Ассанж: предвыборная кампания Клинтон — это антироссийская истерия

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал предвыборную кампанию кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон антироссийской истерией.



«В этой предвыборной кампании наблюдается огромная политизированность прессы. Вызывает озабоченность, что штаб Клинтон во время кампании обвиняет всех как российских шпионов. Это очень беспокоит», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.



По его словам, Клинтон ухватилась за своего рода «истерию в духе неомаккартизма о России и использует это в кампании».



При этом он отметил, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп «явно не российский агент». Таким образом Ассанж прокомментировал высказывание бывшего главы ЦРУ Майкла Морелла, который поддерживает на выборах США Хиллари Клинтон и в своей статье в New York Times назвал Трампа «невольным агентом» России.



Отметим, что ранее Морелл призвал власти США тайно убивать россиян в Сирии и заставить тем самым Москву «расплачиваться» за участие в урегулировании сирийского кризиса.



Напомним, что WikiLeaks обнародовала в пятницу 19 252 электронных письма национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Из них следует, что в руководстве партии активно искали способы поддержать Клинтон во время первичных выборов и дискредитировать ее основного конкурента на праймериз, сенатора Берни Сандерса.

23 августа сообщалось, что полиция разыскивает неизвестного мужчину, пытавшегося проникнуть через окно в посольство Эквадора в Лондоне, где скрывается создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Мужчина лез по стене посольства, однако был обнаружен охраной, после чего он скрылся с места происшествия.



Маккартизм (англ. McCarthyism — по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти) — движение в общественной жизни США, имевшее место между концом 1940-х и 1957 годом, сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против граждан подозреваемых в сочувствии к СССР.

