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Взрыв прогремел в спортивном центре бельгийского города Шиме

Погиб по крайней мере один человек, несколько посетителей серьезно ранены

Спортивный центр частично разрушен в результате сильного взрыва, прогремевшего в городе Шиме в Бельгии, погиб один человек, есть раненые. Об этом сообщили местные СМИ и очевидцы.

Полиция не называет причин взрыва. Спасатели производят разбор завалов, под которыми находятся люди, сообщает RTBF.

Сообщается также, что взрыв затронул и бассейн, расположенный в спортивном центре. Погиб один человек, двое серьезно ранены.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Взрыв прогремел в спортивном центре бельгийского города Шиме

Погиб по крайней мере один человек, несколько посетителей серьезно ранены

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