Путин и Эрдоган обсудили Сирию и совместную борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров была затронута ситуация в Сирии. Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам урегулирования кризиса. Путин и Эрдоган договорились о поставке гуманитарной помощи в Алеппо. Кроме того, лидеры отметили важность совместных усилий в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента РФ.

Также отмечается, что главы двух государств условились продолжать личное общение по двусторонней и по международной повестке дня. Между тем ранее в пятницу источник в администрации турецкого президента сообщил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состоятся на полях саммита G20, который пройдет в китайском Ханчжоу 4–5 сентября.

В материале уточняется, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

Напомним, 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась первая после кризиса рабочая встреча лидеров двух стран. По ее итогам российский лидер заявил, что отношения двух стран вышли на докризисный уровень.



«Известия» сообщали, что президенты России и Турции решили восстановить прежний уровень отношений. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган констатировали, что перевернули печальную страницу в истории отношений двух государств.

Связи между странами почти прекратились, после того как 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в антитеррористической операции в Сирии, был сбит турецкими ВВС.



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