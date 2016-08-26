Лавров и Керри договариваются о координации действий в Сирии

В Женеве 26 августа глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри приступили к переговорам по вопросам сирийского урегулирования и борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Несмотря на все сложности, а также на разные подходы к способам решения конфликта, российская и американская стороны начали встречу с позитивным настроем. По традиции встречи Керри и Лаврова начинаются с вопроса от американской прессы, на которые российский министр реагирует с присущим ему чувством юмора. В этот раз американская журналистка спросила главу МИД России, что препятствует прекращению огня в Сирии. На что Сергей Лавров с улыбкой ответил: «Я бы не хотел портить атмосферу переговоров».

Однако понимание того, почему прекращения огня до сих пор не произошло, есть. Несмотря на все усилия российской стороны, долгие переговоры в формате Международной группы поддержки Сирии в Вене, США до сих пор не выполнили главного — не размежевали так называемую умеренную оппозицию и террористические группировки, действующие в зоне конфликта.

До сих пор боевики группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Ислам» (деятельность организаций запрещена в РФ) базируются в непосредственной близости от расположений умеренной оппозиции, где не действуют российские Воздушно-космические силы (ВКС).

Именно по этому пункту на переговорах в Женеве и пытаются сблизить свои позиции российская и американская делегации.

Еще одной важной темой встречи станет координация действий России и США в Сирии.

По информации «Известий», Джон Керри приехал на встречу с конкретными предложениями по проведению совместных с Россией операций в конкретных районах Сирии.

И, судя по тому что после предварявших встречу глав внешнеполитических ведомств долгих консультаций дипломатов и военных двух стран Сергей Лавров и Джон Керри все-таки встретились, у сторон появилась возможность договориться.

Спустя три часа после начала переговоров к Лаврову и Керри присоединился спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.



Как сообщил «Известиям» источник в российских внешнеполитических кругах, госсекретарь США уже предлагал провести совместную операцию в Сирии на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Однако тогда достичь согласия так и не удалось.

Планируется, что на встрече также будет обсуждаться ход турецкой операции в Сирии в районе города Джераблус.

Как ранее сообщали «Известия», Россия и Сирия были в курсе готовящейся операции турецких ВС по борьбе с боевиками ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ). По словам источника «Известий», вводу турецких войск на территорию Сирии предшествовали определенные договоренности Анкары и Дамаска.

Была ли предупреждена американская сторона о военных действиях Турции по борьбе с терроризмом в Сирии, до сих пор неизвестно. Однако реакция Белого дома была положительной. В день начала операции, 24 августа, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что наступательная операция Анкары — это существенный прогресс.

Последняя встреча главы российского МИДа и госсекретаря США прошла в июле в Москве и длилась более 13 часов. Тогда стороны не вышли с переговоров с конкретными договоренностями. Есть надежда, что встреча в Женеве всё же будет более результативной.

