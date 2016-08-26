В Белоруссии не подтвердили информацию о новой цене на газ из РФ

Переговоры о стоимости для Белоруссии российского газа продолжаются, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Республики Беларусь Владислав Сычевич.



«Переговоры по цене на газ продолжаются», — цитирует Сычевича «РИА Новости».



26 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что РФ и Белоруссия предварительно согласовали новую схему ценообразования на российский газ. Цена для Республики Беларусь снизится со $132 до примерно $100 за 1 тыс. куб. м, а долларовую формулу цены заменит рублевая. Также Минск погасит долг за газ и пени по старой цене.



Напомним, что белорусские власти с начала года ставят вопрос о справедливости нынешней цены российского газа. В частности, ранее премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков

говорил, что цена на голубое топливо должна составлять $80 за 1 тыс. куб. м вместо бывших тогда $142.



В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что Белоруссия с начала текущего года задолжала РФ за поставки газа более $125 млн. Но министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик говорил, что Минск не признает наличия этого долга перед «Газпромом».



8 июня сообщалось, что решить спор по цене на газ, не вынося обсуждения этого «технического разногласия» на высший уровень, поручили министрам энергетики президенты России и Белоруссии. Об этом тогда сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

17 июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сказал, что Москва пока не получила серьезных аргументов от Минска в пользу предоставления скидки на газ для Белоруссии, однако переговоры продолжаются.



В июле министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии России за газ составлял уже $270 млн.



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