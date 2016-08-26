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Путин прибыл на Алтай для обсуждения развития курортной отрасли

Президент проведет в городе Белокурихе заседание президиума Государственного совета

Президент России Владимир Путин прибыл на Алтай, где проведет заседание президиума Госсовета. На нем будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса РФ, сообщили в пресс-службе Кремля. Заседание пройдет в городе Белокурихе Алтайского края.

Основным докладчиком выступит Александр Карлин — губернатор Алтайского края .

«Использование механизма территорий опережающего социально-экономического развития с применением соответствующих льгот и преференций на курортах с наибольшим инвестиционным потенциалом позволит создать привлекательные условия для инвесторов», — говорится в материалах к заседанию.

Напомним, что 19 августа Владимир Путин с рабочим визитом посетил Крым, где провел заседание Совета безопасности РФ и заглянул на Всероссийский молодежный   форум «Таврида». Тогда он назвал повышение благосостояния крымчан главной задачей руководителей Республики Крым и города Севастополя.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Путин прибыл на Алтай для обсуждения развития курортной отрасли

Президент проведет в городе Белокурихе заседание президиума Государственного совета

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