Девять человек погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции

Количество жертв при взрыве в Джизре на юго-востоке Турции увеличилось до девяти. 64 человека получили ранения. Об этом сообщил источник в медицинский кругах.

Ранее стало известно об одном погибшем и 25 раненых, передает агентство Reuters.

Взрыв произошел рядом со зданием управления полиции, оно было полностью разрушено.

По информации местных СМИ, взорвался заминированный грузовой автомобиль. Сообщается, что в организации теракта подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).