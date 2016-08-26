Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Число раненых при взрыве в бельгийском Шиме возросло до четырех

Погибшим в результате инцидента числится один человек

В результате прогремевшего в бельгийском городе Шиме взрыва, разрушившего часть спортивного центра, пострадали четыре человека, один числится погибшим, сообщили власти.

Полиция Бельгии и Франции была приведена в состоянии повышенной готовности после инцидента. Сообщается, что под завалами части здания еще могут находиться люди, передает Reuters.

Как ранее писали «Известия», в ночь на пятницу в городе Шиме в Бельгии прогремел сильный взрыв в спортивном центре. Позднее власти уточнили, что инцидент не был терактом, взорвался бытовой газ, предположительно, в результате попытки самоубийства.

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Число раненых при взрыве в бельгийском Шиме возросло до четырех

Погибшим в результате инцидента числится один человек

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке