Премьер-министр Словакии: антироссийские санкции вредят Евросоюзу

Антироссийские санкции вредят не только Российской Федерации, но и самому Евросоюзу. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Лично я считаю, что пришло время посмотреть на санкции с рациональной точки зрения, и сказать, что они наносят вред как ЕС, так и России. Они не принесли абсолютно никакой пользы для решения проблем, на которые они должны были повлиять», — цитирует «Русская планета» пост Фицо на своей странице в Facebook.

В четверг в ходе встречи премьер-министра Словакии с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пришли к мнению, что странам необходимо активизировать взаимовыгодную торговлю.

Фицо и ранее высказывался за отмену антироссийских санкций. Так, в феврале текущего года Фицо также отмечал, что вину за конфликт на Украине нельзя возлагать только на Россию, и называл ограничительные меры в отношении РФ нонсенсом.



Накануне президент Чехии Земан заявил в своей резиденции в Пражском Граде перед послами Чехии в зарубежных странах, что пора открыто выразить свое отношение к антироссийским санкциям и выступить за их отмену.



Напомним, отношения России и стран Запада ухудшились в связи с кризисом на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.



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