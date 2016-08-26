Путин прибыл на Алтай для обсуждения развития курортной отрасли

Президент проведет в городе Белокурихе заседание президиума Государственного совета
Президент России Владимир Путин прибыл на Алтай, где проведет заседание президиума Госсовета. На нем будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса РФ, сообщили в пресс-службе Кремля. Заседание пройдет в городе Белокурихе Алтайского края.
Основным докладчиком выступит Александр Карлин — губернатор Алтайского края .
«Использование механизма территорий опережающего социально-экономического развития с применением соответствующих льгот и преференций на курортах с наибольшим инвестиционным потенциалом позволит создать привлекательные условия для инвесторов», — говорится в материалах к заседанию.
Напомним, что 19 августа Владимир Путин с рабочим визитом посетил Крым, где провел заседание Совета безопасности РФ и заглянул на Всероссийский молодежный форум «Таврида». Тогда он назвал повышение благосостояния крымчан главной задачей руководителей Республики Крым и города Севастополя.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.