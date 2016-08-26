Девять человек погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции

25 человек получили ранения
Количество жертв при взрыве в Джизре на юго-востоке Турции увеличилось до девяти. 64 человека получили ранения. Об этом сообщил источник в медицинский кругах.
Ранее стало известно об одном погибшем и 25 раненых, передает агентство Reuters.
Взрыв произошел рядом со зданием управления полиции, оно было полностью разрушено.
По информации местных СМИ, взорвался заминированный грузовой автомобиль. Сообщается, что в организации теракта подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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