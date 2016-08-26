Глава МИД Германии выступил за новый договор с Россией по вооружениям

По мнению министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, результатом заключения с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями может стать снижение напряженности между Москвой и НАТО и предотвращение гонки вооружений.

Как заявил Штайнмайер, такое соглашение послужило бы примером для других партнеров, а также стало бы «надежным способом для достижения прозрачности, предотвращения рисков и построения доверия». Он отметил, что Москва уже не один раз предлагала НАТО обсудить возможность заключения такого соглашения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава МИД Германии отметил, что стратегией НАТО всегда было и остается сдерживание России для ослабления напряженности. По его словам, это является конкретной позицией альянса и ровно такой же конкретной позицией может стать приглашение к диалогу.

«Для этого мы хотим структурированного диалога со всеми партнерами, ответственными за безопасность на нашем континенте», — заявил Штайнмайер.

Он сказал также, что новое соглашение по вооружениям могло бы регламентировать такие вопросы, как наличие новых вооружений, определение верхних пределов региональных границ и расстояние между ними. Министр заявил, что площадкой для контактов по этим вопросам могла бы стать ОБСЕ.

Как писали «Известия», в Пентагоне между тем вновь выразили обеспокоенность учениями в России. Официальный представитель Пентагона Эрик Бэджер заявил, что США ждут от России подробной информации о начавшейся недавно внезапной проверке боеготовности в российской армии.

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