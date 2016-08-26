«Краснодар» вышел в групповой этап Лиги Европы

Кубанский клуб разошелся миром с албанским «Партизани» и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира
Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью на выезде во втором матче против албанского «Партизани» и вышел в групповую стадию Лиги Европы.
Кубанцы на выезде в албанском Эльбасане сыграли с «Партизани» со счетом 0:0. Отметим, что предыдущая встреча двух команд завершилась уверенной победой «Краснодара» 4:0, сообщает «Р-Спорт».
Таким образом, «Краснодар» вышел в групповую стадию турнира, куда ранее уже пробился петербургский «Зенит». Соперники двух российских команд в группах определятся по результатам жеребьевки, которая состоится в пятницу в Монако в 14.00 мск.
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