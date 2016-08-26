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«Посольские дары» прозвучат в Музеях Московского Кремля

Музыкальный фестиваль приурочен к выставочному проекту «Элегантность и роскошь ар-деко»

Музыканты со всего мира уже в третий раз соберутся в Оружейной палате Музеев Московского Кремля. С 10 по 24 октября здесь пройдет музыкальный фестиваль «Посольские дары». 

— Программа состоит из четырех концертов, каждый из которых представляет собой самостоятельный эксклюзивный проект: это гала-концерты «Миры Сергея Дягилева. Русские сезоны», «Музыкальная Европа эпохи ар-деко», монографический проект «Игорь Стравинский — классик авангарда» и джазовый концерт Jazz Age, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Музеев.

Исполнять музыкальные произведения будут солист Государственного академического Мариинского театра Аскар Абдразаков, камерный ансамбль «Брамс-трио», знаменитый джазовый коллектив Moscow Ragtime Band, победители Международного конкурса имени П.И. Чайковского Николай Саченко (скрипка) и Кирилл Родин (виолончель) и другие артисты из России, Италии, Польши и Японии.

Самой юной участницей фестиваля станет Канон Мацуда — 19-летняя пианистка из Японии.

Фестиваль приурочен к масштабному музейному проекту «Элегантность и роскошь ар-деко», экспонаты для которого предоставили Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels.

Перед концертом у каждого гостя будет возможность посетить постоянную экспозицию Оружейной палаты Московского Кремля.

Ознакомиться с программой концертов и приобрести билет можно на сайте.

Справка «Известий»

Оружейная палата — старейший российский музей, открывшийся для публики в 1806 году, входит в состав Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Здания, в которых расположены музеи, являются памятниками архитектуры и сохранили интерьеры XVI–XVII и середины XIX веков.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

«Посольские дары» прозвучат в Музеях Московского Кремля

Музыкальный фестиваль приурочен к выставочному проекту «Элегантность и роскошь ар-деко»

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