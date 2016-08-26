Ученые нашли ген, отвечающий за употребление кофе

Европейские генетики провели исследование генов итальянцев, которые любят пить кофе больше, чем все остальные нации. В итоге выяснилось, что разновидности гена PDSS2 влияют на то, как человеческий организм перерабатывает кофеин. То есть именно этот ген отвечает за то, сколько кофе нужно человеку.

Специалисты изучали итальянцев, которые отличаются особенной любовью к кофе, — они выпивают в среднем 5–6 чашек кофе в день вместо обычных полутора, пишет журнал Scientific Reports.

Ученые забирали кровь как у тех, кто любит кофе, так и у тех, кто его не пьет. В ходе исследования они изучили разновидности мелких мутаций у обоих типов людей. В итоге специалистам удалось найти два десятка мелких мутаций, именно они влияют на то, насколько человек был склонен к употреблению кофе. Мутации находились на шестой хромосоме, внутри гена PDSS2. Именно этот ген, по мнению ученых, и отвечает за производство фермента Q10, а он, в свою очередь, является чуть ли не главным звеном в системе клеточного дыхания и преобразования питательных веществ в молекулы АТФ.

За то, любит человек кофе или нет, отвечает не только этот ген. Но, по мнению специалистов, именно он управляет поведением других участков ДНК, которые ранее связывались с пристрастием к кофе.