Путин провел ночную встречу с Кадыровым в Кремле

Врио главы Чечни рассказал, что в республике снизилось число тяжких преступлений и созданы новые рабочие места
Президент России Владимир Путин провел поздно вечером в четверг встречу с временно исполняющим обязанности главы Чечни Рамзаном Кадыровым, который рассказал главе государства о состоянии дел в республике в различных сферах.
Кадыров, отвечая на вопросы президента, заявил, что в Чечне на 11,6% выросли объемы промышленного производства, сельское хозяйство — на 7,4%. Безработица, по его словам, в 2016 году сократилась до 1,3%, так как было создано около 5 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«В республике стабильная ситуация, порядок — особенно по тяжким и особо тяжким преступлениям террористического характера», — рассказал Путину Кадыров.
Врио Чечни заявил также, что в республике в сентябре будут запущены 19 новых школ, а в дошкольные учреждения больше нет очередей.
«Раньше, Вы помните, когда у нас не было ни одного детского сада, были проблемы, а сейчас этот вопрос мы довели до логического конца», — заявил Кадыров.
По его словам, в 2016 году в республике завершается первая программа по аварийному жилью: около 4 тыс. человек решат жилищную проблему.
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