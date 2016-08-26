Алкоголь, табак и лекарства могут разрешить продавать в интернете

Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минздраву поручено рассмотреть возможность снятия ограничений и подготовить предложения по механизмам контроля дистанционных продаж. Министерство экономики в целом не против снятия ограничений на продажу алкоголя, табака, лекарственных препаратов и ювелирной продукции, а вот Минздрав высказался резко против того, чтобы продавать алкоголь в Сети.

По результатам совещания о состоянии рынка интернет-торговли в России у вице-премьера Аркадия Дворковича, проведенного в июле этого года, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минздраву поручено «рассмотреть возможность снятия ограничений и составить предложения по механизмам контроля дистанционных продаж продуктов питания, фармацевтических препаратов, медицинских товаров, алкоголя, ювелирных товаров и табачных изделий».

Причем, как выяснили «Известия», несмотря на запрет продавать в интернете обозначенные выше товары, продавцы идут на некоторые уловки, чтобы его обойти, — и всё равно продают лекарства, алкоголь, табак и украшения в Сети.

В целом Минэкономразвития России поддерживает меры, направленные на повышение предпринимательской активности на рынке розничной продажи потребительских товаров, в том числе алкогольной и фармацевтической продукции, посредством их продажи дистанционным способом. Продвижение дистанционной торговли может положительно отразиться на уровне конкуренции на товарных рынках и в будущем стать одним из основных драйверов развития малого и среднего предпринимательства.

При этом в Минздраве РФ идею снятия запрета на продажу алкоголя в Сети не поддерживают.

В Минпромторге и Минкомсвязи ситуацию не прокомментировали.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Правительство легализует продажу алкоголя, табака и лекарств в Сети