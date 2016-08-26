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Стало известно, как долго турецкая армия останется в Сирии

По словам турецкого премьера Бинали Йылдырыма, действия Анкары направлены на то, чтобы не допустить появления нового потока мигрантов

Подразделения турецкой армии сохранят присутствие на севере Сирийской Арабской Республики, пока из этого региона не будут вытеснены боевики ИГИЛ (группировка запрещена РФ), заявил в премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым.

Также он добавил, что Анкара очищает границы от бойцов ИГИЛ и других террористических группировок, чтобы не допустить появления нового потока мигрантов. По его словам, ситуация в Сирии и Ираке осложняется, миграционную проблему нужно обсуждать на уровне ЕС.

Днем ранее Бинали Йылдырым заявил, что Турция не видит в будущем места для Асада при решении сирийского конфликта, однако игнорировать интересы режима сирийского лидера, по мнению Йылдырыма, невозможно.

Ранее «Известия» писали, что турецкая армия начала на рассвете в среду беспрецедентное наступление на сирийскую территорию в районе города Джараблус в рамках объявленной властями страны военной операции «Щит Евфрата». На территорию САР вошли танки и турецкий спецназ при поддержке с воздуха истребителей F-16.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Стало известно, как долго турецкая армия останется в Сирии

По словам турецкого премьера Бинали Йылдырыма, действия Анкары направлены на то, чтобы не допустить появления нового потока мигрантов

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