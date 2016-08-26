Клинтон обеспокоилась заявлениями Трампа о Путине

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Хиллари Клинтон раскритиковала своего оппонента миллиардера Дональда Трампа за его заявления по России, а также позволила себе резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.

Выступая в Неваде, она, в частности, заявила, что ее соперник на выборах «продолжает восхвалять Путина», и назвала политику республиканского кандидата пророссийской, сообщает «РИА Новости».

«Он продолжает унижать наших союзников по НАТО, признавая российскую аннексию Крыма и развязывая Кремлю руки в Восточной Европе… Великий крестный отец этого глобального бренда, этого крайнего национализма — президент России Владимир Путин», — сказала Клинтон.

Ранее «Известия» писали, что Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о возможном признании полуострова Крым частью РФ и о снятии антироссийских санкций в случае его избрания президентом Соединенных Штатов.

Ранее сам Дональд Трамп заявил, что не знаком с президентом России. Политик не раз называл российского президента сильным лидером, чем заслужил немало критики в свой адрес со стороны оппонентов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что Владимир Путин никогда не разговаривал с кандидатом на пост главы США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, это же касается всех сотрудников Трампа, с ними «никаких дел не ведется». Он также отрицательно ответил на вопрос о том, были ли у президента России контакты с окружением Трампа в прошлом.

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