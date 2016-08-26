На головы прихожан в турецкой мечети рухнула люстра

В мечети турецкого города Кайсери (регион Анатолия) в центре страны не менее 11 человек получили ранения из-за падения люстры.



Как сообщает турецкий телеканал Habeturk, люстра рухнула в момент проповеди прямо на головы людей. Пострадали 11 человек, они были госпитализированы в различные больницы города.



По словам свидетелей, люстру установили в мечети сегодня. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

