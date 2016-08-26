Число раненых при взрыве в бельгийском Шиме возросло до четырех

Погибшим в результате инцидента числится один человек
В результате прогремевшего в бельгийском городе Шиме взрыва, разрушившего часть спортивного центра, пострадали четыре человека, один числится погибшим, сообщили власти.
Полиция Бельгии и Франции была приведена в состоянии повышенной готовности после инцидента. Сообщается, что под завалами части здания еще могут находиться люди, передает Reuters.
Как ранее писали «Известия», в ночь на пятницу в городе Шиме в Бельгии прогремел сильный взрыв в спортивном центре. Позднее власти уточнили, что инцидент не был терактом, взорвался бытовой газ, предположительно, в результате попытки самоубийства.
#Belgium emergency services expect many more deaths in the #Chimay rubble, unknown if explosion terrorism related https://t.co/xq6FM1j3ia— Breaking911 (@Breaking911) 26 августа 2016 г.
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