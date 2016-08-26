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При минометном обстреле в Дамаске пострадала гражданка России

Жизнь россиянки находится вне опасности

В ходе минометного обстрела в христианском районе Баб-Тума в сирийском Дамаске ранение получила россиянка Сюзанна Саиди. Об этом сообщил отец пострадавшей Назир Саиди.

«Инцидент произошел в среду вечером. Сюзанна гуляла в старом городе Баб-Тума с сестрой. Мина упала в 15 м от девочек. Спасли стоявшие перед ними машины. Сюзанна получила осколочное ранение в ногу», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Назир Саиди уточнил, что его дочь была доставлена в отделение Красного Креста, где ей оказали необходимую помощь. При этом он отметил, что медикам пока не удалось достать осколок из ноги. 

В настоящий момент Сюзанна Саиди выписана из госпиталя и находится дома.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

При минометном обстреле в Дамаске пострадала гражданка России

Жизнь россиянки находится вне опасности

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