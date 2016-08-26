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В Италии объявлен траур по жертвам землетрясения

Ранее правительство страны ввело чрезвычайное положение в пострадавших от стихийного бедствия зонах

В субботу, 27 августа, в Италии объявлен национальный траур по жертвам землетрясения, которое прошло в центральном районе страны в ночь на среду. Об этом сообщила пресс-служба государственного совета министров.

«Завтра, 27 августа, состоятся похороны погибших в Асколи-Пичено с участием представителей высшего руководства. В связи с этим совмин провозглашает день национального траура», — говорится в официальном заявлении дворца Киджи, текст которого приводит агентство ТАСС.

Напомним, ранее правительство Италии объявило о введении чрезвычайного положения в пострадавших зонах.

Ранее в пятницу «Известия» писали, что количество жертв стихийного бедствия достигло 267. В настоящий момент 387 пострадавших находятся в больницах. 

С момента начала землетрясения было зафиксировано около 460 подземных толчков. Сейчас спасатели и добровольцы продолжают поиски под обломками зданий.

Напомним, стихия затронула три итальянские области — Лацио, Умбрии и Марке.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В Италии объявлен траур по жертвам землетрясения

Ранее правительство страны ввело чрезвычайное положение в пострадавших от стихийного бедствия зонах

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