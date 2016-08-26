Пентагон: США внимательно следят за учениями в России

В Вашингтоне заявили, что ожидают от России прозрачности в вопросе военных маневров
Фото: flickr.com/David B. Gleason
Внезапная проверка боеготовности в российской армии вызывает беспокойство США, которые ждут от России подробной информации о размере и характере учений, заявил официальный представитель Пентагона Эрик Бэджер.
Он, в частности, он заметил, что в Вашингтоне видят внезапные военные учения в России и ожидают от Москвы выполнения международных соглашений. Кроме этого, по его словам, Россия должна обеспечить соседей гарантиями прозрачности и информацией о масштабах этих действий, сообщает ТАСС.
Бэджер заметил, что маневры России «Кавказ-2016» вызывают наибольшее беспокойство, так как, по его мнению, «Россия использовала военные учения для маскировки развертывания сил на Украине».
«Мы неоднократно призывали Россию предпринять шаги для ослабления напряженности в этом регионе, включая всестороннее и конструктивное участие в переговорах, предназначенных для осуществления в полной мере Минских договоренностей», — сказал Бэджер.
Ранее «Известия» сообщали, что в России началась внезапная проверка боеготовности войск. Минобороны объявило ее по решению Верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина. Проверка затронет Южный, Западный и Центральный военные округа, а также Северный флот и главкоматы ВКС и ВДВ.
Позднее Минобороны опубликовало два видео выдвижения кораблей Каспийской флотилии и мотострелковых подразделений Южного военного округа.
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