РПК взяла на себя ответственность за взрыв КПП турецкой полиции

Жертвами теракта в городе Джизра на юго-востоке Турции стали 11 человек
Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за взрыв КПП полиции в городе Джизра провинции Ширнак на юго-востоке Турецкой Республики.
Это передает агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление РПК.
Напомним, что количество погибших при взрыве заминированного грузовика в городе Джизра юго-восточной турецкой провинции Ширнак увеличилось до 11. Были ранены 78 человек, заявил источник в администрации провинции.
Взрыв произошел рядом со зданием управления полиции, оно было полностью разрушено.
По информации местных СМИ, взорвался заминированный грузовой автомобиль. В организации теракта с самого начала подозревались боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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