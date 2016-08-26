УЕФА изменил правила отбора в Лигу чемпионов

Союз гарантировал клубам Италии, Испании, Германии и Англии места на турнире
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантировал Англии, Германии, Италии и Испании по четыре места в Лиге чемпионов, тем самым изменив правила отбора команд на турнир. Об этом сообщили в пресс-службе спортивной организации.
Начиная с 2018 года по четыре команды из этих стран будут автоматически отбираться в групповой турнир Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».
При этом, согласно действующей системе, три сильнейших чемпионата (на настоящий момент — Испании, Германии и Англии) имеют по три гарантированных места на групповом этапе турнира и по одному месту в раунде плей-офф квалификации. Четвертый по силе чемпионат (на настоящий момент — Италии) имеет только два гарантированных места на групповом этапе и одно — в плей-офф квалификации. Это значит, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов выступит по четыре команды от Англии, Германии и Испании, однако представителей Италии будет всего два.
Изменения в правилах осложнят представителям других стран отбор, так как им придется бороться за попадание в турнир в квалификационном раунде плей-офф.
Напомним, накануне стали известны соперники российских клубов ЦСКА и «Ростов» в Лиге чемпионов. На групповом этапе московские армейцы сыграют с «Байером», «Тоттенхэмом» и «Монако». Ростовчане встретятся с «Баварией», ПСВ и «Атлетико».
Главный тренер москвичей Леонид Слуцкий, комментируя итоги жеребьевки, признал, что его команде достались самые сложные соперники.
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