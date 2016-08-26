Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Краснодар» вышел в групповой этап Лиги Европы

Кубанский клуб разошелся миром с албанским «Партизани» и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью на выезде во втором матче против албанского «Партизани» и вышел в групповую стадию Лиги Европы.

Кубанцы на выезде в албанском Эльбасане сыграли с «Партизани» со счетом 0:0. Отметим, что предыдущая встреча двух команд завершилась уверенной победой «Краснодара» 4:0, сообщает «Р-Спорт».

Таким образом, «Краснодар» вышел в групповую стадию турнира, куда ранее уже пробился петербургский «Зенит». Соперники двух российских команд в группах определятся по результатам жеребьевки, которая состоится в пятницу в Монако в 14.00 мск.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

«Краснодар» вышел в групповой этап Лиги Европы

Кубанский клуб разошелся миром с албанским «Партизани» и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке