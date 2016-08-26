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Пятница,
26 августа
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Путин провел ряд перестановок в руководстве силовых структур

Изменения коснулись Следственного комитета России, Министерства внутренних дел и прокуратуры

Президент России Владимир Путин провел перестановки высокопоставленных представителей в Следственном комитете России (СКР), Министерстве внутренних дел (МВД) и прокуратуре. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном сайте правовой информации.

Генерал-майор юстиции Виталий Фролов уволен с поста заместителя руководителя Главного управления обеспечения деятельности СКР. Генерал-майор юстиции Дмитрий Шершаков освобожден с поста заместителя руководителя процессуального контроля СКР.

Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта полиции Василия Быкадорова с поста заместителя начальника Академии управления МВД. Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин покинет пост первого заместителя начальника главного управления вневедомственной охраны МВД России. 

Первым заместителем начальника главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков назначен генерал-майор полиции Кирилл Смуров. Николай Скоков, которому присвоено специальное звание генерал-майора полиции, назначен заместителем начальника управления — начальником управления координации работы по контролю за оборотом наркотиков. 

Александр Рыбалкин назначен заместителем начальника управления МВД по противодействию экстремизму. 

В отставку отправлены прокуроры Самарской области и Ставропольского края — Мурат Кабалоев и Юрий Турыгин.

На пятилетний срок назначаются: Руслан Медведев — прокурором Амурской области, Геннадий Крук — южным транспортным прокурором.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

Путин провел ряд перестановок в руководстве силовых структур

Изменения коснулись Следственного комитета России, Министерства внутренних дел и прокуратуры

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