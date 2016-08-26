В Италии объявлен траур по жертвам землетрясения

Ранее правительство страны ввело чрезвычайное положение в пострадавших от стихийного бедствия зонах
В субботу, 27 августа, в Италии объявлен национальный траур по жертвам землетрясения, которое прошло в центральном районе страны в ночь на среду. Об этом сообщила пресс-служба государственного совета министров.
«Завтра, 27 августа, состоятся похороны погибших в Асколи-Пичено с участием представителей высшего руководства. В связи с этим совмин провозглашает день национального траура», — говорится в официальном заявлении дворца Киджи, текст которого приводит агентство ТАСС.
Напомним, ранее правительство Италии объявило о введении чрезвычайного положения в пострадавших зонах.
Ранее в пятницу «Известия» писали, что количество жертв стихийного бедствия достигло 267. В настоящий момент 387 пострадавших находятся в больницах.
С момента начала землетрясения было зафиксировано около 460 подземных толчков. Сейчас спасатели и добровольцы продолжают поиски под обломками зданий.
Напомним, стихия затронула три итальянские области — Лацио, Умбрии и Марке.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.