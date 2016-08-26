Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
26 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

В Кремле объяснили, почему встреча Путина и Кадырова прошла ночью

Комментарии 1

Время суток было выбрано из-за плотного графика главы государства

Встреча президента России Владимира Путина и врио главы Чечни Рамзана Кадырова прошла накануне поздно вечером из-за плотного графика главы государства. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря президента РФ Юрий Свиридов.

«Никакой срочности во встрече с Рамзаном Кадыровым не было, это обычный рабочий график президента», — приводит его слова «Коммерсант».

При этом пресс-секретарь врио главы Чечни Альви Каримов заявил, что время суток, когда проходят встречи, зависит от графика главы государства.

Как ранее писали «Известия», президент России и врио Чечни на встрече обсудили социально-экономическую обстановку в регионе. Рамзан Кадыров сообщил главе государства о возросшем объеме промышленного производства и сельского хозяйства. Он также отметил сокращение безработицы и заявил о выполнении майских указов президента, в частности, об увеличении заработной платы учителям.

Также Кадыров рассказал о развитии спорта в регионе и пригласил Путина поприсутствовать на тренировке по дзюдо. Отмечалось, что глава государства принял приглашение.

Напомним, в августе 2016 года Рамзана Кадырова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Чечни.

Написать комментарий
Известия // пятница, 26 августа 2016 года

В Кремле объяснили, почему встреча Путина и Кадырова прошла ночью

Время суток было выбрано из-за плотного графика главы государства

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Леонид Тибилов

президент Республики Южная Осетия

Все мнения

Мнение

Рауль Хаджимба

президент Республики Абхазия

Все мнения

Мнение

Сергей Михайлов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке