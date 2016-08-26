Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

В Белоруссии не подтвердили информацию о новой цене на газ из РФ

По словам пресс-секретаря премьер-министра Республики Беларусь Владислава Сычевича, переговоры продолжаются

Переговоры о стоимости для Белоруссии российского газа продолжаются, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Республики Беларусь Владислав Сычевич.

«Переговоры по цене на газ продолжаются», — цитирует Сычевича «РИА Новости».

26 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что РФ и Белоруссия предварительно согласовали новую схему ценообразования на российский газ. Цена для Республики Беларусь снизится со $132 до примерно $100 за 1 тыс. куб. м, а долларовую формулу цены заменит рублевая. Также Минск погасит долг за газ и пени по старой цене.

Напомним, что белорусские власти с начала года ставят вопрос о справедливости нынешней цены российского газа. В частности, ранее премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков  
говорил, что цена на голубое топливо должна составлять $80 за 1 тыс. куб. м вместо бывших тогда $142. 

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что Белоруссия с начала текущего года задолжала РФ за поставки газа более $125 млн. Но министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик говорил, что Минск не признает наличия этого долга перед «Газпромом».

8 июня сообщалось, что решить спор по цене на газ, не вынося обсуждения этого «технического разногласия» на высший уровень, поручили министрам энергетики президенты России и Белоруссии. Об этом тогда сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

17 июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сказал, что Москва пока не получила серьезных аргументов от Минска в пользу предоставления скидки на газ для Белоруссии, однако переговоры продолжаются.

В июле министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии России за газ составлял уже $270 млн.

Читайте также: Москва и Минск пытаются уладить энергетические проблемы

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В Белоруссии не подтвердили информацию о новой цене на газ из РФ

По словам пресс-секретаря премьер-министра Республики Беларусь Владислава Сычевича, переговоры продолжаются

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Василий Колташов

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

финансист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке