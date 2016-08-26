Россия развернет на Чукотке дивизию пехоты на квадроциклах

В 2018 году на Чукотке будут развернуты уникальные подразделения для патрулирования побережья. Несколько мотострелковых арктических батальонов будут выполнять задачи на четырех- и шестиколесных квадроциклах.

Как пояснили «Известиям» несколько информированных источников в Минобороны России, принципиальное решение о создании батальонов на квадроциклах уже принято. Правда, пока военные решают, сколько необходимо новых воинских подразделений, чтобы гарантированно прикрыть береговую линию Чукотки, а также на каких мотовездеходах арктические пехотинцы будут выполнять поставленные задачи.

«В настоящее время испытания квадроциклов нескольких типов успешно проведены военнослужащими 80-й арктической бригады. Техника заслужила только положительные отзывы, — рассказал «Известиям» представитель оперативного командования «Север», знакомый с ситуацией. — Конечно, на первый взгляд более логично посадить мотострелков на снегоходы. Но, во-первых, действовать они будут в прибрежной зоне, где снег не такой уж и глубокий, зато много камней. Во-вторых, на Чукотке бывает, хоть и короткое, но всё же лето, когда сходит снег. А в таких условиях снегоходы бесполезны.

О боевых возможностях современных квадроциклов говорит тот факт, что экипаж четырехместного мотовездехода американской 82-й воздушно-десантной дивизии помимо личного стрелкового оружия также вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом и гранатометом «Карл Густав». В багажнике и салоне машины размещены несколько одноразовых гранатометов и противотанковый комплекс «Джавелин» с запасом ракет. А на шестиколесных квадроциклах американские десантники перевозят минометы с запасом мин, ПЗРК, автоматические гранатометы и т.д.

В настоящее время российские мотострелки передвигаются и воюют на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82. Но арктические пехотинцы пока единственной российской арктической мотострелковой бригады передвигаются на отличающихся уникальной проходимостью тягачах МТЛБ и двухзвенных тягачах ДТ-30 «Витязь».

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Российская арктическая пехота пойдет в бой на квадроциклах