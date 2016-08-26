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Пятница,
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На головы прихожан в турецкой мечети рухнула люстра

В результате инцидента ранения получили 11 человек

В мечети турецкого города Кайсери (регион Анатолия) в центре страны не менее 11 человек получили ранения из-за падения люстры.

Как сообщает турецкий телеканал Habeturk, люстра рухнула в момент проповеди прямо на головы людей. Пострадали 11 человек, они были госпитализированы в различные больницы города.

По словам свидетелей, люстру установили в мечети сегодня. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

На головы прихожан в турецкой мечети рухнула люстра

В результате инцидента ранения получили 11 человек

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