в России Абд Салам Али заявлял «Известиям», что следующей целью СДС будет именно Эль-Баб.

— Цель СДС — замкнуть границу. И мы будем делать всё возможное, чтобы перекрыть ИГИЛ воздух, ликвидировав каналы поставок боевиков и оружия из Турции. Когда террористов удастся выбить из Эль-Баба — а это не должно занять много времени, — СДС смогут продолжить продвижение на запад, в сторону Африна (чтобы соединиться с курдскими отрядами народной самообороны, контролирующими город. —«Известия»), — сказал Абд Салам Али.



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