КПП турецкой полиции взорвали на юго-востоке страны

На дорожном контрольно-пропускном пункте полиции в Джизре провинции Ширнак на юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть раненые.



Об этом сообщает сообщает турецкий телеканал NTV. На место происшествия прибывают машины скорой помощи. В организации теракта подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает телеканал.

Напомним, что 18 августа власти города Ван на востоке Турции сообщили, что в результате взрыва автомобиля у полицейского участка были ранены 40 человек, 38 из которых — гражданские лица, при этом погибли три человека.

Как отмечается в заявлении властей, которое приводит DHA, заминированный автомобиль был припаркован у полицейского участка заранее, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Как полагают власти, ответственность за взрыв несут представители Рабочей партии Курдистана.



Рабочая партия Курдистана — курдская политическая, повстанческая организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции.

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