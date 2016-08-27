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«На награждении в Кремле я волновалась сильнее, чем на Олимпиаде!»

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых выступлениях Елена Прокофьева побывала в редакции «Известий» и рассказала о своей встрече с президентом России и пути к золоту Игр

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В пятницу гостьей редакции газеты «Известия» стала представительница олимпийской сборной России по синхронному плаванию Елена Прокофьева. 22-летняя спортсменка своим успешным выступлением в Рио помогла команде завоевать золотую медаль Игр-2016 в групповых выступлениях.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Елена рассказала о том, кто привел ее в синхронное плавание, ради кого она не бросила спорт и добилась самой высокой награды. Зашла речь и о том, каким образом российские синхронистки в Рио обезопасили себя от подмешивания допинга.

Также Прокофьева поделилась с «Известиями» эмоциями от встречи с президентом России Владимиром Путиным на награждении олимпийцев в Кремле.

— Во время награждения я волновалась больше, чем на выступлении на Олимпиаде, — рассказала Прокофьева. — Ноги дрожали, подкашивались. Это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Думаю, я была не одна такая — волновались все ребята. Но оказалось, что это не так уж и страшно.

Фото: Азамат Бостанов

Полное интервью с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Еленой Прокофьевой читайте на сайте «Известий» и в печатной версии газеты в понедельник, 29 августа.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

«На награждении в Кремле я волновалась сильнее, чем на Олимпиаде!»

«На награждении в Кремле я волновалась сильнее, чем на Олимпиаде!»Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых выступлениях Елена Прокофьева побывала в редакции «Известий» и рассказала о своей встрече с президентом России и пути к золоту Игр

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Сергей Лисин

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