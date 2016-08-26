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Число жертв взрыва на юго-востоке Турции возросло до 11

Также сообщается о 78 раненых

Количество погибших при взрыве заминированного грузовика в городе Джизра юго-восточной турецкой провинции Ширнак увеличилось до 11. Об этом сообщил источник в администрации провинции.

В результате происшествия 78 человек были ранены, передает агентство Anadolu.

Как ранее сообщали «Известия», автомобиль взорвался около 7.00 мск недалеко от здания полицейского управления. Здание было полностью разрушено.

Также ранее сообщалось, что в организации взрыва подозреваются боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Число жертв взрыва на юго-востоке Турции возросло до 11

Также сообщается о 78 раненых

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