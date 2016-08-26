Президент Италии приедет на похороны жертв землетрясения

Траурная церемония пройдет в субботу в городе Асколи-Пичено
Президент Италии Серджо Маттарелла примет участие в похоронах погибших при землетрясении в городе Асколи-Пичено в центральной части Италии, которые пройдут в субботу. Траурная церемония прощания с жертвами состоится в центральном городском соборе Асколи-Пичено.
Напомним, жертвами разрушительного землетрясения в центральной Италии стали 267 человек. Кроме того, 387 пострадавших в настоящий момент находятся в больницах Марке, Абруццо и Лацио.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на среду в центральной части Италии, сообщает сайт НТВ.Ru. В областях Лацио, Умбрии и Марке были зафиксированы серьезные разрушения. Также колебания земной поверхности ощущались в Риме, Флоренции, Болонье и во многих других итальянских городах. Землетрясение затронуло обширную зону Апеннинского хребта.
Поисково-спасательные работы продолжаются в районе пострадавших населенных пунктов Аматриче, Пескара-дель-Тронто, Аккумоли, Аркуата.
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