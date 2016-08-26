Взрыв прогремел в спортивном центре бельгийского города Шиме

Спортивный центр частично разрушен в результате сильного взрыва, прогремевшего в городе Шиме в Бельгии, погиб один человек, есть раненые. Об этом сообщили местные СМИ и очевидцы.

Полиция не называет причин взрыва. Спасатели производят разбор завалов, под которыми находятся люди, сообщает RTBF.

#BREAKING: At least 1 dead, 2 seriously wounded in #Belgium sports centre explosion. People reportedly trapped under rubble — News This Second (@NewsThisSecond) 26 августа 2016 г.

Сообщается также, что взрыв затронул и бассейн, расположенный в спортивном центре. Погиб один человек, двое серьезно ранены.