Стало известно, как долго турецкая армия останется в Сирии

Подразделения турецкой армии сохранят присутствие на севере Сирийской Арабской Республики, пока из этого региона не будут вытеснены боевики ИГИЛ (группировка запрещена РФ), заявил в премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым.



Также он добавил, что Анкара очищает границы от бойцов ИГИЛ и других террористических группировок, чтобы не допустить появления нового потока мигрантов. По его словам, ситуация в Сирии и Ираке осложняется, миграционную проблему нужно обсуждать на уровне ЕС.



Днем ранее Бинали Йылдырым заявил, что Турция не видит в будущем места для Асада при решении сирийского конфликта, однако игнорировать интересы режима сирийского лидера, по мнению Йылдырыма, невозможно.

Ранее «Известия» писали, что турецкая армия начала на рассвете в среду беспрецедентное наступление на сирийскую территорию в районе города Джараблус в рамках объявленной властями страны военной операции «Щит Евфрата». На территорию САР вошли танки и турецкий спецназ при поддержке с воздуха истребителей F-16.



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