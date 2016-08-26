Экс-премьер Польши: власти сделали из русофобии телешоу

Власти Польши используют русофобию в качестве инструмента государственной политики и поэтому постоянно пугают своих граждан неминуемой агрессией со стороны России, придавая огромное значение проходящим в РФ военным учениям, заявил польский экс-премьер Лешек Миллер.



Такое мнение он высказал в эфире местного телеканала TVN24, комментируя созыв спецсовещания польского правительства из-за стартовавшей в России внезапной проверки боеготовности.



По его словам, в Польше из этого события сделали телевизионное шоу. «Созвали специальное совещание, что просто несерьезно», — заявил Миллер.



Это следствие того факта, что в Польше русофобия стала официальной государственной доктриной, как и культивирование страха перед Россией, считает бывший премьер.

По его словам, в Польше ежедневно происходит устрашение Россией и распространение убежденности, что в Варшаве вот-вот появятся российские танки, но «никто не отвечает на вопрос, зачем ей на нас нападать».

В Польше нет российского меньшинства, которое требовало бы защиты, нет природных богатств, которые могли бы заинтересовать Москву, нет религиозного меньшинства, нуждающегося в помощи русской Церкви, а у самой России нет никаких территориальных претензий к Польше, пояснил он.



При этом бывший глава польского правительства подчеркнул, что такие «территориальные претензии есть у украинских националистов, которых поддерживает нынешнее руководство страны».



Комментируя внезапную проверку боеготовности российской армии, Миллер констатировал, что проведение учений войск на полигонах абсолютно нормально, так как маневры проходят в США, на полигонах НАТО в Европе, недавно были в Польше, и поэтому есть и в России.

Лешек Цезарий Миллер был премьер-министром Польши с 19 октября 2001 по 2 мая 2004 года от партии «Союз демократических левых сил» и подал в отставку на следующий день после вступления страны в ЕС.

