Путин провел рабочую встречу с Кадыровым

Накануне поздно вечером президент России Владимир Путин встретился с врио Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поинтересовался у врио главы республики результатами в социально-экономической сфере, а также спросил про спортивные успехи региона.

«У нас на сегодняшний день хорошая динамика: в этом году, в первом полугодии, у нас объем промышленного производства вырос на 11,6%, сельское хозяйство — на 7,4%. Мы также запустили по линии сельского хозяйства, по импортозамещению, молочный комплекс на 1,2 тыс. дойных коров и кормовой центр на 4 тыс. голов крупного рогатого скота», — доложил Кадыров, чьи слова приводит официальный сайт Кремля.

Врио Чечни отметил сокращение безработицы в текущем году — в республике было создано около 5 тыс. рабочих мест. Он также добавил, что майские указы президента выполняются — учителям в регионе поднимают заработную плату.

«К учебному году мы тоже хорошо подготовились: в этом году мы запускаем 19 новых школ — 9,6 тыс. мест и, как вы нам поручили, в ближайшие годы полностью решим вопрос образовательного характера. И дошкольные образовательные учреждения для детей от трех до семи лет мы довели до 100% — нет у нас очередей», — сказал Кадыров.

Врио главы региона также добавил, что в 2016 году около 4 тыс. человек получат жилье.

Кадыров также рассказал о развитии спорта в регионе.

«Мы развиваем дзюдо, другие направления в спорте. У нас это, можно сказать, приоритет. Думаю, что когда‑нибудь вы приедете, поприсутствуете на тренировке», — сказал он.

Также накануне Рамзан Кадыров встретился с председателем СКР Александром Бастрыкиным. Глава Следственного комитета отметил высокий вклад Кадырова в развитие региона и воспитание молодежи. В ходе встречи Бастрыкин рассказал о функционировании в системе ведомства кадетских корпусов и классов в ряде регионов страны. Кадыров поддержал его предложение о создании кадетского корпуса СК на территории Чечни.