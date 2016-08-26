Власти Италии сообщили о 267 погибших в землетрясении

387 пострадавших в настоящий момент находятся в больницах
Жертвами разрушительного землетрясения в центральной Италии стали 267 человек, сообщила последние данные представительница национальной службы Гражданской обороны Имаклоана Постильионе.
Кроме того, по ее словам, 387 пострадавших в настоящий момент находятся в больницах.
Ранее сообщалось, что всего с момента мощного землетрясения в ночь на 24 августа было зафиксировано более 460 подземных толчков, а число погибших составляет 250 человек, раненых — не менее 270.
5 тыс. спасателей и добровольцев продолжают искать оставшихся в живых под обломками после землетрясения в центральных районах Италии.
Землетрясение затронуло обширную зону Апеннинского хребта. В районе пострадавших населенных пунктов Аматриче, Пескара-дель-Тронто, Аккумоли, Аркуата продолжаются поисково-спасательные работы.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.