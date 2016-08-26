Путин прибыл на Алтай для обсуждения развития курортной отрасли

Президент России Владимир Путин прибыл на Алтай, где проведет заседание президиума Госсовета. На нем будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса РФ, сообщили в пресс-службе Кремля. Заседание пройдет в городе Белокурихе Алтайского края.



Основным докладчиком выступит Александр Карлин — губернатор Алтайского края .

«Использование механизма территорий опережающего социально-экономического развития с применением соответствующих льгот и преференций на курортах с наибольшим инвестиционным потенциалом позволит создать привлекательные условия для инвесторов», — говорится в материалах к заседанию.

Напомним, что 19 августа Владимир Путин с рабочим визитом посетил Крым, где провел заседание Совета безопасности РФ и заглянул на Всероссийский молодежный форум «Таврида». Тогда он назвал повышение благосостояния крымчан главной задачей руководителей Республики Крым и города Севастополя.

