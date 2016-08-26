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Путин поручил проработать развитие санаторно-курортного комплекса

По словам президента России, документ должен определять приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения инвестиций

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и подготовить стратегию развития санаторно-курортного комплекса страны. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета в пятницу.

«Прошу вас в марте следующего года завершить подготовку этой стратегии. Пока такого базового документа нет. И правительство должно приступить к его разработке как можно быстрее и принять его», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что стратегия должна быть всесторонне продуманной, а также должна определять приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения инвестирования в отрасль.

Глава государства также отметил необходимость создания специальных информационных ресурсов для россиян и иностранцев, которые бы рассказывали о возможностях санаторного лечения в России.

Также президент предложил создать систему оценки российских курортов по аналогии со «звездностью» для отелей. Владимир Путин добавил, что это поможет людям лучше ориентироваться при выборе здравниц и станет дополнительным стимулом для собственников и персонала санатория постоянно повышать качество своей работы.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Путин поручил проработать развитие санаторно-курортного комплекса

По словам президента России, документ должен определять приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения инвестиций

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