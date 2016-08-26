Число жертв взрыва на юго-востоке Турции возросло до 11

Также сообщается о 78 раненых
Количество погибших при взрыве заминированного грузовика в городе Джизра юго-восточной турецкой провинции Ширнак увеличилось до 11. Об этом сообщил источник в администрации провинции.
В результате происшествия 78 человек были ранены, передает агентство Anadolu.
Как ранее сообщали «Известия», автомобиль взорвался около 7.00 мск недалеко от здания полицейского управления. Здание было полностью разрушено.
Также ранее сообщалось, что в организации взрыва подозреваются боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.