Партии сэкономили на креативе

На выборах-2016 большинство политических партий делают ставку на традиционные встречи с избирателями и отказываются от шоу и чрезмерной рекламы. Основой их агитационных кампаний стали предвыборные программы. Как отмечают эксперты, партии в этот раз сэкономили на предвыборной стратегии. Однако нашлись политические силы, в чьи бюджеты вписались и нестандартные методы агитации.

Самыми креативными из парламентских партий в этом вопросе оказались либерал-демократы — они запустили автопоезд, который побывает в 20 регионах России. На его борту находятся не только члены партии, но и артисты — Катя Лель и Алексей Гоман.

— Некоторые наши ноу-хау из 1990-х и 2000-х годов сегодня стали использовать многие, я имею в виду граффити и рисунки на асфальте. У ЛДПР есть уникальный козырь — Владимир Жириновский, вирусное видео с его участием собирает сотни миллионов просмотров по всему миру, а число фотожаб и демотиваторов невозможно сосчитать, — прокомментировал член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев.

Из непарламентских партий самые необычные методы агитации выбрала Партия роста. В аппарате партии «Известиям» рассказали, что будут использовать карикатуры и комиксы, «которые позитивно воспринимаются молодежью, именно на нее партия делает особый упор». Помимо этого, планируют много уличной рекламы и оригинальных флешмобов.

— На акции «Ростомер» предложим избирателям измерить рост, затем вручим шуточные справки, в которых будут проведены параллели с ростом известных личностей. Таких как Дарвин, Наполеон, Ельцин. На одно из мероприятий пригласим группу «Ленинград», — сообщили в аппарате партии.

«Единая Россия» делает упор на встречах с людьми. Кандидаты в депутаты активно работают на территориях, объезжают вверенные им участки и предпочитают черпать информацию не из СМИ, а на местах от людей, обходя дворы жилых домов.

— Людям важно быть услышанными и знать в лицо своего кандидата. Без прямого, честного и часто очень сложного разговора рассчитывать на поддержку людей просто невозможно, — пояснили в ЕР.

Аналогичную позицию занимает и КПРФ — проводят митинги, на которых приглашают прохожих познакомиться с рекламой и депутатами-коммунистами, вышедшими в народ.

У «эсеров» выстроен другой механизм работы — они создали 78 центров защиты прав граждан по всей России и через них контактируют с избирателями. Учат людей объединяться и защищать свои интересы, оказывают поддержку по интересующим вопросам.

— Экстравагантных подходов в агитации не используем. Работаем без «паровозов» и больших цветных реклам. Придерживаемся классических форм агитации — объявляем «Справедливый призыв», — рассказали в партии.

Большинство непарламентских партий решили использовать традиционные методы привлечения внимания избирателей — наружную и интернет-рекламу, печатные материалы и выступления на ТВ и радио.

В партии «Яблоко» впервые заняты активным привлечением средств граждан для проведения своей избирательной кампании. В центре Москвы они разместили открытый штаб, который работает в круглосуточном режиме.

— Приглашаем всех поучаствовать во встречах с лидерами «Яблока», дискуссиях, концертах. Будем встречаться с избирателями во дворах, проводить агитационные пикеты и активно использовать мобильные приложения, — рассказали в партии.

«Патриоты России» говорят, что шоу-моментов, отвлекающих от сути выборов, станет меньше, и собираются говорить с избирателями о стратегии развития страны.

— Депутатов выбираем, а не шоуменов. Люди должны не только сердцем отдавать голоса, но и головой. Если бы смогли провести выборы политические, а не политтехнологические, то жили бы в другой стране, — прокомментировали в ПР.

В «Гражданской платформе» сказали, что в рамках федеральной баннерной программы они забронировали несколько сотен рекламных щитов по всей стране, преимущественно в крупных городах. На них, так же как и в СМИ, разместят свои лозунги («Меньше банков — больше заводов», «Село кормит страну. А кого кормит брошенная земля?» и проч.).

В «Родине» сообщили, что сознательно «не покрывают территории листовками и газетами, не заклеивают всё живое пространство физиономиями кандидатов». Считают это неуважением к избирателям.

— Большая часть макулатуры выкидывается, не читается и раздражает людей. Делаем упор на то, что являемся посредниками курса президента, — заметили в партии.

«Зеленые» тоже решили не тратиться на рекламу. Рассчитывая на то, что сознательный электорат и так отдаст свои голоса тем, кто «намерен всерьез заняться экологическими проблемами».

Члены Российской партии пенсионеров за справедливость наденут майки с символикой партии и проедут в общественном транспорте, где будут общаться с людьми.

«Коммунисты России» тоже считают, что клоунады хороши в меру: не рвутся за рамки стандарта.

— Наш избиратель привержен к восприятию традиционного и качественного. Выпуска бюллетеней, наклеек и размещения информации на сайте достаточно, — уверены в партии.

В «Гражданской силе» рассказали, что стараются завоевать внимание молодых людей и образованного среднего класса — всех, кто не верит пустым обещаниям и слоганам, а только идеям и конкретных людям. Поэтому чаще встречаются с избирателями. От ПАРНАСа «Известиям» не удалось получить комментарий.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заметил, что избиратель стал разборчивее — его интересует не форма, а содержание. Оттого, по мнению эксперта, партии стали скромнее проводить свои агитационные кампании.

— На стратегиях сэкономили. Кому нужны лишние расходы? И так понятно, какая четверка попадет в Государственную думу. Деньги на хорошую агитацию есть, пожалуй, у всех партий, но не все видят смысл их тратить на рекламу, — прокомментировал политолог.