Шахтеры похитили и забили насмерть замглавы МВД Боливии

Власти пока подтвердили лишь похищение Родольфо Ильянеса в городе Пандуро
Протестующие в Боливии шахтеры организовали похищение замглавы МВД страны Родольфо Ильянеса, власти заявили, что ему угрожают пытками. СМИ сообщили тем временем, что чиновник был забит насмерть.
Правительство Боливии заявило, что 56-летний Ильяньес был похищен и ему угрожают пытками в городе Пандуро, что примерно в 160 км от столицы страны Ла-Паса, сообщает Reuters.
В то же время глава местной радиостанции Мойзес Флорес сообщил, что Ильянес погиб от побоев.
Шахтеры в Боливии требуют изменения законодательства, протесты на этой неделе уже переросли в беспорядки, в результате которых были убиты двое рабочих, правительство сообщило о ранении 17 сотрудников полиции.
Bolivian deputy interior minister killed by miners: media https://t.co/Ym8vt4QlXX pic.twitter.com/4Ej07lKwci— Reuters Top News (@Reuters) 26 августа 2016 г.
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