Число жертв взрыва на юго-востоке Турции возросло до 11

Количество погибших при взрыве заминированного грузовика в городе Джизра юго-восточной турецкой провинции Ширнак увеличилось до 11. Об этом сообщил источник в администрации провинции.

В результате происшествия 78 человек были ранены, передает агентство Anadolu.

Как ранее сообщали «Известия», автомобиль взорвался около 7.00 мск недалеко от здания полицейского управления. Здание было полностью разрушено.

Также ранее сообщалось, что в организации взрыва подозреваются боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).