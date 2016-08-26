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Пятница,
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Девять человек погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции

25 человек получили ранения

Количество жертв при взрыве в Джизре на юго-востоке Турции увеличилось до девяти. 64 человека получили ранения. Об этом сообщил источник в медицинский кругах.

Ранее стало известно об одном погибшем и 25 раненых, передает агентство Reuters.

Взрыв произошел рядом со зданием управления полиции, оно было полностью разрушено. 

По информации местных СМИ, взорвался заминированный грузовой автомобиль. Сообщается, что в организации теракта подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).  

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Девять человек погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции

25 человек получили ранения

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