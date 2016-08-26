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Пятница,
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Поклонники Земфиры выстроились в ее огромный портрет

Фанаты из 14 стран мира приехали в Подмосковье ради участия во флешмобе #всегдазатебя ко дню рождения любимой певицы

Фото: youtube.com

Поклонники подарили Земфире на 40-летие ролик с записью грандиозного флешмоба #всегдазатебя.

Сотни людей с зонтиками исполнили танец под кавер на песню Майкла Джексона Love never felt so good, после чего выстроились в хештег #всегдазатебя и образовали стилизованный портрет певицы.

Видео снималось в подмосковной деревне Подосинки. В записи приняли участие поклонники Земфиры из 96 городов и 14 стран: России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Казахастана, Грузии, Германии, Норвегии, Великобритании, США и Канады. Впервые в акции фанатов приняли участие музыканты певицы: они записали кавер на песню Джексона.  

Фото: youtube.com

— Мы начали снимать видео 26 июня, ровно за два месяца до праздничной даты, — рассказали «Известиям» руководители группы, пожелавшие остаться неизвестными. — Для разметки портрета была использована техника спутниковой графики. Нам помогали геодезисты и волонтеры из фан-зоны. Для разметки понадобилось 1,5 тыс. геодезических шпилек, которые поклонники сгибали вручную из стальной проволоки. Для более точной передачи эскиза мы использовали черные зонтики. Всего в изображении лица на поле 524 геодезические метки. Над каждой меткой стоял человек с зонтиком, таким же образом был размечен хештег.

Кроме того, всё лето в интернете проходила акция под хештегами #всегдазатебя #спасибо_z #but, в ходе которой поклонники рассказывали о поступках и свершениях, на которые их вдохновляет творчество Земфиры. Было собрано множество фото- и видеоработ, которые получили отражение в клипе. 

Название флешмоба родилось не случайно. «Всегда за тебя» — это цитата из песни «Кто?» и одновременно — ответ на риторическое восклицание Земфиры. На заключительном концерте тура в «Олимпийском» Земфира обратилась к публике со словами: «Запомните меня, не смейте меня забывать!». В ответ поклонники придумали хештег флешмоба #всегдазатебя и группу «ВКонтакте» с тем же названием. 


Поклонники Земфиры давно заслужили славу одних из самых креативных. Благодаря усилиям фан-зоны, даже обычный, не круглый день рождения Земфиры получался особенным. 

На прошлые дни рождения фанаты распечатывали листы со строчками песен и названиями городов; подбрасывали в воздух напечатанные купюры; организовывали синхронные прыжки в определенные моменты песни. Несколько раз распечатывали футболки для всех музыкантов группы, не попадая, однако, в размер певицы. Интересной акцией стала идея сайта-головоломки. В каждом из городов тура певицы поклонники демонстрировали во время концерта одну из букв, собрав в итоге адрес интернет-ресурса, где разместили полную карту тура с фотоотчетом.

Шесть лет назад фан-зона подарила певице катер. Когда-то Земфира обмолвилась, что была бы не прочь получить такую игрушку, и фан-зоне хватило месяца, чтобы собрать полмиллиона рублей на покупку. Сама певица  осталась довольна подарком, но спустя время передарила катер своему басисту Алексею Беляеву. Впрочем, фанаты не обиделись. 

На концерте в «Олимпийском», который прошел в апреле этого года, поклонники снова подарили певице лодку, правда, на сей раз резиновую. Земфира не побоялась сесть в нее и проплыть по волнам фанатских рук.  

По инсайдерской информации, на ролике с флешмобом подарки для Земфиры не закончатся. Сегодня поклонники вручат певице редкий музыкальный инструмент.    

— Таких инструментов в мире всего шесть, надеемся, Земфира будет довольна, — рассказал «Известиям» один из фанатов.

В день рождения певицы поклонники не забывают порадовать и себя любимых. По традиции фанаты из разных городов встречаются в одном из баров, в котором когда-либо отдыхала Земфира. Однако кризис внес свои коррективы в обычай. Из-за дороговизны московские фанаты изменят себе и встретятся не в любимом баре Земфиры, а в более дешевом заведении в Хамовниках. 

Певицу поздравят в США и Канаде. Фанаты за океаном собирают поздравления в соцсетях и обещают передать  их певице оригинальным способом.

Обычно в свой день рождения Земфира концертов не дает и отмечает праздник камерно.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Поклонники Земфиры выстроились в ее огромный портрет

Поклонники Земфиры выстроились в ее огромный портрет Фанаты из 14 стран мира приехали в Подмосковье ради участия во флешмобе #всегдазатебя ко дню рождения любимой певицы

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