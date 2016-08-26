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Шахтеры похитили и забили насмерть замглавы МВД Боливии

Власти пока подтвердили лишь похищение Родольфо Ильянеса в городе Пандуро

Протестующие в Боливии шахтеры организовали похищение замглавы МВД страны Родольфо Ильянеса, власти заявили, что ему угрожают пытками. СМИ сообщили тем временем, что чиновник был забит насмерть.

Правительство Боливии заявило, что 56-летний Ильяньес был похищен и ему угрожают пытками в городе Пандуро, что примерно в 160 км от столицы страны Ла-Паса, сообщает Reuters.

В то же время глава местной радиостанции Мойзес Флорес сообщил, что Ильянес погиб от побоев.

Шахтеры в Боливии требуют изменения законодательства, протесты на этой неделе уже переросли в беспорядки, в результате которых были убиты двое рабочих, правительство сообщило о ранении 17 сотрудников полиции.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Шахтеры похитили и забили насмерть замглавы МВД Боливии

Власти пока подтвердили лишь похищение Родольфо Ильянеса в городе Пандуро

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