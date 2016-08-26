РПК взяла на себя ответственность за взрыв КПП турецкой полиции

Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за взрыв КПП полиции в городе Джизра провинции Ширнак на юго-востоке Турецкой Республики.



Это передает агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление РПК.



Напомним, что количество погибших при взрыве заминированного грузовика в городе Джизра юго-восточной турецкой провинции Ширнак увеличилось до 11. Были ранены 78 человек, заявил источник в администрации провинции.

Взрыв произошел рядом со зданием управления полиции, оно было полностью разрушено.

По информации местных СМИ, взорвался заминированный грузовой автомобиль. В организации теракта с самого начала подозревались боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).