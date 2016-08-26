Лавров не сказал, что препятствует прекращению огня в Сирии

Перед началом переговоров с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать журналистам на вопрос о том, что препятствует прекращению огня в Сирии. «Я бы не хотел портить атмосферу переговоров», — шутливо сказал он американской корреспондентке, задавшей соответствующий вопрос.



Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран проходят в Женеве. Главная тема переговоров — налаживание координации РФ и США в борьбе с террористами в Сирии.



На встрече ожидается выработка документа по данной теме, так как раунду консультаций предшествовала активная работа дипломатов и военных двух стран. Повестка дня также включает в себя гуманитарную ситуацию вокруг Алеппо, поддержание режима прекращения огня и налаживание политического процесса в охваченной внутренним конфликтом стране.



Не исключено, что будет затронута тема операции Турции на границе с Сирией. Кроме того, министры обсудят ситуацию на Украине и вопросы двусторонней повестки дня.

Днем ранее Лавров заявил, что вместо требований к Сирии по химоружию США должны выполнить то, что они обещали, — размежевать оппозицию и террористов в стране.