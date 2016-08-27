Две пятерки Тома Форда

27 августа исполняется 55 лет дизайнеру и кинорежиссеру, прославившемуся работой в знаменитых домах моды, владельцу собственной торговой марки Тому Форду. «Известия» вспомнили главные достижения в карьере американского дизайнера и кинорежиссера.



Карьера в Gucci (1990–2004)

В 1990 году, будучи никому не известным дизайнером, Том Форд был принят на должность главы женской линии Gucci ready-to-wear. Уже через три года он разрабатывал 13 линий одежды, а в 1994-м получил должность креативного директора. Из бренда, который мало кто замечал, Том Форд превратил Gucci в компанию стоимостью $10 млрд. Именно он вернул в моду гламур, представив в линейке вельветовые брюки, обтягивающие атласные рубашки и ботинки металлического цвета.



Первый титул (1996)

Совет модных дизайнеров Америки назвал Тома Форда дизайнером года. Наряду с профессионалами его новаторский взгляд получил признание широкой общественности. Дизайнеру на тот момент было всего 35 лет.



Именной бренд и первый бутик (2004, 2007)

В 2004-м Том Форд начал работать над созданием собственного бренда и уже спустя год анонсировал запуск именной линии. В апреле 2007 года в Нью Йорке на Мэдисон-авеню открылся его первый бутик. Это событие окончательно закрепило кутюрье в топе влиятельнейших персон мировой модной индустрии.



«Одинокий мужчина», 2008 (18+)

Том Форд впервые выступает как кинорежиссер, желая оставить после себя еще что-то кроме «горы платьев». Фильм получился не менее красивым, чем его безупречные туалеты. Каждый кадр в нем доведен до совершенства, а Колин Ферт, исполнивший главную роль, получил награду как лучший актер на Венецианском кинофестивале.



Фото: kinopoisk.ru











«Под покровом ночи», 2016 (18+)

Этой осенью миру будет представлена вторая картина дизайнера, режиссера и сценариста. На этот раз — триллер об успешной американке Сьюзен, беззаботная жизнь которой заканчивается после того, как она получает посылку бывшего супруга. В главных ролях — Эми Адамс и Джейк Джилленхол.​​​​​​​

