Готовность участвовать в выборах в ГД выражают почти 60% россиян

По предварительным оценкам, явка на выборы в Государственную думу, которые пройдут 18 сентября 2016 года, может составить 54–58%. Такие цифры называют ведущие социологи страны (ФОМ и ВЦИОМ). У партий есть три недели на проведение активной агитации, когда они смогут вовлечь пока равнодушных к выборам россиян в избирательную кампанию. Эксперты считают, что если это произойдет, то количество пришедших на участки может вырасти (в 2011 году явка на выборах в Госдуму составила 60,2%).

Заканчивается период отпусков и ожидается всплеск интереса к избирательному процессу. Если до начала старта активной агитации статистические данные больше волновали партийных функционеров, кандидатов и политологов, то сейчас всё больше людей интересуются парламентской кампанией и политическими раскладами. От партий ждут мобилизации своих сторонников, и, по сути, от того, насколько участникам выборов удастся это сделать, зависит, насколько высока будет явка в день голосования.

Ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман считает, что явка — самый сложно прогнозируемый элемент выборной кампании. Можно с высокой долей вероятности прогнозировать распределение голосов между участниками выборов. Однако сколько избирателей, которые в ходе опросов говорили, что придут на участки, всё же явится и проголосует, зависит от множества факторов. В том числе и от того, насколько яркой будет партийная агитация и внятной кампания одномандатников. По данным последнего опроса, речь идет о 57% тех, кто готов прийти на выборы, и еще 13% скорее готовы прийти, чем нет, на участки (итого 70%). Его прогноз возможной явки — 54–56%.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский уверен, что, с одной стороны, декларируемая явка почти всегда несколько выше реальной. С другой — последние 3–4 недели как раз и являются решающим временем для мобилизации партиями своего электората. Именно от эффективности мобилизационных стратегий политических сил в оставшееся до выборов время и зависит итоговая явка.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров также уверен, что в ближайшие три недели должно начаться активное вовлечение людей в выборный процесс. По его мнению, если оно действительно начнется, то явка может возрасти, а если не будет особой активизации, может и снизиться. Поэтому довольно большой разброс цифр — от 54 до 58%.

Итоговая явка также может отразиться и на распределении количества думских кресел между фракциями в будущем парламенте. Позиции «Единой России» стабильно высоки, у нее конкурентов в борьбе за первое место не будет. Основные баталии развернутся за второе место между ЛДПР, которая последние полгода работает над своим рейтингом, и КПРФ, у которой выше мобилизация среди избирателей, привыкших ходить на выборы.

— Коммунисты (КПРФ) несколько ослабли по сравнению с прошлыми выборами, а Владимир Жириновский, напротив, укрепил свои позиции. Три последние недели будут решающими. Одни используют их с умом и значительным эффектом, а кто-то свои шансы, наоборот, потеряет. Сейчас начинается большая игра, — отметил Валерий Федоров.



Эксперты отмечают, что начинается настолько активный агитационный период, что до последнего дня партии смогут биться за дополнительные голоса. Потому что еще не определившиеся со своими предпочтениями избиратели будут решать, за кого голосовать, в последние несколько дней перед выборами.

— У КПРФ активность электората традиционно высока. ЛДПР часто делает ставку на эмоциональную мобилизацию в последние дни. У «эсеров» ниже устойчивость электората, но они вместе с ЛДПР — главные партии «второго выбора». Для «Единой России» важно, чтобы на участки пришли те сторонники президента и партии, которые считают, что она, скорее всего, победит, — это расслабляет часть электората. Наконец, значительная часть неопределившихся избирателей реально принимают решение и об участии в выборах, и за кого голосовать, только в последние 2–3 дня, — подчеркнул Дмитрий Бадовский.

