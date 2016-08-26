Роман Власов: «Счастлив, что мне удалось сказать президенту спасибо»

В четверг в Большом Кремлевском дворце состоялась традиционная встреча призеров Олимпиады с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Также спортсмены встретились с министром спорта Виталием Мутко и секретарем Государственного совета, помощником президента Игорем Левитиным. На мероприятии корреспонденту «Известий» удалось пообщаться с одним из триумфаторов Игр в Рио — борцом греко-римского стиля в категории до 74 кг, двукратным олимпийским чемпионом (Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016) Романом Власовым. Спортсмен рассказал о том, какие эмоции он испытал перед началом церемонии вручения государственных наград.

— Безусловно, есть волнение, но это очень приятно, — признался Власов. — Лично хотелось выразить Владимиру Владимировичу слова благодарности за тот вклад, который он внес в развитие спорта в нашей стране. Наверное, это самые счастливые минуты, когда есть возможность пожать руку нашему президенту. Очень приятно находиться в Кремле на таком мероприятии в компании с великими спортсменами.

Роман завоевал свою медаль 15 августа. В финале наш спортсмен победил датчанина Марка Мадсена (5:1). Власов признался, что ему сложно сказать, какой момент для него был более волнительным — встреча с президентом или награждение золотой олимпийской медалью.

— Это два совершенно разных события, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион. — Но и то и другое — важнейшие события в моей жизни. Их сложно сопоставить между собой. Одно без другого невозможно. Моменты, когда ты стоишь не пьедестале, играет гимн твоей страны, а потом тебя награждает президент, наверное, являются главными целями в жизни любого спортсмена. Получить награду из рук главы государства — большая честь. Любовь к родине, любовь к своей стране, любовь к людям, которые в ней живут — именно это и движет нами.

Роман Власов вернулся в Россию раньше, чем основная группа российских спортсменов. Тем не менее на родине его встретили очень тепло.

— Мне было очень приятно, когда меня встречали, — поделился борец. — Приехали сотни детей. Меня очень тронул такой прием, до сих пор эмоционально отхожу от этого события. Услышал очень много приятных слов в свой адрес. А также успел лично поблагодарить тех, кто меня поддерживал. Я пять дней пробыл дома, поэтому успел повидаться и со своими родными и близкими — они разделили со мной эти приятные минуты.



У многих российских спортсменов остались не самые лучшие воспоминания от жизни в столице Игр. Некоторые остались очень недовольны бытовыми условиями в Олимпийской деревне. Однако Власов отметил, что ему в Бразилии понравилось абсолютно всё.

— Я очень благодарен Рио-де-Жанейро и всей Бразилии за то, что в этом месте решилась моя спортивная судьба, — продолжил чемпион. — Там я сумел полностью реализовать себя как спортсмен, и я благодарен этому месту. Для меня это счастливый город, который позволил мне стать двукратным олимпийским чемпионом. У меня не было абсолютно никаких проблем. Все жители Олимпийской деревни были очень дружелюбны, и мне было приятно там находиться. Самый главный сувенир, который я привез из Рио, — золотая медаль. Еще привез небольшую игрушку для племянницы.

После встречи с Владимиром Путиным спортсмены собрались на Ивановской площади, где премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил им ключи от новеньких автомобилей. По словам Романа Власова, на встрече с первыми лицами государства после победы в Рио он волновался все-таки меньше, чем четыре года назад после возвращения с Игр в Лондоне.

— Честно признаться, в этот раз всё было более спокойно, — отметил российский борец. — Но это не менее важно для меня. Рад, что удалось взять ответное слово и сказать президенту спасибо. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Если говорить про подаренный автомобиль, то мне уже удалось его осмотреть. Очень понравился, хочется скорее прокатиться.

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