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Пятница,
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Лавров не сказал, что препятствует прекращению огня в Сирии

Российский министр иностранных дел заявил, что не хочет портить атмосферу переговоров со своим американским коллегой Джоном Керри

Перед началом переговоров с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать журналистам на вопрос о том, что препятствует прекращению огня в Сирии. «Я бы не хотел портить атмосферу переговоров», — шутливо сказал он американской корреспондентке, задавшей соответствующий вопрос.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран проходят в Женеве. Главная тема переговоров — налаживание координации РФ и США в борьбе с террористами в Сирии.

На встрече ожидается выработка документа по данной теме, так как раунду консультаций предшествовала активная работа дипломатов и военных двух стран. Повестка дня также включает в себя гуманитарную ситуацию вокруг Алеппо, поддержание режима прекращения огня и налаживание политического процесса в охваченной внутренним конфликтом стране.

Не исключено, что будет затронута тема операции Турции на границе с Сирией. Кроме того, министры обсудят ситуацию на Украине и вопросы двусторонней повестки дня. 

Днем ранее Лавров заявил, что вместо требований к Сирии по химоружию США должны выполнить то, что они обещали, — размежевать оппозицию и террористов в стране.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Лавров не сказал, что препятствует прекращению огня в Сирии

Российский министр иностранных дел заявил, что не хочет портить атмосферу переговоров со своим американским коллегой Джоном Керри

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