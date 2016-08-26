Армия Ирака теснит ИГИЛ на поле боя и терпит поражение в кабинетах

Вернув контроль над городом Аль-Кайяра и очистив его от террористов, армия Ирака фактически получила ключ к Мосулу, который считается столицей ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом «Известиям» заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль.

— Город Аль-Кайяра имеет стратегическое значение. Он фактически является ключом к Мосулу. Боевики ИГИЛ использовали его как важный логистический центр. В этой связи возвращение контроля над Аль-Кайярой было одной из приоритетных задач. Бои за этот населенный пункт были крайне тяжелыми. Террористы оказывали ожесточенное сопротивление. Сейчас силы безопасности страны занимаются обезвреживанием оставленных боевиками взрывных устройств, а также восстановлением строений и дорог, — рассказал Ахмед Джамаль.

Что касается сроков освобождения Мосула, то, по словам собеседника «Известий», пока их сложно обозначить. Планирование соответствующей операции потребует много времени. Ситуация осложняется тем, что боевики почти наверняка будут использовать местное гражданское население в качестве живого щита. В этой связи необходимо тщательно проработать план действий, чтобы по возможности исключить появление жертв среди мирного населения.

Иракские войска выбили боевиков ИГИЛ из Аль-Кайяры, расположенной в 350 км к северу от Багдада и 70 км к югу от Мосула, в ночь на 26 августа. Как заявил один руководитель антитеррористического ведомства страны Абдель Гани аль-Асади, в ходе боев было уничтожено порядка 250 террористов.

С важной победой народ Ирака поздравил премьер-министр Хейдар аль-Абади.

— Я поздравляю иракский народ с освобождением Аль-Кайяры и окружающих территорий, — заявил глава кабинета.

Ранее армии страны удалось вернуть под контроль расположенный поблизости военный аэродром. Как ожидается, именно его будут использовать для нанесения ударов с воздуха по боевикам ИГИЛ в Мосуле.

Вместе с тем, несмотря на то что армия Ирака демонстрирует успехи на поле боя, парламент страны 25 августа вынес вотум недоверия главе минобороны Халеду аль-Обейди. Законодатели обвиняют его в махинациях при заключении оборонных контрактов. За отставку проголосовали 142 депутата из 253.

Примечательно, что именно при этом министре обороны иракским вооруженным силам удалось освободить от ИГИЛ ряд важных стратегических населенных пунктов, в том числе города Рамади и Эль-Фаллуджа.

— Отставка аль-Обейди стала шоком для иракского народа и является вопиющим примером победы коррупционеров, — заявил «Известиям» директор иракского Республиканского центра изучения стратегии и безопасности Муатазз Мухи Абдель Хамид.

— Данное решение застало многих врасплох. Халед аль-Обейди является выдающимся военачальником. Он лично руководил рядом важнейших операций по освобождению территорий от боевиков. Кроме того, он пытался искоренить коррупцию в рядах вооруженных сил Ирака. Видимо, за это аль-Обейди и поплатился, став жертвой взяточников из парламента, многие из которых в отличие от главы ведомства действительно незаконно наживаются на оружейных сделках. Учитывая, что в начале июля в отставку подал министр внутренних дел, сейчас силовики оказались фактически обезглавленными, что может соответствующим образом сказаться на борьбе с терроризмом, — подытожил эксперт.