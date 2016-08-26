Путин провел ночную встречу с Кадыровым в Кремле

Президент России Владимир Путин провел поздно вечером в четверг встречу с временно исполняющим обязанности главы Чечни Рамзаном Кадыровым, который рассказал главе государства о состоянии дел в республике в различных сферах.

Кадыров, отвечая на вопросы президента, заявил, что в Чечне на 11,6% выросли объемы промышленного производства, сельское хозяйство — на 7,4%. Безработица, по его словам, в 2016 году сократилась до 1,3%, так как было создано около 5 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В республике стабильная ситуация, порядок — особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям террористического характера», — рассказал Путину Кадыров.

Врио Чечни заявил также, что в республике в сентябре будут запущены 19 новых школ, а в дошкольные учреждения больше нет очередей.

«Раньше, Вы помните, когда у нас не было ни одного детского сада, были проблемы, а сейчас этот вопрос мы довели до логического конца», — заявил Кадыров.

По его словам, в 2016 году в республике завершается первая программа по аварийному жилью: около 4 тыс. человек решат жилищную проблему.

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