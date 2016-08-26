Власти Италии сообщили о 267 погибших в землетрясении

Жертвами разрушительного землетрясения в центральной Италии стали 267 человек, сообщила последние данные представительница национальной службы Гражданской обороны Имаклоана Постильионе.



Кроме того, по ее словам, 387 пострадавших в настоящий момент находятся в больницах.



Ранее сообщалось, что всего с момента мощного землетрясения в ночь на 24 августа было зафиксировано более 460 подземных толчков, а число погибших составляет 250 человек, раненых — не менее 270.

5 тыс. спасателей и добровольцев продолжают искать оставшихся в живых под обломками после землетрясения в центральных районах Италии.



Землетрясение затронуло обширную зону Апеннинского хребта. В районе пострадавших населенных пунктов Аматриче, Пескара-дель-Тронто, Аккумоли, Аркуата продолжаются поисково-спасательные работы.







